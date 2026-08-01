El cambio del actor de El joven Sheldon: así fue la impactante transformación de Iain Armitage Lejos de quedar en el pasado, el artista sigue dando de qué hablar por las decisiones que tomó tras la serie. Agregar C5N en









Así está hoy el protagonista de El Joven Sheldon﻿. IMDb

Iain Armitage alcanzó la fama mundial gracias a su papel protagónico en El joven Sheldon.

Luego del final de la serie, decidió hacer una pausa para enfocarse en su familia y en un sueño personal.

El actor continúa realizando castings y sigue ligado al mundo del entretenimiento.

Su posible regreso a Big Little Lies genera expectativa entre los seguidores de su carrera. Con apenas 18 años, Iain Armitage ya construyó una carrera que lo convirtió en una de las jóvenes figuras más reconocidas de la televisión. Tras alcanzar la fama con El joven Sheldon, muchos se preguntaron qué había sido de su vida luego del final de la serie. Sin embargo, el actor siguió desarrollando nuevos proyectos y explorando otras pasiones fuera de la actuación.

El actor estadounidense actualmente tiene 18 años. Redes sociales Antes de protagonizar la exitosa comedia, Armitage comenzó a ganar notoriedad gracias a su canal de YouTube, donde compartía reseñas de obras teatrales desde una mirada infantil. Esa exposición le abrió las puertas a la televisión y le permitió participar en producciones como Big Little Lies, aunque fue su interpretación de Sheldon Cooper la que lo llevó al reconocimiento internacional.

Después del cierre de El joven Sheldon, el actor explicó que decidió tomarse un tiempo antes de asumir otro papel importante. En distintas entrevistas contó que aprovechó esa etapa para disfrutar de su familia y enfocarse en un objetivo personal que venía persiguiendo desde hacía varios años: convertirse en piloto.

Cómo fue la sorprendente transformación de Iain Armitage La pasión de Iain Armitage por la aviación comenzó desde muy joven y con el paso del tiempo logró obtener su licencia de piloto. Incluso recordó que, cuando cumplió 16 años, celebró la fecha pilotando un avión junto a su abuela, una experiencia que definió como muy especial y que reflejó una faceta poco conocida de su vida.

En paralelo a la actuación se dedica a su otra gran pasión: ser piloto de avión. Redes sociales Además de dedicarse a volar y viajar por distintos países, el actor continúa vinculado al mundo del espectáculo. Mientras realiza castings para futuros proyectos, también mantiene el contacto con varios de sus ex compañeros de elenco. Entre las posibilidades que generan expectativa aparece una eventual tercera temporada de Big Little Lies, que todavía se encuentra en desarrollo.