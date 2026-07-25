25 de julio de 2026 Inicio
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Así podés usar el papel de cocina para que las verduras te duren más en la heladera

Un método simple que logra evitar que ciertos alimentos se deterioren antes de tiempo.

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Gracias al papel de cocina vas a evitar que las verduras se te pongan feas.

Gracias al papel de cocina vas a evitar que las verduras se te pongan feas.

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  • Un sencillo truco casero ayuda a conservar las verduras frescas durante más tiempo.
  • El exceso de humedad es una de las principales causas de su rápido deterioro.
  • El papel de cocina cumple un rol clave en este método.
  • Algunos cuidados adicionales permiten potenciar la conservación y reducir el desperdicio de alimentos.

Conservar las verduras frescas durante más tiempo suele ser un desafío, especialmente cuando se trata de hojas verdes que se deterioran con rapidez. Sin embargo, existe un truco casero muy sencillo que utiliza un elemento presente en cualquier cocina y que ayuda a extender su vida útil sin necesidad de comprar recipientes especiales ni productos adicionales.

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Uno de los principales motivos por los que verduras como la lechuga, la espinaca, la rúcula o las hierbas aromáticas se echan a perder rápidamente es el exceso de humedad. Cuando permanecen dentro de bolsas o recipientes cerrados, el agua que liberan queda atrapada y genera un ambiente que acelera su deterioro.

Con este truco podes hacer que tus verduras duren mas tiempo.

Con este truco podes hacer que tus verduras duren mas tiempo.

A diferencia de verduras más firmes, como la zanahoria o el zapallito, las de hoja tienen una estructura mucho más delicada y reaccionan con mayor facilidad a las condiciones de almacenamiento. Por eso, pequeños cambios en la forma de guardarlas pueden marcar una diferencia importante en su conservación y en la calidad con la que llegan al momento de consumirlas.

Aunque la humedad excesiva resulta perjudicial, un ambiente completamente seco tampoco es la solución. Si las hojas pierden demasiada agua, se marchitan, dejan de ser crocantes y adquieren una textura poco agradable. La clave está en mantener un equilibrio que permita conservar su frescura durante varios días.

Cómo es el truco casero para resguardar las verduras en la heladera

El método consiste en colocar una o dos hojas de papel de cocina dentro del recipiente o la bolsa donde se almacenan las verduras. Antes de hacerlo, se recomienda secarlas suavemente si tienen restos de humedad y luego guardarlas en un recipiente con cierre o una bolsa apta para conservación. El papel absorbe el exceso de agua y evita que se acumule en el interior.

Gracias a este procedimiento, las hojas verdes permanecen en mejores condiciones durante más tiempo. En muchos casos, las verduras que normalmente comienzan a deteriorarse a los pocos días conservan su aspecto y textura hasta cinco o seis días, e incluso una semana si se almacenan correctamente.

El papel de cocina ayuda a mantener en buen esado tus verduras en la heladera.

El papel de cocina ayuda a mantener en buen esado tus verduras en la heladera.

El truco ofrece mejores resultados en verduras de hoja como lechuga, espinaca, acelga o rúcula, además de hierbas frescas como perejil, cilantro, albahaca o ciboulette. También es recomendable revisar el papel de cocina cada tres o cuatro días y reemplazarlo si está muy húmedo para que continúe absorbiendo el exceso de agua.

Para potenciar aún más su efecto, conviene guardar las verduras en el cajón de la heladera destinado a frutas y verduras, mantener una temperatura de entre 4 y 8 °C y evitar almacenarlas mojadas. La combinación de estos cuidados ayuda a conservarlas frescas por más tiempo, reducir el desperdicio de alimentos y aprovechar mejor cada compra.

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