Este pueblo busca voluntarios para vivir y solo tiene 40 habitantes: en qué ciudad de Europa está Se trata de una pequeña localidad de España que lanzó una iniciativa para atraer nuevas familias. Ofrece una vivienda sin alquiler, una oportunidad laboral y la posibilidad de instalarse de forma permanente. Por Agregar C5N en









Arenillas busca voluntarios para vivir y solo tiene 40 habitantes.

Un pequeño municipio español lanzó una iniciativa para atraer nuevos habitantes.

Las familias seleccionadas podrán acceder a una vivienda sin pagar alquiler.

El programa también contempla oportunidades laborales para quienes decidan instalarse de forma permanente.

Con apenas 40 habitantes, busca frenar la despoblación y revitalizar la vida comunitaria. Este pueblo busca voluntarios para vivir y solo tiene 40 habitantes: en un contexto en el que acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil, algunas regiones buscan revertir la despoblación con propuestas poco habituales. Uno de los casos más llamativos es el de un pequeño municipio de la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España, ¿en qué ciudad de Europa está?

Con solo 40 habitantes, esta localidad lanzó un programa para atraer nuevos vecinos y dar nueva vida a la localidad mediante la llegada de familias que deseen establecerse allí de forma permanente. Si bien se encuentra relativamente alejado de grandes centros urbanos —Madrid está a unas dos horas y 45 minutos por carretera y Zaragoza a unas dos horas y media—, ese aislamiento es precisamente uno de los motivos por los que muchas personas lo consideran un destino ideal para quienes buscan una vida más tranquila, en contacto con la naturaleza y lejos del ritmo de las grandes ciudades.

Las autoridades explicaron que durante el proceso de selección no solo evaluarán la situación laboral o familiar de los postulantes, sino también su disposición para participar activamente de la vida cotidiana del enclave rural.

Cuál es el pueblo que busca voluntarios para vivir Arenillas se encuentra en la comarca de Almazán, en la provincia de Soria, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Rodeado de paisajes rurales y montañas, en los últimos años sufrió una fuerte pérdida de población, por lo que el Ayuntamiento, junto con la Asociación Cultural de Arenillas, impulsó un proyecto destinado a atraer nuevos residentes.

La propuesta contempla que las familias seleccionadas puedan acceder a una vivienda municipal rehabilitada y completamente equipada sin pagar alquiler, siempre que se comprometan a fijar allí su residencia de manera estable. El objetivo no es solo sumar habitantes, sino también garantizar la continuidad de la vida comunitaria y de los servicios básicos del municipio.