4 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo busca voluntarios para vivir y solo tiene 40 habitantes: en qué ciudad de Europa está

Se trata de una pequeña localidad de España que lanzó una iniciativa para atraer nuevas familias. Ofrece una vivienda sin alquiler, una oportunidad laboral y la posibilidad de instalarse de forma permanente.

Por
Arenillas busca voluntarios para vivir y solo tiene 40 habitantes.

Arenillas busca voluntarios para vivir y solo tiene 40 habitantes.

  • Un pequeño municipio español lanzó una iniciativa para atraer nuevos habitantes.
  • Las familias seleccionadas podrán acceder a una vivienda sin pagar alquiler.
  • El programa también contempla oportunidades laborales para quienes decidan instalarse de forma permanente.
  • Con apenas 40 habitantes, busca frenar la despoblación y revitalizar la vida comunitaria.

Este pueblo busca voluntarios para vivir y solo tiene 40 habitantes: en un contexto en el que acceder a una vivienda resulta cada vez más difícil, algunas regiones buscan revertir la despoblación con propuestas poco habituales. Uno de los casos más llamativos es el de un pequeño municipio de la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España, ¿en qué ciudad de Europa está?

Con la ayuda del vinagre podés mejorar tus preparaciones.
Te puede interesar:

Con este truco con vinagre podés hacer que la pechuga de pollo quede tierna y jugosa en la sartén

Con solo 40 habitantes, esta localidad lanzó un programa para atraer nuevos vecinos y dar nueva vida a la localidad mediante la llegada de familias que deseen establecerse allí de forma permanente. Si bien se encuentra relativamente alejado de grandes centros urbanos —Madrid está a unas dos horas y 45 minutos por carretera y Zaragoza a unas dos horas y media—, ese aislamiento es precisamente uno de los motivos por los que muchas personas lo consideran un destino ideal para quienes buscan una vida más tranquila, en contacto con la naturaleza y lejos del ritmo de las grandes ciudades.

Las autoridades explicaron que durante el proceso de selección no solo evaluarán la situación laboral o familiar de los postulantes, sino también su disposición para participar activamente de la vida cotidiana del enclave rural.

Cuál es el pueblo que busca voluntarios para vivir

Arenillas se encuentra en la comarca de Almazán, en la provincia de Soria, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Rodeado de paisajes rurales y montañas, en los últimos años sufrió una fuerte pérdida de población, por lo que el Ayuntamiento, junto con la Asociación Cultural de Arenillas, impulsó un proyecto destinado a atraer nuevos residentes.

La propuesta contempla que las familias seleccionadas puedan acceder a una vivienda municipal rehabilitada y completamente equipada sin pagar alquiler, siempre que se comprometan a fijar allí su residencia de manera estable. El objetivo no es solo sumar habitantes, sino también garantizar la continuidad de la vida comunitaria y de los servicios básicos del municipio.

Además del acceso gratuito a una propiedad, la iniciativa incluye una oportunidad laboral. Uno de los integrantes adultos de la familia podrá incorporarse a un puesto relacionado con el mantenimiento y la conservación de viviendas e instalaciones públicas, una tarea fundamental para un pueblo de dimensiones tan pequeñas. Asimismo, existe la posibilidad de hacerse cargo del bar del pueblo, considerado el principal espacio de encuentro entre los vecinos. Aunque no es un requisito obligatorio, representa una oportunidad para integrarse rápidamente en la villa y generar una fuente adicional de ingresos.

Aunque es una localidad muy pequeña, el escenario urbano conserva un importante patrimonio histórico. Uno de sus principales atractivos es la Iglesia de San Cipriano y Santa Justina, un templo que destaca por su cabecera gótica, su bóveda de crucería estrellada, retablos barrocos y un órgano neoclásico. Quienes se instalen allí también tendrán cerca otros destinos turísticos de la provincia de Soria. Entre ellos se destacan:

  • Berlanga de Duero, a unos 20 kilómetros, famosa por su castillo medieval y la colegiata de Santa María del Mercado.
  • El Burgo de Osma, con su centro histórico y su catedral.
  • La ciudad de Soria, ubicada aproximadamente a una hora en automóvil.

Noticias relacionadas

El césped líquido, la mejor forma de mantener tu jardín.

Cómo es el nuevo "césped líquido" y por qué hace lucir mejor a tu jardín durante todo el año

Uno de los más utilizados para aliviar la tos es la miel.

Así es el truco casero para aliviar la tos y poder dormir más tranquilo

Cómo hacer para salir de las redes sociales.

La adicción al scroll infinito: cómo huir de las redes sociales en un mundo hiperconectado

El espacio reúne cocina creativa de temporada, vinos de baja intervención y programación musical.

El listening bar de Colegiales que combina cocina de autor, vinos y música en vinilo

¿Van a elegir actuar como el antiguo o como el nuevo ser?

¿Te animás a ser una persona nueva?

Esta peatonal emblemática de Córdoba capital es imperdible para conocer.

Cuál es la peatonal de Córdoba capital que no podés dejar de visitar

Rating Cero

Tom Cruise se destacó rápidamente por su intensidad y compromiso en el film Taps.

Era un personaje de relleno en "Taps, más allá del honor", pero terminó convirtiéndose en estrella: quién es

Un pequeño recorrido por el departamento de Cameron Díaz.

Así es la habitación de Cameron Díaz, con una decoración personalizada

En diciembre de 2020, Elliot Page  publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó que era trans y pidió que se respetara su identidad.

Cambio total: así fue la increíble transformación de Elliot Page

El piloto de TC habló.

El supuesto amante de la China Suárez, rompió el silencio: "Solo nosotros lo sabemos"

Lali con los hijos de Garzón.

Gustavo Garzón reveló el gran gesto que tuvo Lali Espósito con sus hijos

Se trata de la actriz y conductora Yorgelis Delgado

Luto en la TV por la muerte de una actriz durante los terremotos en Venezuela

últimas noticias

Tom Cruise se destacó rápidamente por su intensidad y compromiso en el film Taps.

Era un personaje de relleno en "Taps, más allá del honor", pero terminó convirtiéndose en estrella: quién es

Hace 7 minutos
Un pequeño recorrido por el departamento de Cameron Díaz.

Así es la habitación de Cameron Díaz, con una decoración personalizada

Hace 10 minutos
El césped líquido, la mejor forma de mantener tu jardín.

Cómo es el nuevo "césped líquido" y por qué hace lucir mejor a tu jardín durante todo el año

Hace 12 minutos
En diciembre de 2020, Elliot Page  publicó un comunicado en sus redes sociales en el que expresó que era trans y pidió que se respetara su identidad.

Cambio total: así fue la increíble transformación de Elliot Page

Hace 15 minutos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa otorgando en julio de 2026 la Prestación por Desempleo.

Así podés alcanzar los $370.000 extras de ANSES para desempleados en julio 2026

Hace 20 minutos