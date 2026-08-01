1 de agosto de 2026 Inicio
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Este es el truco para aprovechar el coliflor y que no invada toda tu comida

Un pequeño cambio en la preparación puede transformar por completo a esta verdura y facilitar su incorporación a la alimentación diaria.

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Con este método vas a aprovechar al máximo el coliflor.

Con este método vas a aprovechar al máximo el coliflor.

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  • Un reconocido chef reveló una técnica para mejorar la textura y el sabor del coliflor sin recurrir a condimentos.
  • La propuesta nació de un descubrimiento casual que cambió la forma de preparar esta verdura.
  • El nuevo método permite incorporarlo con mayor facilidad a distintas comidas cotidianas.
  • El coliflor aporta muchos nutrientes y beneficios para una alimentación saludable.

El coliflor suele ser una de las verduras que más divide opiniones por su aroma, textura y aspecto. Sin embargo, existe una forma muy sencilla de prepararlo que permite cambiar por completo su presentación, convirtiéndolo en una opción mucho más atractiva para grandes y chicos, sin necesidad de agregar ingredientes extra.

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La técnica fue difundida por el reconocido chef español Ferran Adrià, quien sostiene que la clave no está en sumar condimentos o salsas, sino en modificar la manera de procesar el coliflor. Según explicó, un pequeño cambio en la preparación alcanza para lograr un resultado totalmente diferente y mucho más agradable al paladar.

El chef español descubrió una nueva tecnica para cocinar coliflor.

El chef español descubrió una nueva tecnica para cocinar coliflor.

La idea surgió de manera casual mientras manipulaba un coliflor. Al raspar su superficie, Adrià observó que los pequeños fragmentos tenían una apariencia muy similar a la del arroz, lo que lo llevó a experimentar con una nueva forma de cocinar esta verdura y aprovechar mejor sus características.

En lugar de cocinar el coliflor entero o en trozos, la propuesta consiste en rallarlo con un rallador grueso o procesarlo hasta obtener pequeños granos. De esta manera cambia tanto su textura como su aspecto, lo que facilita incorporarlo a distintas recetas sin que domine el resto de los ingredientes.

Así es el truco para aprovechar al máximo el coliflor

Una vez rallado, solo necesita entre dos y tres minutos de cocción en una sartén con un poco de aceite de oliva. Al cocinarse durante tan poco tiempo, evita desarrollar el olor intenso que suele aparecer con otros métodos y conserva una textura firme, ideal para diferentes preparaciones.

El resultado es el llamado "arroz de coliflor", una alternativa que puede utilizarse como reemplazo del arroz tradicional. Se adapta muy bien a ensaladas, platos con huevo o atún y también funciona como guarnición para carnes, pollo o pescado, aportando variedad al menú diario.

El truco consiste en rallarlo, facilitando su cocción y mejorando su aspecto.

El truco consiste en rallarlo, facilitando su cocción y mejorando su aspecto.

Además de su versatilidad en la cocina, el coliflor también ofrece importantes beneficios nutricionales. Aporta pocas calorías, contiene fibra y una alta proporción de agua, lo que favorece la saciedad y la digestión. También es fuente de vitamina C, vitamina K, ácido fólico, potasio y fósforo, nutrientes importantes para el organismo.

A esto se suman sus compuestos antioxidantes y su bajo contenido de hidratos de carbono, características que hacen del coliflor un alimento muy elegido en distintos planes de alimentación. Con este sencillo truco es posible darle un uso diferente, aprovechar mejor sus propiedades y lograr que forme parte de muchas más comidas.

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