Este pueblo de Córdoba tiene un estilo inglés y es perfecto para visitar sus monumentos Disfrutar de un té de las 5 con los clásicos scones y de lo mejor del paisaje de las sierras cordobesas puede ser el plan perfecto para el próximo fin de semana largo. Por Agregar C5N en









Este lugar de Córdoba se destaca por su estilo inglés del siglo XX y sus atracciones en la naturaleza.

La Cumbre se convirtió en uno de los destinos más buscados de Córdoba para escapadas de fin de semana y vacaciones de invierno.

La localidad se destaca por su arquitectura de influencia inglesa y sus vistas privilegiadas del Valle de Punilla. Entre sus principales atractivos aparecen el Cristo Redentor, el Camino de los Artesanos y la Casa Museo El Paraíso. También ofrece propuestas de senderismo, gastronomía serrana y experiencias de vuelo libre en Cuchi Corral. Con la llegada de los próximos fines de semana largos y las vacaciones de invierno, Córdoba vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos por quienes buscan una escapada en contacto con la naturaleza. Entre las opciones que ganan protagonismo aparece La Cumbre, una localidad serrana que combina paisajes de montaña, historia y una marcada influencia inglesa que la diferencia de otros rincones turísticos de la provincia.

cordobaturismo.gov.ar Ubicada a unos 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 1.147 metros sobre el nivel del mar, La Cumbre ofrece vistas panorámicas sobre el Valle de Punilla y un entorno que invita a recorrer sus calles con calma. Su identidad quedó marcada por la presencia británica que llegó a la región a comienzos del siglo XX, algo que todavía puede apreciarse en parte de su arquitectura, sus jardines y sus tradicionales casas de té.

Así es el pueblo de Córdoba ideal para visitar en una escapada Uno de los puntos más visitados de La Cumbre es el Cristo Redentor, un monumento que además funciona como un mirador natural desde donde se observan las Sierras Chicas, las quebradas y los cursos de agua que atraviesan la región. Aunque el acceso requiere una caminata en ascenso, la vista panorámica suele convertirse en una de las experiencias más valoradas por los turistas.

La propuesta también incluye un recorrido gastronómico que reúne restaurantes, bodegones y casas de té donde conviven sabores típicos de Córdoba con recetas inspiradas en la tradición británica. Los clásicos scones y las meriendas de estilo inglés forman parte de una costumbre que todavía conserva vigencia en la localidad.

Entre las visitas recomendadas figura además el Camino de los Artesanos, un recorrido que conecta talleres, emprendimientos de diseño y puestos de productos regionales, donde se pueden encontrar alfajores artesanales, quesos y trabajos en cuero realizados por productores locales. Para quienes buscan una experiencia cultural, la Casa Museo El Paraíso permite conocer la residencia donde vivió el escritor Manuel Mujica Láinez. El lugar conserva objetos personales, mobiliario y documentos vinculados a la vida y obra del autor. El Dique San Jerónimo atrae a quienes disfrutan de las caminatas y los paisajes serranos, mientras que Cuchi Corral es uno de los puntos más reconocidos del país para la práctica de parapente y ala delta, una actividad que cada año convoca tanto a especialistas como a visitantes que desean observar Córdoba desde el aire.