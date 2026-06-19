19 de junio de 2026 Inicio
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Este pueblo de Buenos Aires reactiva el tren y es ideal para una escapada para disfrutar su gastronomía

La recuperación del medio de transporte mejora la conectividad desde Buenos Aires y reactiva este destino rural como escapada de fin de semana.

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El pueblo que volverá a estar conectado por el tren y que destaca por su gastronomía.

El pueblo que volverá a estar conectado por el tren y que destaca por su gastronomía.

Municipio de Luján
  • A unos 80 km de la Ciudad de Buenos Aires, es un destino rural de ritmo tranquilo, calles de tierra y construcciones antiguas.
  • Desde 2026 recupera su parada en la línea San Martín, lo que mejora la conectividad y su acceso turístico.
  • Su historia se vincula al ferrocarril desde 1888, cuando su llegada impulsó el crecimiento del asentamiento
  • Se destaca por su gastronomía tradicional, fiestas populares y paisajes de campo ideales para el descanso.

Cortínez es un pequeño pueblo ubicado a 80 kilómetros de CABA, reconocido por sus propuestas rurales, ritmo de vida tranquilo, calles de tierra y construcciones antiguas. Esta localidad de alrededor de 1.500 habitantes conserva el encanto de otros tiempos. Su historia comenzó en 1888 con la llegada del entonces Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, un acontecimiento que impulsó el asentamiento de las primeras familias en la zona.

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Desde el lunes 22 de junio Cortínez recuperará su parada en la línea San Martín, una medida que mejorará la conectividad de la localidad y facilitará la llegada de visitantes. El regreso del servicio ferroviario refuerza el vínculo histórico del pueblo con el tren y vuelve a posicionarlo como una alternativa atractiva para quienes buscan disfrutar de sus propuestas rurales y su entorno tranquilo.

El servicio de Trenes Argentinos volverá a detenerse en Cortínez como parte del recorrido que une la Ciudad de Buenos Aires con distintos destinos del interior bonaerense como Junín. El pueblo está ubicado sobre la Ruta Nacional 7, a 10 kilómetros de la ciudad de Luján. Tiene la particularidad de que la estación de tren lleva el nombre “Cortínes”, mientras que la localidad adoptó oficialmente la denominación con z.

Cómo es la escapada destacada para hacer en tren desde Buenos Aires

Uno de los principales atractivos de Cortínez es su oferta gastronómica, que atrae visitantes en busca de sabores tradicionales y un ambiente de campo. A lo largo del boulevard Dr. Muñiz, el eje central de la localidad, se combinan antiguas construcciones, almacenes históricos y casas recicladas que conservan la esencia del pueblo. Allí también funcionan parrillas y restaurantes que se destacan por sus menús abundantes y recetas típicas de la cocina bonaerense.

El Restaurante Don Obayca, uno de los mas destacados del pueblo.

El Restaurante Don Obayca, uno de los mas destacados del pueblo.

El pueblo cuenta con un calendario de celebraciones propio, entre las que se destaca la Fiesta del Asado con Cuero, uno de los eventos más importantes de la localidad. Organizada junto con instituciones tradicionalistas y el municipio de Luján, la festividad reúne durante un fin de semana a vecinos y visitantes para disfrutar de espectáculos folklóricos, baile y comidas típicas que ponen en valor las tradiciones bonaerenses.

Más allá de su reconocida gastronomía, Cortínez ofrece un entorno ideal para quienes buscan disfrutar del aire libre y la vida rural. En sus alrededores se encuentran estancias, quintas y amplios espacios verdes que invitan a realizar caminatas, relajarse bajo la sombra de los árboles o simplemente desconectarse de la rutina. Gracias a su ambiente tranquilo y ritmo pausado, se ha convertido en una escapada frecuente para quienes buscan descansar cerca de la ciudad.

Cómo llegar a Cortínez

Tomar el tren de la línea San Martín que sale desde Retiro con destino a Junín. El servicio parte a las 18:15 con arribo estimado a Cortínez a las 20:05.

Para llegar en auto hay que tomar el Acceso Oeste y continuar hasta que se transforma en la Ruta Nacional 7. El pueblo se encuentra directamente sobre la RN 7, con un acceso bien señalizado.

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