Fernando Espinoza: "Tenemos hambre de justicia y de terminar con los errores del pasado" El intendente de La Matanza participó del plenario de la Segunda Sección Electoral realizado en Ramallo junto a más de 4.000 militantes para avanzar en la consolidación del Movimiento Derecho al Futuro de cara a las elecciones 2027. Por Agregar C5N en









Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cerró el plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de la Segunda Sección Electoral en Ramallo al que asistieron más de 4.000 militantes de diversas organizaciones para avanzar en la consolidación del frente que lidera el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

“Estamos interpretando lo que el pueblo quiere. Vinimos a escuchar, a pensar juntos, a aprender. Vi que, desde las entrañas de la región noroeste bonaerense, que comprende ciudades como Zárate, San Nicolás, San Pedro, Salto, Exaltación de la Cruz, Ramallo, entre otras, que tenemos hambre de justicia y de terminar con los errores que cometimos en el pasado”, aseguró el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y el presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM). El jefe comunal prometió: "Vamos a seguir recorriendo la provincia, vamos a seguir recorriendo el país, escuchando a nuestra gente, aprendiendo y generando una nueva Argentina con futuro para todas y todos".

Ante una multitud que colmó el Paseo del Puerto Dr. Arturo Jauretche, el intendente celebró la gran convocatoria de militantes y vecinos y destacó el rol de las mujeres "cuando más sufre el pueblo".

El protagonismo de las mujeres y el futuro de Argentina "Los trabajadores son la columna vertebral del peronismo y son las compañeras las que sostienen el trabajo en cada barrio, las que más protagonismo tienen cuando más sufre el pueblo, porque nadie como una madre sabe interpretar el dolor de una familia", señaló el jefe comunal y remarcó que en la Provincia “hoy más que nunca las mujeres y los jóvenes están tomando protagonismo”.