22 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Este país de Europa ofrece 83.000 euros para mudarse a una de sus islas y vivir allí: como aplicar

Un programa en Europa ofrece incentivos económicos para quienes quieran mudarse a zonas poco pobladas y refaccionar viviendas.

Por
Irlanda ofrece programa con vivienda propia para explotar sus zonas rurales despobladas.

Irlanda ofrece programa con vivienda propia para explotar sus zonas rurales despobladas.

  • El plan Our Living Islands, impulsado por el gobierno de Irlanda, propone pagar hasta 84.000 euros a quienes decidan instalarse en sus islas menos habitadas.
  • La iniciativa busca recuperar casas vacías y fomentar comunidades estables, priorizando el uso como vivienda permanente por sobre el turismo.
  • El subsidio está destinado a refacciones estructurales en propiedades antiguas. Para acceder, las viviendas deben haber sido construidas antes de 1993 y permanecer deshabitadas durante al menos dos años.
  • El acceso a servicios es más limitado y la logística para realizar obras puede ser más compleja. Por eso, se recomienda evaluar costos reales, oportunidades laborales y estilo de vida antes de tomar la decisión.

El plan Our Living Islands, impulsado por el gobierno de Irlanda, propone pagar hasta 84.000 euros a quienes decidan instalarse en sus islas menos habitadas. La iniciativa busca recuperar casas vacías y fomentar comunidades estables, priorizando el uso como vivienda permanente por sobre el turismo.

Est es el barrio que tiene gran reconocimiento gracias a varios escritores
Te puede interesar:

Este barrio de Buenos Aires fue utilizado para todo tipo de cuentos y poemas: ¿dónde se encuentra?

El subsidio está destinado a refacciones estructurales en propiedades antiguas. Para acceder, las viviendas deben haber sido construidas antes de 1993 y permanecer deshabitadas durante al menos dos años.

Las islas ofrecen un entorno de naturaleza, tranquilidad y paisajes marítimos, pero también presentan desafíos. El clima suele ser frío, ventoso y cambiante, y la conexión con el continente depende de ferries o vuelos. El acceso a servicios es más limitado y la logística para realizar obras puede ser más compleja. Por eso, se recomienda evaluar costos reales, oportunidades laborales y estilo de vida antes de tomar la decisión.

irlanda-hd.jpg

Cuál es el país europeo que ofrece 83.000 euros para mudarse a sus islas

El monto puede alcanzar los 84.000 euros, pero no cubre muebles ni gastos decorativos. Además, existe una condición central: la casa debe ser utilizada como residencia habitual o alquilarse a largo plazo, lo que apunta a evitar su uso como alojamiento turístico.

Los beneficiarios deben presentar un plan de obra detallado y cumplir con los plazos establecidos para acceder al financiamiento.

Requisitos clave para poder mudarse

  • Mudarse a Irlanda implica cumplir ciertos trámites. Es fundamental contar con un empleo previo, para lo cual se recomienda buscar en plataformas como Indeed, LinkedIn o IrishJobs y tener el currículum en inglés.
  • También es necesario tramitar el número PPS, indispensable para trabajar y acceder a servicios, y el permiso de residencia IRP en caso de no ser ciudadano de la Unión Europea.
  • Además, el programa exige que la vivienda sea ocupada de forma continua o alquilada por un período mínimo de diez años.

Este tipo de programas forma parte de una tendencia en Europa para combatir la despoblación rural. Para quienes buscan un cambio profundo, representa una oportunidad concreta, aunque con compromisos a largo plazo.

irlandaaa
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El imponente Volcán Lanín es protagonista del paisaje y punto de encuentro para andinistas de todas partes. 

Turismo en Argentina: el destino maravilloso para conocer en otoño que tiene ríos y arroyos cristalinos

Escapada económica en tren desde Buenos Aires a Chascomús.

Escapada de Buenos Aires: el destino maravilloso al que se puede llegar en tren por tan solo $1.100

La combinación de deportes, naturaleza y un ambiente relajado los convierte en opciones cada vez más elegidas para escapadas.

Qué atractivo tiene Playa del Rivero y dónde se encuentra si viajas a Uruguay en 2026

Payogasta, naturaleza y aventura en los Valles Calchaquíes.

Conocé Salta en 2026: el pueblo ideal para hacer trekking, paseos en mountain bike y andar en cuatriciclo

Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.

Este barrio de Buenos Aires tiene un estilo inglés y una gastronomía destacada: dónde se encuentra

Esta joya oculta en la Puna jujeña ofrece una experiencia única.

Descubriendo Argentina: el pueblo con paisajes que parecen de Marte por sus colores

Rating Cero

Todo cambia: Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años

Franco Colapinto y Maia Reficco

Una foto de Franco Colapinto y Maia Reficco en Zárate volvió a despertar los rumores de romance

A partir de una experiencia que vivió en el 2024, el artista comenzó a replantear su continuidad en la música

Qué fue de la vida de Don Omar: así está hoy el cantante en 2026

Jesica Cirio está distanciada de su padre hace tiempo. 

El padre de Jesica Cirio reclamó conocer a sus nietos: "Me enteré por la panadera..."

Andrea del Boca cruzó al exfutbolista en redes tras su error en Gran Hermano.

Gran Hermano 2026: el irónico posteo de Andrea del Boca contra Brian Sarmiento, tras la fulminante anulada

Lewis Hamilton y Kim Kardashian estuvieron en las playas de Malibú

Tan enamorados: la romántica escapada de Lewis Hamilton y Kim Kardashian a la playa

últimas noticias

La familia Macarrón y Nora Dalmasso. 

"Nos destrozaron la vida": la familia de Nora Dalmasso declaró en el primer día del jury

Hace 26 minutos
Trámite para 2026.

Confirmado: estos son los autos que deben hacer sí o sí la VTV en 2026

Hace 1 hora
Est es el barrio que tiene gran reconocimiento gracias a varios escritores

Este barrio de Buenos Aires fue utilizado para todo tipo de cuentos y poemas: ¿dónde se encuentra?

Hace 1 hora
Todo cambia: Sol Perez habló sobre las modificaciones de sus vínculos tras ser madre

¿Crisis de pareja? Sol Pérez reveló cómo cambió su vínculo en los últimos años

Hace 1 hora
La fecha posee una fuerte carga simbólica.

¿Es fin de semana largo? Cuándo cae el feriado por el 1 de mayo en 2026

Hace 1 hora