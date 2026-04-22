Este país de Europa ofrece 83.000 euros para mudarse a una de sus islas y vivir allí: como aplicar Un programa en Europa ofrece incentivos económicos para quienes quieran mudarse a zonas poco pobladas y refaccionar viviendas. Por + Seguir en







Irlanda ofrece programa con vivienda propia para explotar sus zonas rurales despobladas.

El plan Our Living Islands, impulsado por el gobierno de Irlanda, propone pagar hasta 84.000 euros a quienes decidan instalarse en sus islas menos habitadas.

La iniciativa busca recuperar casas vacías y fomentar comunidades estables, priorizando el uso como vivienda permanente por sobre el turismo.

El subsidio está destinado a refacciones estructurales en propiedades antiguas. Para acceder, las viviendas deben haber sido construidas antes de 1993 y permanecer deshabitadas durante al menos dos años.

El acceso a servicios es más limitado y la logística para realizar obras puede ser más compleja. Por eso, se recomienda evaluar costos reales, oportunidades laborales y estilo de vida antes de tomar la decisión. El plan Our Living Islands, impulsado por el gobierno de Irlanda, propone pagar hasta 84.000 euros a quienes decidan instalarse en sus islas menos habitadas. La iniciativa busca recuperar casas vacías y fomentar comunidades estables, priorizando el uso como vivienda permanente por sobre el turismo.

El subsidio está destinado a refacciones estructurales en propiedades antiguas. Para acceder, las viviendas deben haber sido construidas antes de 1993 y permanecer deshabitadas durante al menos dos años.

Las islas ofrecen un entorno de naturaleza, tranquilidad y paisajes marítimos, pero también presentan desafíos. El clima suele ser frío, ventoso y cambiante, y la conexión con el continente depende de ferries o vuelos. El acceso a servicios es más limitado y la logística para realizar obras puede ser más compleja. Por eso, se recomienda evaluar costos reales, oportunidades laborales y estilo de vida antes de tomar la decisión.

irlanda-hd.jpg Cuál es el país europeo que ofrece 83.000 euros para mudarse a sus islas El monto puede alcanzar los 84.000 euros, pero no cubre muebles ni gastos decorativos. Además, existe una condición central: la casa debe ser utilizada como residencia habitual o alquilarse a largo plazo, lo que apunta a evitar su uso como alojamiento turístico.

Los beneficiarios deben presentar un plan de obra detallado y cumplir con los plazos establecidos para acceder al financiamiento.

Requisitos clave para poder mudarse Mudarse a Irlanda implica cumplir ciertos trámites . Es fundamental contar con un empleo previo, para lo cual se recomienda buscar en plataformas como Indeed, LinkedIn o IrishJobs y tener el currículum en inglés.

. Es fundamental contar con un empleo previo, para lo cual se recomienda buscar en plataformas como Indeed, LinkedIn o IrishJobs y tener el currículum en inglés. También es necesario tramitar el número PPS , indispensable para trabajar y acceder a servicios, y el permiso de residencia IRP en caso de no ser ciudadano de la Unión Europea.

, indispensable para trabajar y acceder a servicios, y el permiso de residencia IRP en caso de no ser ciudadano de la Unión Europea. Además, el programa exige que la vivienda sea ocupada de forma continua o alquilada por un período mínimo de diez años. Este tipo de programas forma parte de una tendencia en Europa para combatir la despoblación rural. Para quienes buscan un cambio profundo, representa una oportunidad concreta, aunque con compromisos a largo plazo. irlandaaa