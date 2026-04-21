21 de abril de 2026 Inicio
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Esta playa de Brasil tiene aguas cálidas y es perfecta para visitar en otoño: cómo se llama

El lugar se destaca por su tranquilidad y entorno poco intervenido. Es una opción atractiva para quienes buscan descanso fuera de temporada.

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La combinación de aguas cálidas

La combinación de aguas cálidas, paisajes abiertos y un ambiente sereno las posiciona como opciones atractivas para viajar fuera de temporada.

Salinas Maragogi
  • Un destino del nordeste brasileño se posiciona como opción ideal para viajar en meses de menor demanda turística.
  • Sus aguas templadas durante todo el año permiten disfrutar del mar incluso fuera de temporada alta.
  • El entorno natural se mantiene poco intervenido, con escasa infraestructura que preserva su esencia.
  • La dinámica de las mareas transforma el paisaje y ofrece experiencias diferentes según el momento del día.

Una playa del noreste de Brasil se convirtió en una alternativa cada vez más buscada por quienes planean una escapada en otoño. Se trata de Praia de Antunes, la cual reúne condiciones ideales para descansar, con un clima agradable y un entorno natural que invita a desconectarse.

Coghlan se distingue por su impronta británica, calles adoquinadas y la emblemática estación del Ferrocarril Mitre, declarada Monumento Histórico Nacional.
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En los últimos años, este tipo de lugares está ganando más espacio en la agenda de quienes buscan fechas y lugares alternativos para tomarse un descanso, mientras también les hacen frente a los puntos turísticos más concurridos. La posibilidad de encontrar espacios tranquilos, con menor cantidad de visitantes y un ritmo más relajado, es muy importante para quienes buscan otro tipo de experiencia durante sus vacaciones.

En ese sentido, algunas playas menos exploradas comienzan a destacarse por sus características únicas. La combinación de aguas cálidas, paisajes abiertos y un ambiente sereno las posiciona como opciones atractivas para viajar fuera de temporada.

Praia de Antunes

Cómo es la playa brasileña ideal para visitar en otoño

Praia de Antunes, ubicada en Maragogi, en el estado de Alagoas, se presenta como uno de los rincones más valorados para disfrutar en marzo y abril. Su principal atractivo radica en la temperatura del agua, que ronda los 30 °C durante todo el año, lo que permite nadar con comodidad sin importar la época.

El entorno se caracteriza por su bajo nivel de intervención humana, lo que garantiza una experiencia más íntima y alejada del turismo masivo. La playa mantiene una fisonomía natural, con paisajes abiertos y un mar calmo que favorece el descanso.

Praia de Antunes 2

Uno de los aspectos más llamativos es la transformación del paisaje según la marea. Cuando el nivel del agua desciende, aparecen bancos de arena que permiten caminar mar adentro sin alejarse demasiado de la costa. En cambio, con marea alta, el color del mar se intensifica, ofreciendo un escenario ideal para sumergirse.

A pesar de su perfil tranquilo, el lugar cuenta con servicios básicos a través de vendedores locales, lo que permite una estadía cómoda sin alterar el ambiente relajado. El acceso se realiza por un terreno privado, aunque es libre, lo que suma un diferencial a la experiencia.

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