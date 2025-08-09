Cuál es el yuyo para el mate que combate el insomnio Si el trastorno onírico te roba el descanso y no querés dejar de disfrutar de la infusión nacional, conocé cómo una hierba tradicional puede convertirse en tu mejor aliada para noches más tranquilas y reparadoras. Por







Si te gusta el mate y estás sufriendo insomnio te proponemos un ritual a base de un saludable yuyo que debés agregar para eliminar los trastornos del sueño y así poder convertir tu infusión en un aliado para dormir mejor.

La clave está en sumar un ingrediente natural muy usado por nuestros abuelos: una planta aromática de hojas verdes y aroma suave es conocida por sus propiedades relajantes y sedantes, ideales para calmar la mente después de un día agitado.

Además de favorecer el descanso, esta hierba también puede aliviar dolores de cabeza y malestares digestivos, lo que contribuye a que el cuerpo se sienta más liviano y predispuesto a descansar. Eso sí, si querés aprovechar al máximo sus beneficios para dormir, lo ideal es evitar el mate tradicional con cafeína en las horas previas a acostarte y optar por yerba sin palo o baja en mateína. De esta forma, el remedio curativo podrá desplegar todo su potencial relajante.

mate Cuál es el yuyo para el mate que combate al insomnio La melisa (Melissa officinalis) es una planta aromática de la familia de la menta, reconocida por su efecto relajante y sedante suave. En la medicina tradicional, se utiliza para calmar la ansiedad, reducir el estrés y favorecer un sueño reparador.

Cómo agregarla al mate Conseguí hojas secas de melisa en una herboristería de confianza.

Mezclá una o dos cucharadas entre la yerba mate antes de cebar.

Si preferís, podés preparar una infusión de melisa aparte y usarla como agua para el mate.