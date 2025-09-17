Truco con palitos de madera: así podés evitar que tus plantas no se "ahoguen" Con un simple tip usando palitos de madera, podés evitar que tus macetas mueran por exceso de riego y mantenerlas siempre saludables. Por







Con palitos de madera podés evitar que tus plantas no se "ahoguen". Freepik

Truco con palitos de madera: cuidar de las plantas en casa puede parecer sencillo, pero uno de los errores más comunes de los aficionados a la jardinería es el exceso de riego. Así podés evitar que tus plantas no se "ahoguen".

Muchas veces, por querer darles “más amor”, terminamos asfixiándolas sin darnos cuenta. Sin embargo, existe un truco casero, económico y muy fácil de aplicar con simples palitos de madera que puede marcar la diferencia en la salud de tus macetas.

El exceso de agua suele generar que las raíces se pudran y que aparezcan hongos en la tierra. Esto no solo debilita a la planta, sino que, en algunos casos, puede llevarla a la muerte en pocos días. El tip con estacas pequeñas es ideal para mantener la humedad bajo control, ya que ayuda a que el sustrato tenga una mejor aireación y que el riego se distribuya de manera más equilibrada.

Cómo es el truco para que tus plantas no mueran por exceso de riego Para aplicarlo, solo necesitás algunos palitos de madera (pueden ser los típicos de helado o de brocheta). El procedimiento consiste en clavarlos suavemente en la tierra de la maceta, procurando que lleguen a una buena profundidad sin dañar las raíces. De esta manera, actúan como pequeños canales que permiten que el agua penetre y se distribuya de manera uniforme.