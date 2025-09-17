17 de septiembre de 2025 Inicio
Truco con palitos de madera: así podés evitar que tus plantas no se "ahoguen"

Con un simple tip usando palitos de madera, podés evitar que tus macetas mueran por exceso de riego y mantenerlas siempre saludables.

Con palitos de madera podés evitar que tus plantas no se ahoguen.

Con palitos de madera podés evitar que tus plantas no se "ahoguen".

Truco con palitos de madera: cuidar de las plantas en casa puede parecer sencillo, pero uno de los errores más comunes de los aficionados a la jardinería es el exceso de riego. Así podés evitar que tus plantas no se "ahoguen".

Muchas veces, por querer darles “más amor”, terminamos asfixiándolas sin darnos cuenta. Sin embargo, existe un truco casero, económico y muy fácil de aplicar con simples palitos de madera que puede marcar la diferencia en la salud de tus macetas.

El exceso de agua suele generar que las raíces se pudran y que aparezcan hongos en la tierra. Esto no solo debilita a la planta, sino que, en algunos casos, puede llevarla a la muerte en pocos días. El tip con estacas pequeñas es ideal para mantener la humedad bajo control, ya que ayuda a que el sustrato tenga una mejor aireación y que el riego se distribuya de manera más equilibrada.

plantas palitos

Cómo es el truco para que tus plantas no mueran por exceso de riego

Para aplicarlo, solo necesitás algunos palitos de madera (pueden ser los típicos de helado o de brocheta). El procedimiento consiste en clavarlos suavemente en la tierra de la maceta, procurando que lleguen a una buena profundidad sin dañar las raíces. De esta manera, actúan como pequeños canales que permiten que el agua penetre y se distribuya de manera uniforme.

  • Además, estos palitos cumplen otra función importante: evitan que el sustrato se compacte demasiado. Con el tiempo, la tierra puede volverse dura y dificultar tanto el drenaje como la respiración de las raíces. Los palitos, al generar microcanales, mantienen la porosidad necesaria para que el agua fluya sin acumularse en exceso.

  • Otra ventaja de este método es que te permite comprobar cuándo es momento de volver a regar. Si sacás uno de los palitos y está húmedo, significa que la tierra aún conserva suficiente agua; si está seco, es hora de volver a hidratar la planta. Esta sencilla práctica ayuda a evitar errores y a conocer mejor las necesidades de cada maceta.

  • Este truco es especialmente útil en plantas de interior, que suelen estar en macetas más pequeñas y, por lo tanto, con un drenaje más limitado. También resulta muy beneficioso en épocas de frío, cuando el agua tarda más en evaporarse y las raíces corren más riesgo de pudrirse por exceso de humedad.

  • Lo mejor de este consejo es que no necesitás gastar dinero extra ni usar productos químicos. Es una solución casera y sostenible, ideal para quienes buscan cuidar sus plantas de forma natural y sin complicaciones.

