El truco de poner laurel en el lavarropas que es tendencia: ¿qué efecto tiene? La planta aromática no solo da sabor a las comidas, sino que también puede convertirse en un aliado para mantener las prendas más frescas, limpias y suaves. Por







Hay un truco del laurel para el lavarropas que está en tendencia. Pexels

Este truco del laurel para el lavarropas está en tendencia: no solo es un condimento que usamos en la cocina, su aroma y propiedades naturales lo convirtieron en un aliado inesperado para el hogar. ¿qué efecto tiene?

En los últimos meses, un tip casero con hojas de laurel para lavar ropa se volvió viral en redes sociales, generando curiosidad sobre sus beneficios y consecuencias en la indumentaria. se popularizó principalmente en TikTok y otras redes, donde los usuarios comparten videos mostrando cómo mejorar la higiene y el aroma de los textiles usando ingredientes naturales que todos tenemos en casa.

La aplicación es sencilla y económica: solo se necesitan unas pocas hojas secas de laurel. Algunas versiones del método combinan el laurel con cáscaras de cítricos para potenciar el aroma y generar un efecto más refrescante y duradero en la prenda. Un gesto simple, económico y ecológico que demuestra cómo la naturaleza puede ayudarnos en tareas cotidianas hogareñas.

lavarropas puerta

Cuál es el truco casero del laurel que se puso de moda para los lavarropas El secreto del truco consiste en colocar unas hojas de laurel dentro de la lavadora, ya sea directamente en el tambor o en un saquito de tela para que no se desparramen. Al activarse el ciclo de lavado, el aroma y los componentes naturales de la hierba se liberan y actúan sobre la ropa.