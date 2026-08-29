¿Wanda Nara y L-Gante, juntos? La foto que encendió las alarmas sobre una posible reconciliación

Una foto publicada por la Bad Bitch alimentó aún más las especulaciones sobre el vínculo entre ambos.

Wanda Nara y L-Gante volvieron a quedar en el centro de la escena mediática luego de que se confirmara que compartirán pantalla en MasterChef Celebrity: ella como conductora y él como participante. Pero, como si esto fuera poco, una publicación de la empresaria dejó varios interrogantes y despertó rumores de una posible reconciliación.

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Como era de esperar, la noticia de que serán compañeros en el reality de cocina reavivó la expectativa del público en las últimas semanas, principalmente por la intriga en torno a cómo será la convivencia laboral de la expareja después del intenso romance que protagonizaron.

Tras su paso por PH, Podemos Hablar, L-Gante alimentó aún más las especulaciones al asegurar que "el capítulo de Wanda no está cerrado". Sus palabras no pasaron desapercibidas, no solo por la relación que mantuvieron, sino también porque la empresaria actualmente se encuentra en pareja con Martín Migueles.

En medio de este escenario, la Bad Bitch publicó una selfie en la que aparece luciendo un conjunto deportivo. Sin embargo, más allá del look casual de la cantante, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: a un costado de la imagen se alcanza a ver parcialmente a una persona que tiene puestas cadenas doradas, un accesorio característico del estilo de L-Gante.

La fotografía encendió rápidamente las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse quién es la misteriosa persona que aparece junto a Wanda. La incógnita también abrió otro interrogante: si se trató de un descuido al momento de publicar la imagen o de una nueva jugada mediática de la conductora para alimentar las especulaciones en torno a su vínculo con el cantante.

Otra pregunta que se hicieron sus seguidores fue si el encuentro se produjo porque ya comenzaron las grabaciones del programa de cocina o si, por el contrario, se trató de un encuentro a solas.

Nora Colosimo, filosa sobre la relación entre Wanda Nara y L-Gante

Nora Colosimo habló sobre la relación que su hija Wanda Nara mantuvo con L-Gante y fue tajante al dar su punto de vista. La madre de la mediática debutó hace días como conductora en su propio programa de streaming, al que invitó a Claudia Valenzuela, la mamá del cantante, para hablar sobre la relación que mantuvieron sus hijos.

Nora filosa sobre la relación que mantuvieron.

En un momento, Nora le confesó a Claudia que no le gustaba la relación que Elian mantuvo con Wanda: "A mí me pasaba que cuando los chicos estaban noviando, yo veía que había mucho amor, todo, pero yo le decía: 'Wanda, me parece que hay algo que no va porque, por el trabajo de Elian, él se acuesta tarde; a la hora que llega vos te tenés que levantar'".

Horas después, Nora salió al aire en LAM y continuó dando su veredicto sobre la relación que Wanda mantuvo con Elian Valenzuela. Sin vueltas, reconoció que nunca estuvo de acuerdo con el romance con L-Gante.

Nora Colosimo habla de Lgante pic.twitter.com/GaGvW7P2uQ — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 27, 2026

"Vos a L-Gante mucho no lo querías", le señaló Ángel de Brito. Lejos de negarlo, Nora lo confirmó y explicó los motivos de su postura: "Nada lo quería. Y te voy a explicar por qué: me parecía que había educado y criado a mis hijas para una vida diferente, de familia, más relajada. Y Wanda, al tener cinco chicos, esto para mí era too much". Además, reveló que su postura era diferente a la del resto del entorno de la mediática: "Todos la apoyaron, menos yo".