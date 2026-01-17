17 de enero de 2026 Inicio
Este es el truco japonés para refrescar la entrada de la casa los días de mucho calor

Esta técnica tiene cientos de años, pero sigue usándose porque es económica, efectiva y amigable con el medio ambiente. Cómo bajar la temperatura sin usar ventiladores ni aire acondicionado.

Este truco japonés empezó a usarse en el siglo XVII.

Este truco japonés empezó a usarse en el siglo XVII.

  • El ichimizu es una práctica tradicional japonesa que data del siglo XVII.
  • Sirve para refrescar las calles y entradas de las casas durante el verano.
  • Consiste en rociar agua para que, al evaporarse, capture parte del calor acumulado en las construcciones.
  • Sigue siendo utilizada como una alternativa económica y amigable con el ambiente.

Los meses de verano pueden ser agobiantes, sobre todo en las ciudades, donde el cemento y las construcciones tienden a conservar el calor y, por lo tanto, se mantienen calientes aun durante la noche. Sin embargo, existe un truco japonés para refrescar fácilmente la entrada de tu casa.

Se trata del uchimizu, una técnica tradicional de ese país que combina la practicidad con el cuidado del medio ambiente. Básicamente, consiste en rociar agua sobre las veredas y en el piso debajo de puertas y ventanas, generalmente en las primeras horas del día o durante el atardecer.

El uchimizu data del siglo XVII, durante el período Edo, cuando se usaban baldes y cucharas de bambú. Actualmente, se mantiene como una costumbre que une a la comunidad en eventos y festivales de verano, y es muy popular porque permite ahorrar energía y reutilizar agua.

Uchimizu, costumbre japonesa

Cómo refrescar la entrada de la casa según un truco que se aplica en Japón

La técnica del uchimizu puede usarse para refrescar la entrada de cualquier casa. La principal ventaja es que, al utilizar solo agua, no afecta el medio ambiente y ahorra energía. El truco es muy simple: solo hay que mojar el piso de la entrada, la vereda, el patio o debajo de las ventanas.

Al evaporarse, el agua absorbe parte del calor que se había acumulado en el suelo y genera una sensación de frescura en el aire. Para potenciar su efecto y lograr una mayor efectividad, se recomienda hacerlo durante las primeras y últimas horas del día, cuando el sol está bajo en el cielo.

La sociedad japonesa lleva años utilizándolo como una alternativa ecológica y sustentable frente a los ventiladores y aires acondicionados, ya que la demanda eléctrica suele aumentar en los meses de verano. Incluso, muchas personas reutilizan el agua que habían usado para lavar ropa o verduras.

