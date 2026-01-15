Cuál es el truco ideal para que la carne no suelte agua cuando la freís, según un carnicero experto

Un carnicero experto revela el truco definitivo para que la carne no suelte agua al freírla. Los especialistas son los encargados de descubrirnos una serie de detalles para conseguir una carne mucho más tierna y deliciosa.

La carne no soltará agua al freírla si seguimos el truco definitivo de un carnicero que siempre funciona. Los expertos en carne son los encargados de descubrirnos una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que queremos conseguir una carne mucho más tierna y deliciosa . Sin duda alguna, estaremos ante una serie de trucos y consejos que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Los jugos de esta carne que compramos pueden ser los que se mantengan con algunos tips esenciales.

Este carnicero experto se ha convertido en viral al descubrirnos algunos elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a poner en práctica en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible. Con ciertas novedades que pueden ser esenciales en estos tiempos que corren . Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede ser indispensable y que, sin duda alguna, nos servirá para cocinar mejor un tipo de ingrediente que hay que cuidar al máximo.

Freír la carne es algo que podemos empezar a cuidar con algunos detalles que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada . Por algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede contar de una forma muy especial.

Con una serie de elementos que, sin duda alguna, deberemos empezar a cuidar de una forma que quizás nos servirá de ayuda con unos expertos que pueden darnos más de una sorpresa inesperada . Es hora de empezar a prepararnos para una carne que nos quedará de lujo , sin necesidad de nada más que de un truco casero de lo más especial .

Las redes sociales nos han descubierto una forma de cocinar la carne que puede cambiarlo todo , sin duda alguna, estaremos ante una forma de preparar este ingrediente que puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Este carnicero viral nos explica la mejor forma de freír o cocinar una carne que puede acabar siendo la mejor opción posible en estos días que tenemos que preparar este ingrediente de la mejor forma posible.

Un experto carnicero puede ayudarnos a conseguir que la carne se cocine de la mejor manera posible, con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante, con algunos detalles que pueden acabar siendo claves.

El @el_as_carnicero desde su canal en redes sociales nos explica que: :"Evita que se cueza y pierda sabor".

Los expertos de Carnisima nos explica que: «Hay cortes de carne que tienen más cantidad de agua que otros. Una pieza de ternera no retiene igual el agua que el pollo o el cerdo. Mientras que los escalopes de ternera, que provienen de la pieza llamada tapa, pueden contener un 74% de agua, el lomo de cerdo tiene entre un 65 y un 70%. También depende de la edad del animal en el momento de sacrificarlo, de la raza y del tiempo de maduración. Cuanto más vieja es la res, menos agua ha ido reteniendo. Una maduración larga en la cámara provocará una pérdida progresiva de agua y de peso. Por eso las carnes maduradas son más caras, ya que la merma o pérdida de peso, puede ser superior al 40 %. Sin embargo, la maduración matizará su sabor, haciéndolo más intenso y suavizará su textura y terneza».

Siguiendo con la misma explicación: "Al congelar la carne en casa, el proceso de congelación doméstico será lento, lo que facilita la acumulación de grandes cristales de agua entre las fibras de la carne. Estos cristales rompen las fibras y cuando la carne se descongela, el agua que estaba retenida en ellas se pierde mucho más deprisa y en mayor cantidad. Para evitar este efecto, descongela siempre la carne con tiempo suficiente y en hazlo en el frigorífico. La forma de cocción también influye en la cantidad de agua que puede llegar a soltar un mismo corte de carne. Para evitar que la sartén o la plancha acumulen agua, lo importante es sacar la carne de la nevera una hora antes de cocinarla y atemperarla para que la diferencia de temperatura con la sartén no sea tan elevada".

Y continuó: "La sartén debe estar bien caliente: así, el agua se evaporará directamente al cocinarla y el aceite no se enfriará. Si el agua se pierde en forma líquida, arrastra con ella muchos de los nutrientes y proteínas de la carne, con lo que también se pierden muchos de sus beneficios nutricionales. Además, esa agua va enfriando la sartén, con lo que aún se agrava el problema. También es importante salar la carne al final de su cocción y no antes de ponerla al fuego. Si la carne tiene mucha sal (o se la añadimos antes de cocinarla), el agua del interior de las fibras tenderá a escapar. Esto no sólo provoca que la sartén nos quede llena de agua, sino que al perder sus jugos, la carne quedará menos tierna, más dura y seca. Durante la cocción, debes evitar pinchar la carne. Con esta acción mecánica estarías rompiendo las fibras que contienen el agua, con lo que facilitarías que los jugos del filete se escapen mientras se cocina. Es mejor usar unas pinzas para darle la vuelta y para sacar la carne de la plancha".