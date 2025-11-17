17 de noviembre de 2025 Inicio
Estos son los 5 consejos para frenar el envejecimiento según expertos en longevidad

Estudios recientes destacan qué hábitos influyen en el ritmo de envejecimiento. La evidencia apunta a acciones cotidianas que pueden ayudar a mantener una salud interna más estable.

El ritmo de la longevidad se vuelve un reflejo de decisiones diarias.

  • Un nuevo análisis científico destacó que la diferencia entre edad cronológica y biológica depende en gran medida de los hábitos cotidianos.
  • Especialistas en salud explican qué prácticas ayudan a retrasar el desgaste celular y mantener el organismo en mejores condiciones.
  • La evidencia actual muestra que decisiones simples, tales como actividad física, descanso adecuado, alimentación equilibrada y menor exposición a tóxicos, influyen directamente en la longevidad.
  • El manejo del estrés y los vínculos sociales también aparecen como factores clave para sostener una vida más saludable a largo plazo.

La conversación sobre cómo envejecer mejor volvió a tomar fuerza a partir de estudios recientes que ponen el foco en la influencia decisiva de los hábitos diarios. Más allá de los años que se tenga, la ciencia remarca que una medida importante del envejecimiento está en la edad biológica. Esta se refiere a la manera en que las células, los tejidos y los sistemas del cuerpo se desgastan con el tiempo.

Los especialistas coinciden en que este proceso puede evaluarse mediante herramientas que analizan marcadores epigenéticos, capaces de detectar señales de deterioro antes de que se manifiesten síntomas evidentes. Esa medición permite entender por qué personas de la misma edad pueden presentar un estado físico muy distinto, según su alimentación, sueño, actividad física y exposición al estrés.

En este marco, la longevidad deja de depender exclusivamente de factores genéticos y se vuelve un reflejo de decisiones diarias, como las rutinas, entornos, vínculos y patrones de consumo que modulan el funcionamiento interno del cuerpo. Sobre esas prácticas se concentra la evidencia más sólida para frenar el avance del envejecimiento.

Qué podés hacer para potenciar la longevidad según expertos

Las investigaciones describen cinco pilares centrales para enlentecer la edad biológica. En primer lugar, la actividad física aparece como un factor determinante: entrenamientos aeróbicos, de fuerza y de intensidad moderada contribuyen a preservar la masa muscular, mejorar la reparación celular y proteger la longitud de los telómeros. Los expertos remarcan que evitar el sobreesfuerzo también es muy importante, porque el exceso puede generar inflamación y acelerar el deterioro.

El segundo punto es la alimentación. Los patrones ricos en frutas, verduras, pescados, legumbres, frutos secos y aceites vegetales se relacionan con un “reloj” epigenético más joven. Nutrientes como polifenoles, fibra soluble, carotenoides y omega-3 ayudan a reducir la inflamación y favorecen la reparación del ADN. En paralelo, los alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y harinas refinadas actúan en sentido contrario y aceleran el envejecimiento.

Una buena calidad de sueño constituye otro pilar esencial. Durante las horas de descanso profundo, el cerebro elimina compuestos tóxicos como la beta-amiloide, cuya acumulación se vincula a trastornos neurodegenerativos. Dormir poco altera la memoria, la concentración y aumenta el riesgo cardiovascular, elevando cortisol y adrenalina.

También se destaca la importancia de reducir o eliminar tóxicos como el alcohol, el tabaco y el vapeo, que incrementan la inflamación sistémica y adelantan la edad pulmonar. La ciencia indica que incluso consumos bajos pueden influir negativamente en la edad biológica.

Por último, el manejo del estrés y el fortalecimiento de los vínculos sociales se ubican como elementos protectores. El estrés sostenido altera hormonas, acorta telómeros y favorece cambios epigenéticos ligados al envejecimiento. La compañía, la contención emocional y la resiliencia funcionan como amortiguadores frente a estos efectos.

