Este es corte de pelo con flequillo que Dakota Johnson puso de moda y será la tendencia en el final del 2025

El flequillo vuelve a ser protagonista gracias a Dakota Johnson y su papel en la película Materialistas. La actriz convirtió su look en uno de los estilos más comentados del momento, logrando que se transforme en el peinado que marcará tendencia hacia el cierre del 2025. La naturalidad y versatilidad de esta manera de lucir su cabellera explican por qué se volvió tan popular en redes y salones de belleza.

El flequillo cortina, no sólo es un recurso estético, sino que también tiene un trasfondo histórico. Lo llevaron íconos como Brigitte Bardot y Jane Birkin en los años sesenta, manteniéndose vigente por décadas. Su atracción se encuentra en la capacidad de suavizar las facciones y aportar frescura sin demandar un cambio drástico, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan renovar imagen sin arriesgar demasiado.

En Materialistas, este peinado acompaña a Lucy, el personaje de la actriz, reforzando su estilo elegante. Por otro lado, demás de trasladarlo a la ficción, lo lleva en su vida diaria, consolidándolo como un símbolo de identidad irradiando sencillez y modernidad. Esa coherencia entre pantalla y realidad es lo que lo volvió tan codiciado en el mundo de la moda y la belleza.

Amores materialistas - Dakota y Pedro Cómo conseguir el flequillo que Dakota Johnson puso de moda en Materialistas Según Quique Sánchez, director creativo de Espacio Q, la clave del estilo de Dakota Johnson está en un flequillo que enmarca la frente con bordes suaves y ligeramente curvados, lo que permite una caída natural hacia los laterales. Aunque favorece a casi todo tipo de rostro, no es lo más recomendable para pelos rizados o muy ondulados. El estilista asegura que este corte se volvió icónico, y en el caso de la actriz, se convierte en objeto de deseo por la manera en que realza su fisonomía.

Otro de los puntos a favor es su flexibilidad, ya que al no ser demasiado corto, permite volver con facilidad a una apariencia convencional a medida que crece, funcionando como un cambio temporal pero notorio. Para completar el look, se mantiene larga, sin capas marcadas, aunque con puntas ligeramente desfiladas para evitar el efecto bloque y aportar movimiento.

dakota johnson Redes sociales Mantener este estilo requiere compromiso. Sánchez recomienda recortar las puntas cada tres meses para sanear el cabello y conservar su brillo. En el día a día, es posible adaptarlo a distintos peinados, como uno liso con un leve movimiento en las puntas hasta un moño alto, opciones que luce tanto dentro como fuera de la pantalla.