Esta famosa maquilladora admitió que la nueva moda de lucir al natural es difícil pero tiene un truco para poder hacerlo

La maquilladora presentó nuevos productos diseñados para lograr un acabado fresco y sin imperfecciones. Sus fórmulas combinan duración, tecnología y un efecto segunda piel.

Con estas innovaciones

Con estas innovaciones, Tilbury busca democratizar la posibilidad de lucir una piel impecable y unos labios cuidados.

Charlotte Tilbury, una de las maquilladoras más reconocidas de Hollywood y referente indiscutida en el mundo de la belleza, reveló su secreto para lograr el mejor look natural. Aunque el estilo “sin maquillaje” es tendencia, no siempre resulta sencillo alcanzar esa apariencia fresca y uniforme que tanto se ve en pasarelas y alfombras rojas.

La búsqueda de una piel impecable y mate, sin brillos indeseados ni poros visibles, se convirtió en una de las metas más deseadas dentro de la rutina de maquillaje. Pese a eso, imitar ese efecto en casa puede ser un desafío. Es por eso que los trucos y productos desarrollados por Tilbury, inspirados en años de experiencia profesional, general tanta expectativa en la industria y entre los consumidores.

Con el lanzamiento de nuevas versiones de dos de sus productos estrella, la artista británica asegura que cualquier persona puede conseguir ese acabado “natural pero trabajado” en cuestión de segundos, sin necesidad de conocimientos avanzados ni técnicas complicadas.

Airbrush Flawless Foundation

Qué dijo la famosa maquilladora sobre cómo lucir al natural

Tilbury explicó que no todos logran fácilmente ese aspecto de piel lisa y sin imperfecciones, con un acabado natural, mate y uniforme. Por eso decidió transformar sus secretos de maquillaje en fórmulas prácticas que cualquiera pueda utilizar. Uno de sus lanzamientos más destacados es el Airbrush Flawless Setting Spray Matte, un fijador que difumina, matifica y suaviza el rostro gracias a su tecnología resistente al agua. La maquilladora asegura que mantiene el maquillaje intacto hasta 16 horas, incluso bajo calor extremo, durante entrenamientos intensos o en largas jornadas de fiesta.

Este spray no solo controla los brillos en pieles mixtas y grasas, sino que también deja una bruma ultrafina que se integra como una segunda piel, evitando la sensación pegajosa. Tilbury resalta que no se necesitan focos, filtros ni técnicas profesionales para lograr un look digno de una sesión fotográfica.

El otro gran lanzamiento es la Airbrush Flawless Foundation, una base mate en 3D de larga duración disponible en 44 tonos. Gracias a su tecnología biomimética, imita la estructura natural de la piel para conseguir un acabado flexible y luminoso que dura 24 horas. Además, minimiza poros, arrugas e imperfecciones sin obstruir la piel y resiste al agua y al sudor. La maquilladora describe este producto como “el efecto alisado del sistema Airbrush embotellado”, una fórmula que se adapta a todo tipo de piel y se mantiene fresca durante el día.

mascarillas labiales Changing Life Mask de Charlotte Tilbury

La británica también presentó una novedad en el cuidado de labios: la Changing Life Mask, una mascarilla 6 en 1 que aporta volumen, definición y un efecto rejuvenecedor gracias a la innovadora Lip Lift Technology™. Disponible en dos versiones, una con un toque rosado y otra transparente, promete resultados visibles en menos de un mes, aumentando el volumen y reduciendo las líneas de expresión de forma notoria.

