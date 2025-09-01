1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estos son los 8 diseños de uñas que la van a romper en septiembre 2025

Estas son las propuestas que marcan tendencia este mes. Colores cálidos y estilos renovados dominan la manicura de temporada.

Por
Estos estilos muestran cómo pequeños cambios en el nail art logran transformar por completo la imagen personal.

Estos estilos muestran cómo pequeños cambios en el nail art logran transformar por completo la imagen personal.

@nailssecret

El mes de septiembre marca el inicio de una nueva temporada y también una oportunidad ideal para renovar el look de las uñas. Los estilos que se imponen este mes combinan elegancia, creatividad y un aire fresco que acompaña el regreso a la rutina. Ocho propuestas se perfilan como las favoritas para destacar en el mundo de la manicura.

Con estas innovaciones, Tilbury busca democratizar la posibilidad de lucir una piel impecable y unos labios cuidados.
Te puede interesar:

Esta famosa maquilladora admitió que la nueva moda de lucir al natural es difícil pero tiene un truco para poder hacerlo

Lejos de ser un simple detalle estético, las uñas se convirtieron en un accesorio clave dentro de las tendencias de moda y belleza. Con la llegada de la primavera, predominan los colores cálidos y las reinterpretaciones de clásicos que ganan protagonismo en redes sociales y pasarelas.

Inspirados por celebridades, manicuristas reconocidos y salones de referencia, estos estilos muestran cómo pequeños cambios en el nail art logran transformar por completo la imagen personal. La variedad de diseños asegura opciones para quienes buscan desde un acabado minimalista hasta propuestas más llamativas y artísticas.

Nails

Cuáles son los diseños de uñas que serán tendencia en el mundo de la moda en septiembre 2025

El burdeos será el gran protagonista del mes gracias a su carácter sofisticado y atemporal. Jennifer Lopez lo convirtió en un aliado infalible sobre la alfombra roja, mientras el manicurista Tom Bachik recomienda llevarlo con un top coat brillante para potenciar su intensidad y lograr un acabado más elegante.

El verde oliva también pisa fuerte, haciendo referencia a la calma y conexión con la naturaleza. Este tono, que ya se vio en propuestas minimalistas de celebridades y estudios especializados como Stallone Nail Studio, se adapta perfectamente al espíritu de la nueva estación.

La manicura francesa mantiene su vigencia, pero en septiembre llega renovada con punta chocolate sobre base nude. Este contraste cálido y favorecedor se está convirtiendo en una tendencia en perfiles de nail art como el del salón Hello Nails.

Las swirl nails se adaptan a la estación en tonos tierra: marrones, beiges y naranjas suaves. La manicurista Mía Key muestra cómo transformar el estilo psicodélico del verano en una versión más artística y elegante para el regreso a la rutina.

El efecto glazed, popularizado por Hailey Bieber, se reinterpreta con polka dots. Alicia Revilla explica que los puntos pequeños y uniformes aportan discreción y un toque original, como demuestra el diseño de A-MAR BEAUTY.

Nails

Las uñas con efecto mármol regresan con fuerza. Blake Lively las lució en tonos grises, blancos y dorados, confirmando su versatilidad. La experta Elle Gerstein recomienda bases rosadas con líneas finas para conseguir una terminación realista y delicada.

Los diseños florales se adaptan a la primavera con una versión más sutil. Dua Lipa los incorporó recientemente en tonos neutros, mientras Betina Goldstein aconseja encapsular flores prensadas con Plexigel builder de CND para preservar su durabilidad y evitar relieves indeseados.

Nails

Por último, las milky nails se posicionan como el comodín perfecto para el ámbito laboral. Con su acabado traslúcido, discreto y elegante, se logran aplicando esmalte en capas finas y sellando con top coat brillante, según recomiendan desde la firma Essie.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El secreto está en la moderación y en saber detectar las señales de alerta que envían las uñas.

Para cuidar la piel: una dermatóloga reveló el tiempo ideal para mantener la manicura semipermanente

Muchas mujeres buscan reconectar con su cabellera real.

Este es el nuevo estilo de pelo puede parecer desprolijo pero si queda correcto es la tendencia del momento

Es un equilibrio entre estilo y nutrición. 

De nuevo a la moda: cómo es el pelo fosco y cuál es la mejor forma de llevarlo

Una mascarilla de la que todos hablan es ideal para reducir la papada y se puso de moda.

Esta mascarilla es ideal para reducir la papada y se puso de moda: cómo funciona

Es apta para todo tipo de piel, incluidas las más sensibles.

Kim Kardashian reveló la mascarilla facial que tiene el beneficio que todo el mundo busca

Este look marcó a toda una generación en los años 90.

El Grunge Makeup volvió a estar de moda: cómo es la tendencia en el maquillaje

Rating Cero

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

Gimena Accardi y Andrés Gil terminaron con la obra que protagonizaban y Nico Vázquez comentó un posteo

Sorpresivo intercambio en redes entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación

En pleno 2025 que pase esto es muy triste de verdad, lamentó el episodio La Coqueta

Fuerte denuncia de La Coqueta: dos hombres le robaron y la agredieron a la salida de un boliche

últimas noticias

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Hace 7 minutos
Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

Hace 7 minutos
Miguel Ángel Prosi, papá biológico de L-Gante, se mostró indignado por el entorno de su hijo

La fuerte acusación del papá de L-Gante sobre el entorno de su hijo: "Le comen el cerebro"

Hace 8 minutos
Patricia Bullrich denunció un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Hace 11 minutos
Un nuevo hito de C5N en redes sociales.

C5N alcanzó un nuevo hito: 5 millones de usuarios en TikTok

Hace 17 minutos