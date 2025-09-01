Estos son los 8 diseños de uñas que la van a romper en septiembre 2025

Estas son las propuestas que marcan tendencia este mes. Colores cálidos y estilos renovados dominan la manicura de temporada.

Estos estilos muestran cómo pequeños cambios en el nail art logran transformar por completo la imagen personal.

El mes de septiembre marca el inicio de una nueva temporada y también una oportunidad ideal para renovar el look de las uñas . Los estilos que se imponen este mes combinan elegancia, creatividad y un aire fresco que acompaña el regreso a la rutina. Ocho propuestas se perfilan como las favoritas para destacar en el mundo de la manicura.

Lejos de ser un simple detalle estético, las uñas se convirtieron en un accesorio clave dentro de las tendencias de moda y belleza. Con la llegada de la primavera, predominan los colores cálidos y las reinterpretaciones de clásicos que ganan protagonismo en redes sociales y pasarelas.

Inspirados por celebridades, manicuristas reconocidos y salones de referencia, estos estilos muestran cómo pequeños cambios en el nail art logran transformar por completo la imagen personal. La variedad de diseños asegura opciones para quienes buscan desde un acabado minimalista hasta propuestas más llamativas y artísticas.

El burdeos será el gran protagonista del mes gracias a su carácter sofisticado y atemporal. Jennifer Lopez lo convirtió en un aliado infalible sobre la alfombra roja, mientras el manicurista Tom Bachik recomienda llevarlo con un top coat brillante para potenciar su intensidad y lograr un acabado más elegante.

El verde oliva también pisa fuerte , haciendo referencia a la calma y conexión con la naturaleza. Este tono, que ya se vio en propuestas minimalistas de celebridades y estudios especializados como Stallone Nail Studio, se adapta perfectamente al espíritu de la nueva estación.

La manicura francesa mantiene su vigencia, pero en septiembre llega renovada con punta chocolate sobre base nude. Este contraste cálido y favorecedor se está convirtiendo en una tendencia en perfiles de nail art como el del salón Hello Nails.

Las swirl nails se adaptan a la estación en tonos tierra: marrones, beiges y naranjas suaves. La manicurista Mía Key muestra cómo transformar el estilo psicodélico del verano en una versión más artística y elegante para el regreso a la rutina.

El efecto glazed, popularizado por Hailey Bieber, se reinterpreta con polka dots. Alicia Revilla explica que los puntos pequeños y uniformes aportan discreción y un toque original, como demuestra el diseño de A-MAR BEAUTY.

Las uñas con efecto mármol regresan con fuerza. Blake Lively las lució en tonos grises, blancos y dorados, confirmando su versatilidad. La experta Elle Gerstein recomienda bases rosadas con líneas finas para conseguir una terminación realista y delicada.

Los diseños florales se adaptan a la primavera con una versión más sutil. Dua Lipa los incorporó recientemente en tonos neutros, mientras Betina Goldstein aconseja encapsular flores prensadas con Plexigel builder de CND para preservar su durabilidad y evitar relieves indeseados.

Por último, las milky nails se posicionan como el comodín perfecto para el ámbito laboral. Con su acabado traslúcido, discreto y elegante, se logran aplicando esmalte en capas finas y sellando con top coat brillante, según recomiendan desde la firma Essie.