Este elemento de las computadoras se puede reciclar y tiene un gran impacto: cuál es

El interés en recuperar estos recursos surge no solo por el impacto ambiental de la minería, sino también por la dependencia económica que generan.

Según explicó Albert Martínez Torrents, investigador de Eurecat, el objetivo es “poner en funcionamiento de manera combinada nuevas técnicas para la recuperación de metales críticos en el reciclaje de ordenadores”. 

El reciclaje de metales críticos provenientes de dispositivos electrónicos, como las computadoras, se ha convertido en un desafío clave para la industria tecnológica y el cuidado del ambiente. Estos materiales, presentes en componentes esenciales, son cada vez más demandados y difíciles de obtener.

Te puede interesar:

Cómo es GiroBot, el asistente que ayuda al reciclaje por Whatsapp
Cómo es GiroBot, el asistente que ayuda al reciclaje por Whatsapp

Reutilizar metales de equipos en desuso podría reducir la extracción de recursos naturales, disminuir los residuos electrónicos y favorecer la economía circular. Distintos equipos de científicos y empresas trabajan en métodos innovadores para identificar y extraer de manera eficiente estos metales.

Cómo reciclar los metales críticos de una computadora

El proyecto RECIPLAC, coordinado por la empresa catalana de inserción Andróminas, busca desarrollar un proceso avanzado de reciclaje de ordenadores que permita recuperar metales críticos y de alto valor, como paladio, cobre y los imanes de neodimio presentes en los equipos.

proyecto de androminas

La iniciativa se apoya en los principios de economía circular y minería urbana, combinando tres estrategias innovadoras para optimizar la reutilización de materiales. La propuesta cuenta con la colaboración del centro tecnológico Eurecat y la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC).

Según explicó Albert Martínez Torrents, investigador de Eurecat, el objetivo es “poner en funcionamiento de manera combinada nuevas técnicas para la recuperación de metales críticos en el reciclaje de ordenadores”. En la misma línea, Nuria Sau, directora de proyectos de Andróminas, destacó que el programa “nos permite avanzar como entidad social y ambiental, uniendo innovación tecnológica y compromiso social para transformar el reciclaje y generar empleo en el territorio”.

Concretamente, el proceso incluye tres fases: una clasificación selectiva de componentes ricos en paladio en las placas de circuito impreso, que luego son tratadas con tecnología hidrometalúrgica; la recuperación de cobre mediante nuevos procesos biohidrometalúrgicos; y el reciclaje de imanes de discos duros, que tras un tratamiento específico se convierten en matrices de imán de neodimio reutilizables como precursores de nuevos imanes de alta calidad.

andromina
Catamarca da un paso adelante en materia ambiental con la puesta en marcha de GiroBot.

Cómo es la innovadora herramienta que facilita el reciclaje en Catamarca

Existen trucos perfectos para hacer con este tipo de perchas

Si ya no usas perchas de madera, este es el mejor truco para reciclarlas y crear una mesa

El último desmonte dejó sin lugar a los capibaras y derivó en las 46 muertes.

Victoria para los carpinchos en Nordelta: la Justicia prohibió la castración y suspendió las obras

Conocé las mejores ideas para el reciclaje creativo

Reciclando este producto que todo el mundo tira podés decorar tu casa de una forma única: cuál es

La Tecnicatura en Química de la Escuela Técnica N° 8 de Tolosa fue premiada y reconocida en el Concejo Deliberante de La Plata gracias al proyecto que llevan adelante los estudiantes del último año.

Proyecto platense: reciclan pilas para crear un producto de limpieza clave

Proyecto platense: reciclan pilas para crear un producto de limpieza clave

Dos ideas alucinantes que podés hacer con las bandejas de telgopor.

Este es el truco para reciclar las bandejas de telgopor y tener un espacio único en tu casa

