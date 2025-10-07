7 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo es GiroBot, el asistente que ayuda al reciclaje por Whatsapp

El intendente Gustavo Saadi, Junto al Secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, presentaron a «GiroBot», un asistente digital que facilita el reciclaje a través de WhatsApp.

Por
La Municipalidad de Capital ahora tiene un nuevo chat inteligente que ayuda a los vecinos a separar residuos

La Municipalidad de Capital ahora tiene un nuevo chat inteligente que ayuda a los vecinos a separar residuos, con el objetivo de simplificar la separación de orígen.

El intendente Gustavo Saadi, Junto al Secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, presentaron a «GiroBot», un asistente digital que facilita el reciclaje a través de WhatsApp. Esta herramienta innovadora permite a los vecinos enviar una foto de un material y recibir al instante información sobre si es reciclable o no, y dónde debe ser descartado.

Catamarca da un paso adelante en materia ambiental con la puesta en marcha de GiroBot.
Te puede interesar:

Cómo es la innovadora herramienta que facilita el reciclaje en Catamarca

La Municipalidad de la Capital ahora tiene un nuevo chat inteligente que ayuda a los vecinos a separar residuos, con el objetivo de simplificar la separación de orígen. El nuevo chatbot es ideal para escuelas, docentes y estudiantes, ya que convierte la gestión de residuos en una experiencia educativa y tecnológica. Además, el sistema se actualiza de forma permanente con el equipo técnico de GIRO, para que los vecinos estén siempre al día con las nuevas estrategias y alternativas de reciclaje.

Cómo es el bot que ayuda al reciclaje en Catamarca

El lanzamiento del chatbot se complementa con la expansión del programa GIRO, que busca llevar la recolección diferenciada a más barrios de la ciudad. Con la reciente incorporación de 10 nuevos contenedores verdes en las plazas, escuelas y calles de los barrios General San Martín y Chacarita, el servicio de la Municipalidad ahora alcanza a 1.100 familias nuevas, lo que equivale a 3.318 vecinos.

chat

De esta manera, el programa de recolección diferenciada de la Capital suma un total de 27.106 familias, lo que beneficia a más de 81.000 vecinos aproximadamente. Con estos nuevos puntos, la ciudad cuenta ahora con 150 contenedores de reciclables distribuidos estratégicamente, además de los dos puntos GIRO ya existentes.

El GiroBot también brinda a los vecinos datos sobre todos los servicios del programa, incluyendo los horarios y direcciones de los Puntos GIRO, la ubicación de los contenedores diferenciados, las campañas especiales como el Neumatón o el Reciclatón, e incluso la posibilidad de solicitar materiales reciclables para emprendedores locales.

Con esta nueva herramienta digital y la continua ampliación del servicio, la gestión municipal al frente del intendente Gustavo Saadi facilita a los vecinos y vecinas poder contribuir con el desarrollo sostenible, la educación ambiental y la economía circular, simplemente con un mensaje de Whatsapp.

chattt
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Existen trucos perfectos para hacer con este tipo de perchas

Si ya no usas perchas de madera, este es el mejor truco para reciclarlas y crear una mesa

El último desmonte dejó sin lugar a los capibaras y derivó en las 46 muertes.

Victoria para los carpinchos en Nordelta: la Justicia prohibió la castración y suspendió las obras

Conocé las mejores ideas para el reciclaje creativo

Reciclando este producto que todo el mundo tira podés decorar tu casa de una forma única: cuál es

La Tecnicatura en Química de la Escuela Técnica N° 8 de Tolosa fue premiada y reconocida en el Concejo Deliberante de La Plata gracias al proyecto que llevan adelante los estudiantes del último año.

Proyecto platense: reciclan pilas para crear un producto de limpieza clave

Dos ideas alucinantes que podés hacer con las bandejas de telgopor.

Este es el truco para reciclar las bandejas de telgopor y tener un espacio único en tu casa

En los últimos meses se ha estancado la recolección de aceite usado, sobre todo en los restaurantes y comercios gastronómicos, lo que se atribuye tanto a la caída general del consumo como a una mayor tasa de reutilización del aceite por la crisis económica.

Por qué reciclar el aceite usado es fundamental para la salud pero mucho más para el planeta

Rating Cero

El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

La misteriosa cinta, conocida solo como “película de Marvel sin título”, tenía una fecha reservada para el 23 de julio de 2027.

Marvel planificó una película para 2027 que no tenía título, pero fue cancelada: ¿qué pasó?

La tercera entrega de la serie ‘Monstruo’ de Netflix ahora nos presenta ‘La Historia de Ed Gein’, que explora la vida de unos los criminales más sonados de los últimos años.
play

De qué se trata "Monstruo: la historia de Ed Gein", la serie terrorífica que es tendencia en Netflix

Mara Wilson se alejó de Hollywood para dedicarse a la escritura y la narración.

La impresionante transformación de Mara Wilson, la protagonista de Matilda: así se ve hoy

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías institucionales

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de "garantías institucionales"

La China Suárez y Pampita tenían un buen vínculo para criar a sus hijos.

Quiebre total entre la China Suárez y Pampita: cómo seguirá su familia ensamblada

últimas noticias

play

Triple femicidio en Florencio Varela: apareció el video de Pequeño J junto a Lara Gutiérrez

Hace 19 minutos
El look que eligió la actriz para la comodidad de su casa. 

La comodidad de Flor Peña: el look con un conjunto con escote que eligió para su casa

Hace 25 minutos
El fenómeno se debe a un mecanismo natural del cuerpo que afecta a la vasodilatación periférica.

Consejos rápidos: qué hacer si te baja la presión por el calor

Hace 30 minutos
El Centro Cultural, creado por vecinos, es el corazón del paraje y centro de sus celebraciones.

Escapada de Buenos Aires: tiene solo 30 habitantes y ofrece una experiencia única de tranquilidad

Hace 31 minutos
En un mes iniciará el jury contra Makintach.

Causa Maradona: se conoció la fecha del inicio del juicio político a la jueza Julieta Makintach

Hace 37 minutos