Cómo es GiroBot, el asistente que ayuda al reciclaje por Whatsapp El intendente Gustavo Saadi, Junto al Secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, presentaron a «GiroBot», un asistente digital que facilita el reciclaje a través de WhatsApp. Por







La Municipalidad de Capital ahora tiene un nuevo chat inteligente que ayuda a los vecinos a separar residuos, con el objetivo de simplificar la separación de orígen.

El intendente Gustavo Saadi, Junto al Secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, presentaron a «GiroBot», un asistente digital que facilita el reciclaje a través de WhatsApp. Esta herramienta innovadora permite a los vecinos enviar una foto de un material y recibir al instante información sobre si es reciclable o no, y dónde debe ser descartado.

La Municipalidad de la Capital ahora tiene un nuevo chat inteligente que ayuda a los vecinos a separar residuos, con el objetivo de simplificar la separación de orígen. El nuevo chatbot es ideal para escuelas, docentes y estudiantes, ya que convierte la gestión de residuos en una experiencia educativa y tecnológica. Además, el sistema se actualiza de forma permanente con el equipo técnico de GIRO, para que los vecinos estén siempre al día con las nuevas estrategias y alternativas de reciclaje.

Cómo es el bot que ayuda al reciclaje en Catamarca El lanzamiento del chatbot se complementa con la expansión del programa GIRO, que busca llevar la recolección diferenciada a más barrios de la ciudad. Con la reciente incorporación de 10 nuevos contenedores verdes en las plazas, escuelas y calles de los barrios General San Martín y Chacarita, el servicio de la Municipalidad ahora alcanza a 1.100 familias nuevas, lo que equivale a 3.318 vecinos.

chat

De esta manera, el programa de recolección diferenciada de la Capital suma un total de 27.106 familias, lo que beneficia a más de 81.000 vecinos aproximadamente. Con estos nuevos puntos, la ciudad cuenta ahora con 150 contenedores de reciclables distribuidos estratégicamente, además de los dos puntos GIRO ya existentes.

El GiroBot también brinda a los vecinos datos sobre todos los servicios del programa, incluyendo los horarios y direcciones de los Puntos GIRO, la ubicación de los contenedores diferenciados, las campañas especiales como el Neumatón o el Reciclatón, e incluso la posibilidad de solicitar materiales reciclables para emprendedores locales. Con esta nueva herramienta digital y la continua ampliación del servicio, la gestión municipal al frente del intendente Gustavo Saadi facilita a los vecinos y vecinas poder contribuir con el desarrollo sostenible, la educación ambiental y la economía circular, simplemente con un mensaje de Whatsapp. chattt