19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este ejercicio reduce el dolor de rodilla y potencia la longevidad según expertos: cuál es

Un tipo especial de caminata mostró efectos positivos en dolor articular y salud general. Su impacto metabólico y postural la vuelve una buena herramienta para sumar a rutinas diarias.

Por
Es la actividad que mostró mejoras significativas en personas con osteoartritis leve a moderada.

Es la actividad que mostró mejoras significativas en personas con osteoartritis leve a moderada.

Pixabay
  • Un estudio reciente destacó un tipo de caminata que puede aliviar molestias de rodilla y aportar beneficios a largo plazo.
  • La práctica activa músculos poco utilizados y favorece la movilidad, la estabilidad y el equilibrio en la postura.
  • La evidencia científica señala mejoras en dolor articular, capacidad aeróbica y gasto energético.
  • Especialistas remarcan que esta técnica también puede contribuir al bienestar lumbar y a la salud general con el paso de los años.

La relación entre actividad física y calidad de vida vuelve a reforzarse con investigaciones que analizan cómo distintos movimientos impactan en la salud. Dentro de estas evaluaciones, una modalidad particular de caminata empezó a llamar la atención por sus efectos en las articulaciones y en el envejecimiento saludable.

Este futbolista juega en la MLS y ha enfrentado a Lionel Messi.
Te puede interesar:

La rutina diaria de 10 minutos que hace un futbolista de 33 años para prevenir lesiones

El interés surge del modo en que este ejercicio obliga al cuerpo a activar músculos menos habituales, a mejorar la coordinación y a involucrar funciones cognitivas que no siempre se estimulan en actividades tradicionales. Esa combinación de factores generó que cada vez más especialistas consideren esta práctica como un recurso útil para aliviar molestias y fortalecer zonas clave.

Con base en estas observaciones, diferentes estudios comenzaron a profundizar en sus efectos a nivel articular, cardiovascular y metabólico, aportando evidencia que respalda su inclusión en rutinas de baja exigencia.

caminatas

Cuál es el ejercicio que ayuda a la longevidad y disminuye los dolores de rodilla

La caminata hacia atrás, también llamada retro-walking, es la actividad que mostró mejoras significativas en personas con osteoartritis leve a moderada. A diferencia del movimiento tradicional, este patrón altera la forma en que el pie toma contacto con el suelo, generando un apoyo “punta-talón” que reduce la compresión en las rodillas y estimula con mayor intensidad a los cuádriceps. Esa activación extra brinda soporte a la articulación y disminuye el impacto.

Un estudio publicado en Journal of Orthopaedic Surgery and Research evaluó a pacientes que incorporaron esta modalidad durante seis semanas y observó mejoras marcadas en movilidad y dolor, en comparación con quienes continuaron caminando hacia adelante. Además, el ejercicio demanda más concentración y coordinación, ofreciendo un estímulo físico y mental simultáneo.

harvard
Los beneficios de una caminata diaria de 15 o 30 minutos

Los beneficios de una caminata diaria de 15 o 30 minutos

Según Cleveland Clinic, esta técnica también favorece la flexibilidad de los flexores de la cadera, esenciales para la estabilidad pélvica y la amplitud de movimiento. Al reducir la rigidez y mejorar la alineación corporal, genera una marcha más eficiente y previene molestias asociadas al paso del tiempo.

En términos metabólicos, el retro-walking puede duplicar el gasto energético respecto de la caminata clásica, ya que mientras esta ronda los 3.5 METs, la versión hacia atrás alcanza cerca de 6 METs, de acuerdo con el fisiólogo Jordan Boreman. El aumento de la frecuencia cardíaca potencia el acondicionamiento cardiorrespiratorio y activa glúteos, cuádriceps y músculos estabilizadores del core, logrando un trabajo más completo.

Los beneficios también alcanzan a la columna. Un estudio publicado en PLOS One comprobó que esta modalidad aumenta la activación de los extensores de la espalda y de los estabilizadores profundos del tronco, mejorando el control del movimiento lumbopélvico en personas con dolor crónico. Estos ajustes posturales funcionan como una reeducación motora útil en procesos de rehabilitación o prevención.

Por su bajo impacto, puede incorporarse en espacios abiertos o en cintas de correr, adaptándose a distintos niveles de condición física. En un contexto donde los problemas articulares se vuelven más frecuentes con el envejecimiento poblacional, fortalecer los músculos que acompañan a las articulaciones se presenta como una estrategia clave.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El kiwi tiene grandes beneficios para la salud por su alto contenido de fibra y vitamina C. 

Por qué hay que lavar el kiwi: es importante incluso si lo pelás

Esta rutina ayuda a quemar grasa y tonificar la zona abdominal.

La rutina de solo 30 minutos con la que vas a tener el abdomen súper marcado

Es una famosa actriz, quiere tener hijos pero un diagnóstico cambió todos los planes:

Es una famosa actriz, quiere tener hijos pero un diagnóstico cambió todos los planes: qué descubrió

Miles de personas buscan trabajo en Argentina.

Estrés por desempleo: los consejos para cuidar la salud mental y conseguir trabajo

El ritmo de la longevidad se vuelve un reflejo de decisiones diarias.

Estos son los 5 consejos para frenar el envejecimiento según expertos en longevidad

Estos ejercicios se pueden hacer en casa o cualquier espacio reducido.

Los ejercicios de 1 minuto que se pueden hacer en casa y sirven para mejorar la resistencia

Rating Cero

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 
play

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

El mediático fue una gran influencia para su hermana tras superar el grave accidente en moto.
play

El emotivo mensaje de Camilota a Thiago Medina, tras su recuperación: "Gracias a vos..."

Las cantantes volvieron a verse después del delicado episodio que las distanció.

Cómo fue el encuentro de Lourdes Fernández y Lissa Vera, tras la denuncia: todos los detalles

El perfume favorito de Lizy Tagliani complementa su personalidad intensa.

Este es el perfume favorito de Lizy Tagliani: cuánto sale

últimas noticias

play
En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

Hace 21 minutos
Es la actividad que mostró mejoras significativas en personas con osteoartritis leve a moderada.

Este ejercicio reduce el dolor de rodilla y potencia la longevidad según expertos: cuál es

Hace 22 minutos
play
Pequeños secretos se convirtió en la más vista del ranking de Netflix Argentina y volvió a poner en agenda el thriller policial clásico. 

Pequeños secretos es la película del momento en Netflix: de qué se trata el thriller de Rami Malek y Denzel Washington

Hace 23 minutos
Los bares de Buenos Aires, ideales para el Turismo porteño

Este lugar de Buenos Aires tiene un avión en la terraza y hasta podés ingresar a una cabina: dónde está

Hace 23 minutos
El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

Hace 23 minutos