Este ejercicio reduce el dolor de rodilla y potencia la longevidad según expertos: cuál es

Un tipo especial de caminata mostró efectos positivos en dolor articular y salud general. Su impacto metabólico y postural la vuelve una buena herramienta para sumar a rutinas diarias.

La relación entre actividad física y calidad de vida vuelve a reforzarse con investigaciones que analizan cómo distintos movimientos impactan en la salud. Dentro de estas evaluaciones, una modalidad particular de caminata empezó a llamar la atención por sus efectos en las articulaciones y en el envejecimiento saludable.

El interés surge del modo en que este ejercicio obliga al cuerpo a activar músculos menos habituales , a mejorar la coordinación y a involucrar funciones cognitivas que no siempre se estimulan en actividades tradicionales. Esa combinación de factores generó que cada vez más especialistas consideren esta práctica como un recurso útil para aliviar molestias y fortalecer zonas clave.

Con base en estas observaciones, diferentes estudios comenzaron a profundizar en sus efectos a nivel articular, cardiovascular y metabólico, aportando evidencia que respalda su inclusión en rutinas de baja exigencia.

La caminata hacia atrás, también llamada retro-walking , es la actividad que mostró mejoras significativas en personas con osteoartritis leve a moderada. A diferencia del movimiento tradicional, este patrón altera la forma en que el pie toma contacto con el suelo, generando un apoyo “punta-talón” que reduce la compresión en las rodillas y estimula con mayor intensidad a los cuádriceps. Esa activación extra brinda soporte a la articulación y disminuye el impacto.

Un estudio publicado en Journal of Orthopaedic Surgery and Research evaluó a pacientes que incorporaron esta modalidad durante seis semanas y observó mejoras marcadas en movilidad y dolor , en comparación con quienes continuaron caminando hacia adelante. Además, el ejercicio demanda más concentración y coordinación, ofreciendo un estímulo físico y mental simultáneo.

Según Cleveland Clinic, esta técnica también favorece la flexibilidad de los flexores de la cadera, esenciales para la estabilidad pélvica y la amplitud de movimiento. Al reducir la rigidez y mejorar la alineación corporal, genera una marcha más eficiente y previene molestias asociadas al paso del tiempo.

En términos metabólicos, el retro-walking puede duplicar el gasto energético respecto de la caminata clásica, ya que mientras esta ronda los 3.5 METs, la versión hacia atrás alcanza cerca de 6 METs, de acuerdo con el fisiólogo Jordan Boreman. El aumento de la frecuencia cardíaca potencia el acondicionamiento cardiorrespiratorio y activa glúteos, cuádriceps y músculos estabilizadores del core, logrando un trabajo más completo.

Los beneficios también alcanzan a la columna. Un estudio publicado en PLOS One comprobó que esta modalidad aumenta la activación de los extensores de la espalda y de los estabilizadores profundos del tronco, mejorando el control del movimiento lumbopélvico en personas con dolor crónico. Estos ajustes posturales funcionan como una reeducación motora útil en procesos de rehabilitación o prevención.

Por su bajo impacto, puede incorporarse en espacios abiertos o en cintas de correr, adaptándose a distintos niveles de condición física. En un contexto donde los problemas articulares se vuelven más frecuentes con el envejecimiento poblacional, fortalecer los músculos que acompañan a las articulaciones se presenta como una estrategia clave.