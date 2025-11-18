La rutina de solo 30 minutos con la que vas a tener el abdomen súper marcado Si se hace de manera constante y con cierto nivel de exigencia, este programa da los mismos resultados que el gimnasio. Puede hacerse con el propio peso del cuerpo o un par de mancuernas. Por







Esta rutina ayuda a quemar grasa y tonificar la zona abdominal. FREEPIK

Esta rutina de 30 minutos puede hacerse en casa y sin equipo especial.

Consiste en 10 ejercicios que trabajan todos los grupos musculares.

La clave es hacerla tres o cuatro veces por semana y con cierto nivel de intensidad.

Ayuda a marcar el abdomen, quemar grasa y fortalecer los músculos. Muchas personas piensan que entrenar en casa no es tan efectivo como ir al gimnasio y, por lo tanto, no da los mismos resultados. Sin embargo, existe una rutina de ejercicios de solo 30 minutos que, si se hace de manera correcta y constante, ayuda a conseguir un abdomen súper marcado.

Este entrenamiento fue diseñado por el entrenador español Juan Antonio Martín, especialista en programas virtuales para perder peso. Según explicó, la clave para el éxito es hacer ejercicios que trabajen todo el cuerpo y repetirlos varias veces por semana con un cierto nivel de intensidad.

De esta manera, es posible mejorar la fuerza, quemar grasa y tonificar el abdomen sin usar máquinas ni equipamiento caro, utilizando solamente el propio peso del cuerpo o un par de mancuernas. Al acelerar el metabolismo, esta rutina permite seguir quemando calorías aún después de entrenar.

Ejercicio, mountain climbers, escaladores Redes sociales Así es la rutina de 30 minutos para marcar el abdomen La rutina de 30 minutos para tener un abdomen tonificado consiste en 10 ejercicios que trabajan todos los grupos musculares. La idea es hacer entre 8 y 12 repeticiones de cada uno (o sostenerlo durante 30 segundos), y descansar de 15 a 30 segundos entre un movimiento y otro, hasta completar tres rondas en total. Debe repetirse tres a cuatro veces por semana. Los ejercicios son:

Sentadillas con peso frontal. Zancadas hacia atrás. Peso muerto con mochila o mancuernas. Remo inclinado. Flexiones. Press de hombros. Plancha con apertura de piernas. Elevación de cadera con carga. Escaladores. Peso muerto a una pierna. Además de quemar grasa y marcar el abdomen, esta rutina mejora la movilidad, la postura y la estabilidad, lo que se traduce en un mayor bienestar y menos molestias musculares. Por otro lado, al tratarse de ejercicios sin impacto, tiene la ventaja de que puede adaptarse a diferentes niveles de dificultad.