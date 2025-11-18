18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La rutina de solo 30 minutos con la que vas a tener el abdomen súper marcado

Si se hace de manera constante y con cierto nivel de exigencia, este programa da los mismos resultados que el gimnasio. Puede hacerse con el propio peso del cuerpo o un par de mancuernas.

Por
Esta rutina ayuda a quemar grasa y tonificar la zona abdominal.

Esta rutina ayuda a quemar grasa y tonificar la zona abdominal.

FREEPIK
  • Esta rutina de 30 minutos puede hacerse en casa y sin equipo especial.
  • Consiste en 10 ejercicios que trabajan todos los grupos musculares.
  • La clave es hacerla tres o cuatro veces por semana y con cierto nivel de intensidad.
  • Ayuda a marcar el abdomen, quemar grasa y fortalecer los músculos.

Muchas personas piensan que entrenar en casa no es tan efectivo como ir al gimnasio y, por lo tanto, no da los mismos resultados. Sin embargo, existe una rutina de ejercicios de solo 30 minutos que, si se hace de manera correcta y constante, ayuda a conseguir un abdomen súper marcado.

Es una famosa actriz, quiere tener hijos pero un diagnóstico cambió todos los planes:
Te puede interesar:

Es una famosa actriz, quiere tener hijos pero un diagnóstico cambió todos los planes: qué descubrió

Este entrenamiento fue diseñado por el entrenador español Juan Antonio Martín, especialista en programas virtuales para perder peso. Según explicó, la clave para el éxito es hacer ejercicios que trabajen todo el cuerpo y repetirlos varias veces por semana con un cierto nivel de intensidad.

De esta manera, es posible mejorar la fuerza, quemar grasa y tonificar el abdomen sin usar máquinas ni equipamiento caro, utilizando solamente el propio peso del cuerpo o un par de mancuernas. Al acelerar el metabolismo, esta rutina permite seguir quemando calorías aún después de entrenar.

Ejercicio, mountain climbers, escaladores

Así es la rutina de 30 minutos para marcar el abdomen

La rutina de 30 minutos para tener un abdomen tonificado consiste en 10 ejercicios que trabajan todos los grupos musculares. La idea es hacer entre 8 y 12 repeticiones de cada uno (o sostenerlo durante 30 segundos), y descansar de 15 a 30 segundos entre un movimiento y otro, hasta completar tres rondas en total. Debe repetirse tres a cuatro veces por semana. Los ejercicios son:

  1. Sentadillas con peso frontal.
  2. Zancadas hacia atrás.
  3. Peso muerto con mochila o mancuernas.
  4. Remo inclinado.
  5. Flexiones.
  6. Press de hombros.
  7. Plancha con apertura de piernas.
  8. Elevación de cadera con carga.
  9. Escaladores.
  10. Peso muerto a una pierna.

Además de quemar grasa y marcar el abdomen, esta rutina mejora la movilidad, la postura y la estabilidad, lo que se traduce en un mayor bienestar y menos molestias musculares. Por otro lado, al tratarse de ejercicios sin impacto, tiene la ventaja de que puede adaptarse a diferentes niveles de dificultad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miles de personas buscan trabajo en Argentina.

Estrés por desempleo: los consejos para cuidar la salud mental y conseguir trabajo

El ritmo de la longevidad se vuelve un reflejo de decisiones diarias.

Estos son los 5 consejos para frenar el envejecimiento según expertos en longevidad

Estos ejercicios se pueden hacer en casa o cualquier espacio reducido.

Los ejercicios de 1 minuto que se pueden hacer en casa y sirven para mejorar la resistencia

La investigación se centró en adultos mayores de distintos países europeos y comparó su estado físico y cognitivo con su nivel de dominio lingüístico.

Un estudio reveló que hablar varios idiomas beneficia a la longevidad: ¿a qué se debe?

El estilo de vida es clave para controlar el colesterol, pero también hay factores genéticos.

Por qué tengo colesterol alto si llevo una vida saludable: las respuestas a este problema

La interacción con felinos mejora funciones cerebrales vinculadas al bienestar.

¿Sabías por qué tener gatos ayuda a bajar la ansiedad y el estrés? Te va a sorprender

Rating Cero

Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Darín contó el trasfondo de la frase que se hizo viral en mayo pasado.

Darín recordó la polémica por las empanadas: "Fue todo un descalabro"

Una producción dramática de siete episodios que ya genera gran interés.
play

La interesante serie de solo 7 capítulos de Netflix: la podés liquidar en el finde largo de noviembre 2025

Esta película ya es un clásico y una de las preferidas por los suscriptores.
play

Está en Netflix y propone una historia real de amor, lealtad y pérdida que conmovió a todos

La cita genera enormes expectativas para el periodismo.

Quiénes son los nominados de C5N a los Premios Martín Fierro de Cable 2025

últimas noticias

Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

Hace 25 minutos
Google alertó por estafas que aprovechan redes Wi-Fi abiertas.

La dura advertencia de Google sobre el Wi-Fi público: "Consecuencias devastadoras y angustia emocional"

Hace 29 minutos
La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Hace 30 minutos
Esta rutina ayuda a quemar grasa y tonificar la zona abdominal.

La rutina de solo 30 minutos con la que vas a tener el abdomen súper marcado

Hace 36 minutos
El plan de Trump se centra en la reconstrucción de Gaza.

La ONU aprobó el plan de Donald Trump para Gaza: en qué consiste y qué pasará con la Franja

Hace 37 minutos