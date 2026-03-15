Este complejo de Uruguay maravilla a todos los visitantes con una arquitectura única: ¿en qué playa está? Con su inconfundible silueta blanca recortada contra el horizonte del mar, hoy es considerado uno de los referentes culturales y arquitectónicos más emblemáticos de Uruguay. Por + Seguir en







El complejo uruguayo que se destaca por su arquitectura. Instagram @museocasapueblo

Casapueblo es un complejo ubicado a unos 13 km de Punta del Este, famoso por su arquitectura orgánica de paredes blancas y formas curvas frente al mar.

La obra fue creada por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, quien la concibió inicialmente como casa de verano y taller personal.

Con el tiempo, el proyecto creció de forma artesanal hasta convertirse en su residencia y en el centro de su actividad artística.

Hoy funciona como museo, galería de arte, cafetería y hotel, y es uno de los destinos culturales más visitados de Uruguay, conocido por sus atardeceres sobre el Atlántico. A unos 13 kilómetros de Punta del Este se encuentra Casapueblo, un complejo que trasciende la idea de una simple construcción para convertirse en un símbolo cultural y arquitectónico de Uruguay. La estructura parece emerger de los acantilados de Punta Ballena y se distingue por su diseño orgánico de paredes blancas y formas curvas, que dialogan con el paisaje del océano y rompen con los esquemas tradicionales de la arquitectura.

La obra es el legado del artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, quien la imaginó inicialmente como una casa de verano y su taller personal. Con el paso de los años, el proyecto creció de manera artesanal hasta transformarse en su residencia permanente y en el centro de su actividad artística. Cada espacio de Casapueblo refleja la vida y la visión de un creador que decidió construir su propio universo frente al Atlántico.

Museo Casapueblo, Uruguay Instagram @museocasapueblo Con el tiempo, el lugar evolucionó hasta convertirse en uno de los destinos turísticos más visitados del país. Hoy el complejo funciona como museo, galería de arte, cafetería y hotel, permitiendo que visitantes de todo el mundo conozcan de cerca la obra y el legado de Páez Vilaró. Más que un edificio, Casapueblo representa un punto de encuentro entre arte, arquitectura y naturaleza, famoso también por sus atardeceres sobre el mar.

Cuál es el complejo uruguayo que sorprende por su arquitectura A unos 13 kilómetros de la exclusiva Punta del Este se alza Casapueblo, un complejo que desafía las convenciones de la construcción tradicional. Más que un edificio, se trata de un verdadero manifiesto de arquitectura modelada, donde las líneas rectas ceden su lugar a curvas orgánicas que parecen brotar de los acantilados de Punta Ballena. Con su inconfundible silueta blanca recortada contra el horizonte del mar, hoy es considerado uno de los referentes culturales y arquitectónicos más emblemáticos de Uruguay.

Museo Casapueblo, Uruguay Instagram @museocasapueblo La obra es el legado personal del artista Carlos Páez Vilaró, quien la imaginó originalmente como una modesta casa de verano y taller. Con el paso de las décadas, el proyecto creció de forma artesanal hasta convertirse en su residencia permanente y en el epicentro de su actividad creativa. Cada rincón del complejo refleja la visión del artista, que moldeó las paredes casi como si fueran una escultura, creando un laberinto de pasillos, terrazas y miradores abiertos al paisaje costero.

En la actualidad, Casapueblo se transformó en un destino turístico y cultural multifacético. El complejo alberga un museo, una galería de arte, una cafetería y un hotel, permitiendo a los visitantes sumergirse en la herencia artística de su creador. Más que un simple atractivo turístico, es un espacio donde arte, arquitectura y naturaleza conviven, coronado cada tarde por la famosa ceremonia de despedida al sol frente al Atlántico.