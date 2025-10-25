25 de octubre de 2025 Inicio
Este carbón no mancha y es la nueva tendencia para hacer asados: cuál es

Así es el invento que ya es furor entre los fanáticos de la parrilla en Brasil.

Este carbón listo para usar solo se consigue en algunos locales especializados y tiendas online de Brasil. Sin embargo, la tendencia ya generó furor y empieza a despertar curiosidad en otros países de la región.

  • Hay muchos trucos para encender bien el asado, uno de ellos te lo enseñamos en esta nota.
  • En Brasil, se creó un invento que rompió el molde y se volvió tendencia: carbón listo para usar en un minuto.
  • El producto viene en un paquete cerrado que trae todo lo necesario para el carbón empiece a arder.
  • Ya es tendencia y despertó curiosidad en muchos países, incluso no se encuentra disponible en cualquier local.
Hacer un buen asado sin llenarse de hollín ni pelearse con el encendido ya no es solo un sueño para los fanáticos de la parrilla. En Brasil, un invento rompió el molde y se volvió tendencia: un carbón listo para usar en 1 minuto, pensado para quienes buscan practicidad pero no quieren resignar el sabor de siempre.

El producto viene en un paquete cerrado que trae todo lo necesario para prender el fuego: una mecha incorporada en la base y pequeñas maderas que prenden fácil. Solo hay que apoyar el paquete sobre la parrilla, encenderla y esperar unos minutos hasta que el carbón empiece a arder. Sin ensuciarse, sin esfuerzo y sin necesidad de líquidos inflamables.

Cómo es el nuevo carbón que no mancha y es perfecto para los asados

En redes sociales, cientos de videos muestran el paso a paso y los resultados de este nuevo formato. Usuarios destacan que es una solución limpia, rápida y segura, ideal para asados en balcones, terrazas o salidas al aire libre, donde el tiempo y el espacio suelen jugar en contra.

“Es perfecto para los que aman el asado pero odian ensuciarse”, comentó un usuario que probó el producto y compartió su experiencia en internet.

Por ahora, este carbón listo para usar solo se consigue en algunos locales especializados y tiendas online de Brasil. Sin embargo, la tendencia ya generó furor y empieza a despertar curiosidad en otros países de la región.

Todo indica que podría convertirse en uno de los productos más buscados del verano 2025-2026, sobre todo para quienes quieren disfrutar de un asado sin complicaciones y con el sabor de siempre.

