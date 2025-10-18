18 de octubre de 2025 Inicio
Adiós al árbol de Navidad tradicional: la tendencia europea que pronto podría imponerse en Argentina

Esta alternativa se impone como la navideña más moderna y sustentable. Su diseño minimalista y su durabilidad los vuelven ideales para quienes buscan una decoración diferente.

Por
El resultado es un objeto decorativo que responde al creciente deseo de celebrar de forma más consciente y sostenible.

El resultado es un objeto decorativo que responde al creciente deseo de celebrar de forma más consciente y sostenible.

Desde Europa está llegando una tendencia que podría tener su repercusión en la manera de celebrar las fiestas de fin de año. Cada vez más hogares europeos están reemplazando el clásico árbol verde por una versión más moderna y sostenible: el árbol de Navidad de madera. Esta nueva forma de decorar este espacio, mezcla diseño, ecología y calidez, y se consolida como una alternativa decorativa que podría ganar terreno también en nuestro país.

Su estética minimalista y su durabilidad lo convierten en una opción ideal para quienes buscan celebrar manteniendo el estilo y, además, cuidando al planeta.

Durante generaciones, el árbol de Navidad fue el centro de la celebración familiar, símbolo indiscutido de las fiestas. Pese a eso, los hábitos de consumo y las preocupaciones ambientales están impulsando nuevas formas de decorar. El auge de materiales naturales, como la madera, responde a una búsqueda por reducir el uso de plásticos y apostar por objetos reutilizables que acompañen más de una temporada.

Los expertos de diseño de interior de Europa ya señalan esta tendencia como una de las más fuertes del año. Desde modelos geométricos hasta versiones artesanales, los árboles de madera permiten personalización, armonía visual y un toque cálido que está a tono con cualquier tipo de ambiente navideño.

Arbol navidad madera

Así es el árbol de madera de Navidad

A diferencia de los árboles tradicionales, que pueden ser naturales o de plástico, los de madera se destacan por su durabilidad, su bajo mantenimiento y su impacto ecológico reducido. Este tipo de diseño, cada vez más popular en países como España, Alemania, Dinamarca y los Países Bajos, refleja el espíritu del minimalismo nórdico, donde la decoración se inspira en lo esencial y lo natural.

Fabricados con listones de diferentes tamaños que se ensamblan sobre una base central, los árboles de madera pueden adaptarse a distintos espacios y estilos. Algunos se dejan con su tono natural y apenas un barniz protector, mientras que otros se pintan en colores típicos de la Navidad, como el blanco, el rojo o el dorado. Además, su estructura desmontable permite guardarlos fácilmente para reutilizarlos año tras año, algo que los convierte en una alternativa práctica y sustentable.

arbol navidad madera

Más allá de su aspecto estético, estos representan un cambio de mentalidad. En lugar de comprar un modelo nuevo cada diciembre, muchas familias se inclinan por fabricar el suyo, personalizándolo con luces LED, cintas o adornos naturales como piñas secas y ramas.

