En La Cumbre se esconde un alojamiento que combina historia, confort y vistas únicas, elegido por el entrenador de la Selección argentina para descansar tras el Mundial.

Quienes buscan un descanso distinto, rodeado de verde y con la impronta de un lugar con historia, encuentran en este hotel un refugio ideal.

En medio del aire puro de las sierras y los caminos arbolados de La Cumbre, Córdoba , se levanta un alojamiento con historia, estilo y una calma difícil de igualar. Se trata del Boutique Hotel Sevilla , un sitio que alguna vez eligió Lionel Scaloni , el técnico de la Selección Argentina, para descansar lejos de las cámaras y del ruido mediático.

Después de lograr el título mundial en Qatar, el entrenador buscó un lugar donde desconectarse por completo. Y lo encontró en este rincón de Córdoba, rodeado de montes y jardines que parecen detenidos en el tiempo. Según el propio personal del hotel, su estadía fue completamente secreta : solo unos pocos supieron que el DT pasaba sus días caminando por los senderos o tomando mate frente al atardecer serrano.

El Boutique Hotel Sevilla no solo seduce por su historia y sus paisajes, sino también por la atmósfera que transmite. Es de esos lugares donde cada rincón tiene un detalle cuidado, donde el silencio invita a quedarse un rato más, y donde la atención parece pensada para quienes buscan un descanso de verdad.

El Boutique Hotel Sevilla está ubicado en La Cumbre , una localidad del Valle de Punilla, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La zona es conocida por su arquitectura de estilo inglés, sus casas señoriales y su clima seco y agradable durante casi todo el año. El hotel ocupa una casona construida en 1926 , completamente restaurada, pero que mantiene su estructura original y parte de su mobiliario de época.

Rodeado por más de 50 hectáreas de parque y bosque nativo, ofrece vistas panorámicas del cordón montañoso. En sus jardines florecen lavandas, rosas y nogales, y no es raro cruzarse con zorros o pájaros carpinteros al caer la tarde.

hotel-boutique-scaloni-cordoba

Qué puedo hacer en Boutique Hotel Sevilla

La propuesta apunta al descanso y al contacto con la naturaleza. Hay senderos internos para caminatas, espacios de lectura al aire libre, una pileta con borde infinito, y un pequeño spa con tratamientos naturales. Los desayunos se sirven con productos caseros y recetas típicas cordobesas, que se pueden disfrutar tanto en la terraza como en el quincho con vista al valle.

Entre las experiencias más elegidas figuran las cabalgatas guiadas por el bosque, las tardes de té con dulces regionales y las degustaciones de vino local. Además, el personal organiza excursiones personalizadas a puntos cercanos como Los Cocos o Capilla del Monte, para quienes quieran sumar algo de movimiento a la estadía.

hotel-boutique-scaloni-cordoba-la-cumbre

Cómo llegar a Boutique Hotel Sevilla

Desde la ciudad de Córdoba, se puede acceder en auto por la Ruta Nacional 38, en un viaje de aproximadamente una hora y media. También hay servicios de colectivos interurbanos que llegan hasta el centro de La Cumbre; desde allí, el hotel queda a pocos minutos en taxi o remis.