Shakira, la elegida para un show gratuito en las playas de Copacabana en este 2026: cuándo será

La noticia la confirmó el propio la propia alcaldía de Río de Janeiro. El concierto forma parte de la iniciativa Todo Mondo No Rio (Todo en Río), el tercero consecutivo que se realiza en la ciudad, después de Madona y Lady Gaga y que convocaron a miles de turistas.

Después de varias especulaciones, finalmente Shakira fue la elegida por la Alcaldía de Río de Janeiro para brindar un show gratuito en las playas de Copacabana en este 2026 , en un evento que alberga a miles de fanáticos de todo el mundo.

Ahora, las autoridades de Río de Janeiro, desbordadas de felicidad, anunciaron que la artista colombiana será quien se presente este año, en el marco de la iniciativa Todo Mondo No Rio (Todo en Río). “Confirmado” , escribió el alcalde, Eduardo Paes, junto a un video de la colombiana, sin dar más detalles.

“Y 2026… ¡Shakira en Copacabana el Todo Mundo No Rio de mayo! Y ah… ¡ahora descubrimos que Eduardo Paes, el alcalde, dijo que quería a U2, pero al parecer solo se hacía el disimulado para traer a Shakira al escenario más grande del mundo!” , respondió su vide, Eduardo Cavaliere, en X sobre el mensaje a tono de felicidad y complicidad.

A la publicación, le agregó dos videos destacando primero un baile en 2005, otro del 2025 con su canción más icónica Las caderas no mienten. Mientras que en el segundo comenzó con la palabra de la propia barranquillera hablando en portugués diciendo que ama Brasil , e instantáneamente se escucha la frase de otro del repertorio de la barranquillera, Estoy aquí, y se lee “Estoy aquí. Shakira en Copacapaba. Latina. Global. En el escenario más grande del mundo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CavaliereRJ/status/2021613761405104149&partner=&hide_thread=false E 2026…é SHAKIRA em Copacabana no @todomundonorio dia 2 de Maio! E ah…agora descobrimos que o Prefeito @eduardopaes disse que queria U2, mas pelo visto tava só escondendo o jogo pra trazer a @shakira pro maior palco do mundo!!! https://t.co/32QOmJzQgd pic.twitter.com/K2BxXpFf2S — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRJ) February 11, 2026

Shakira se presentará en Copacabana: cuándo será y cómo se podrá ver en vivo

Shakira se convirtió en la artista con la gira con las mayores ganancias en la historia de la música latina. Con su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour recaudó 421. 6 millones de dólares, con la asistencia de más de 3.3 millones de personas, que llenaron 82 estadios.

Ahora, su presentación podría ser un megacierre de su gira que marcó el regreso a los escenarios mundiales y marcar historia, tal vez superando las presentaciones de Madona, que convocó a 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que cantó ante más de 2,1 millones a congregarse en la playa.

Antes que se conformara la presencia de la colombiana, se informó que el mega evento será el próximo 2 de mayo y para aquellos que no puedan ir a Brasil, el espectáculo contará con transmisión en vivo por TV Globo, al igual que las dos ediciones anteriores.

El mismo contará con una producción monumental que promete transformar la costa carioca en el epicentro de la cultura hispana. Además, de acuerdo con reportes de Diario Carioca, minutos después del anuncio del alcalde ya empezaron a subir las reservas en la zona hotelera del sur de Río de Janeiro, lo que sin duda será una gran convocatoria.