Se conoció el verdadero motivo de por qué la esposa de Rob Schneider pidió el divorcio en 2025

Ahora, nuevos datos permiten entender mejor el contexto de una separación que sorprendió a muchos seguidores del actor.

Se filtró el motivo de divorcio de Patricia Azarcoya

  • Tras 15 años de matrimonio, Azarcoya presentó formalmente la solicitud de divorcio el 8 de diciembre de 2025 en una corte de Arizona, iniciando el proceso judicial.
  • La pareja se había casado en 2011 y, durante más de una década, mantuvo una vida familiar sin grandes controversias públicas, lo que hizo que la noticia sorprendiera a seguidores y medios.
  • La demanda de divorcio presentada por Patricia Azarcoya señala que el matrimonio con Rob Schneider está definitivamente roto y que no existe posibilidad de reconciliación, base legal que sustenta la separación.

  • El proceso sigue su curso en los tribunales y aún resta definir los términos finales del acuerdo, mientras ambos mantienen un perfil bajo y evitan la exposición mediática.

La vida personal de las celebridades suele captar tanta atención como sus carreras profesionales, y en esta ocasión el foco volvió a ponerse sobre el actor y comediante Rob Schneider tras conocerse nuevos detalles sobre la ruptura con su esposa, ocurrida en 2025. La noticia generó repercusión internacional y despertó el interés de seguidores y medios que buscaban comprender qué ocurrió puertas adentro de la pareja.

Durante meses, el proceso de divorcio se mantuvo bajo un perfil discreto, alimentando especulaciones y versiones no confirmadas. Sin embargo, recientemente comenzaron a trascender informaciones que arrojan luz sobre las verdaderas razones detrás de la decisión, generando debate en redes sociales y portales de espectáculos.

Por qué la esposa de Rob Schneider decidió separarse tras 15 años casados

rob schneider patricia azarcoya

Según los documentos judiciales difundidos recientemente, Patricia Azarcoya dejó asentado en la demanda un argumento directo para solicitar el divorcio: el vínculo matrimonial se encuentra definitivamente quebrado y no existe posibilidad de reconciliación. Esa afirmación constituye el fundamento legal de la separación y evidencia que la decisión fue el desenlace de un desgaste prolongado en la relación, más que una determinación repentina.

Rob Schneider y Patricia Azarcoya contrajeron matrimonio en abril de 2011 en Los Ángeles y mantuvieron durante años una vida familiar relativamente alejada de polémicas públicas. Sin embargo, luego de 15 años juntos, la actriz mexicana concluyó que la relación no podía sostenerse y formalizó la solicitud de divorcio el 8 de diciembre de 2025 ante un tribunal del estado de Arizona. Posteriormente, el actor, de 62 años, recibió y aceptó la notificación judicial, permitiendo que el trámite continuara sin obstáculos.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura. Ambos optaron por mantener el proceso en un perfil bajo, evitando pronunciamientos mediáticos o entrevistas. Mientras tanto, la causa continúa avanzando en la justicia, donde aún deben definirse los acuerdos finales que pondrán fin legal al matrimonio.

