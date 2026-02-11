Se conoció el verdadero motivo de por qué la esposa de Rob Schneider pidió el divorcio en 2025

- Tras 15 años de matrimonio, Azarcoya presentó formalmente la solicitud de divorcio el 8 de diciembre de 2025 en una corte de Arizona, iniciando el proceso judicial.
- La pareja se había casado en 2011 y, durante más de una década, mantuvo una vida familiar sin grandes controversias públicas, lo que hizo que la noticia sorprendiera a seguidores y medios.
- La demanda de divorcio presentada por Patricia Azarcoya señala que el matrimonio con Rob Schneider está definitivamente roto y que no existe posibilidad de reconciliación, base legal que sustenta la separación.
El proceso sigue su curso en los tribunales y aún resta definir los términos finales del acuerdo, mientras ambos mantienen un perfil bajo y evitan la exposición mediática.
La vida personal de las celebridades suele captar tanta atención como sus carreras profesionales, y en esta ocasión el foco volvió a ponerse sobre el actor y comediante Rob Schneider tras conocerse nuevos detalles sobre la ruptura con su esposa, ocurrida en 2025. La noticia generó repercusión internacional y despertó el interés de seguidores y medios que buscaban comprender qué ocurrió puertas adentro de la pareja.