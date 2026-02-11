11 de febrero de 2026 Inicio
Los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1: en qué puesto está Franco Colapinto

Un informe detalló los contratos base de la grilla para la próxima temporada. Las cifras vuelven a dejar a la vista una distancia económica marcada entre figuras históricas y nuevos protagonistas.

El relevamiento se centra exclusivamente en los salarios base anuales.

El relevamiento se centra exclusivamente en los salarios base anuales.

  • Un relevamiento especializado expuso las marcadas diferencias económicas entre los pilotos de la Fórmula 1 para 2026.
  • Los contratos base muestran una brecha millonaria entre figuras consolidadas y quienes recién ingresan a la categoría.
  • El argentino Franco Colapinto aparece entre los ingresos más bajos de toda la grilla.
  • El escenario salarial vuelve a poner en foco el peso de la trayectoria, el rendimiento y el respaldo comercial en la Máxima.

Los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1 vuelven a reflejar una desigualdad estructural de cara a la temporada 2026. Un informe difundido por el sitio especializado RacingNews365 detalló cuánto percibirá cada uno de los 22 integrantes de la parrilla.

Franco Colapinto realizará la última práctica el próximo viernes 13 en el circuito de Bahrein
Colapinto abrió las pruebas de Alpine en la F1: giró menos que el resto y causó la primera bandera roja en Barein

El relevamiento se centra exclusivamente en los salarios base anuales, sin incluir premios por resultados ni acuerdos publicitarios individuales, factores que suelen aumentar bastante los ingresos de los nombres más reconocidos. Aun así, los números permiten dimensionar la distancia que existe dentro del paddock, con contratos que van desde cifras millonarias hasta montos propios de quienes recién comienzan su camino en la elite.

A la hora de analizar estos números, la experiencia, la continuidad en equipos de punta y el impacto mediático siguen siendo variables clave al momento de negociar contratos, mientras que los pilotos jóvenes deben conformarse con acuerdos más modestos, a la espera de consolidarse en la categoría. Tal es el caso de Franco Colapinto, quien figura en el penúltimo puesto con un valor que puede oscilar entre 500 mil y 1 millón de dólares.

Listado de sueldos base de los pilotos de Fórmula 1 para 2026:

  • Max Verstappen (Red Bull Racing), 70 millones de dólares
  • Lewis Hamilton (Ferrari), 60 millones
  • George Russell (Mercedes), 34 millones
  • Charles Leclerc (Ferrari), 34 millones
  • Lando Norris (McLaren), 30 millones
  • Fernando Alonso (Aston Martin), 20 millones
  • Oscar Piastri (McLaren), 13 millones
  • Carlos Sainz (Williams), 13 millones
  • Alex Albon (Williams), 12 millones
  • Pierre Gasly (Alpine), 12 millones
  • Lance Stroll (Aston Martin), 12 millones
  • Sergio Pérez (Cadillac), 8 millones
  • Nico Hülkenberg (Audi), 7 millones
  • Esteban Ocon (Haas), 7 millones
  • Valtteri Bottas (Cadillac), 5 millones
  • Isack Hadjar (Red Bull Racing), 5 millones
  • Kimi Antonelli (Mercedes), 2 millones
  • Gabriel Bortoleto (Audi), 2 millones
  • Liam Lawson (Racing Bulls), 1 millón
  • Oliver Bearman (Haas), 1 millón
  • Franco Colapinto (Alpine), entre 500 mil y 1 millón
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls), entre 500 mil y 1 millón.
formula 1 pilotos

Cuándo comienza la Fórmula 1 en 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá su inicio oficial con el Gran Premio de Australia, que se disputará en Melbourne entre el 6 y el 8 de marzo. Será el punto de partida de un calendario récord de 24 competencias, el primero bajo el nuevo reglamento técnico y de unidades de potencia.

Antes del arranque del campeonato, las escuderías contarán con tres instancias formales de ensayos. La primera ocurrió en el circuito de Barcelona-Catalunya, durante el 26 y el 30 de enero. Luego, la actividad se trasladará a Medio Oriente con dos sesiones en el trazado de Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero

.

Franco Colapinto Barcelona

Luego de la apertura en Australia, el calendario continuará con las fechas en China, del 13 al 15 de marzo, y Japón, del 27 al 29 del mismo mes. Esta secuencia inicial busca optimizar los traslados y mantener una lógica regional más eficiente que en temporadas anteriores.

El certamen se extenderá hasta diciembre y finalizará con el Gran Premio de Abu Dhabi, previsto del 4 al 6 de ese mes. A lo largo del año, la Fórmula 1 visitará cinco continentes e incorporará novedades como el circuito urbano de Madrid, que reemplazará a Imola.

Nuevo capítulo en la novela Boca-Cetré: ahora lo quiere a préstamo y asume el riesgo médico

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

