Los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1: en qué puesto está Franco Colapinto

Un informe detalló los contratos base de la grilla para la próxima temporada. Las cifras vuelven a dejar a la vista una distancia económica marcada entre figuras históricas y nuevos protagonistas.

Los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1 vuelven a reflejar una desigualdad estructural de cara a la temporada 2026. Un informe difundido por el sitio especializado RacingNews365 detalló cuánto percibirá cada uno de los 22 integrantes de la parrilla.

Colapinto abrió las pruebas de Alpine en la F1: giró menos que el resto y causó la primera bandera roja en Barein

El relevamiento se centra exclusivamente en los salarios base anuales , sin incluir premios por resultados ni acuerdos publicitarios individuales, factores que suelen aumentar bastante los ingresos de los nombres más reconocidos. Aun así, los números permiten dimensionar la distancia que existe dentro del paddock, con contratos que van desde cifras millonarias hasta montos propios de quienes recién comienzan su camino en la elite.

A la hora de analizar estos números, la experiencia, la continuidad en equipos de punta y el impacto mediático siguen siendo variables clave al momento de negociar contratos, mientras que los pilotos jóvenes deben conformarse con acuerdos más modestos, a la espera de consolidarse en la categoría. Tal es el caso de Franco Colapinto, quien figura en el penúltimo puesto con un valor que puede oscilar entre 500 mil y 1 millón de dólares.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá su inicio oficial con el Gran Premio de Australia, que se disputará en Melbourne entre el 6 y el 8 de marzo. Será el punto de partida de un calendario récord de 24 competencias , el primero bajo el nuevo reglamento técnico y de unidades de potencia.

Antes del arranque del campeonato, las escuderías contarán con tres instancias formales de ensayos. La primera ocurrió en el circuito de Barcelona-Catalunya, durante el 26 y el 30 de enero. Luego, la actividad se trasladará a Medio Oriente con dos sesiones en el trazado de Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero

.

Franco Colapinto Barcelona

Luego de la apertura en Australia, el calendario continuará con las fechas en China, del 13 al 15 de marzo, y Japón, del 27 al 29 del mismo mes. Esta secuencia inicial busca optimizar los traslados y mantener una lógica regional más eficiente que en temporadas anteriores.

El certamen se extenderá hasta diciembre y finalizará con el Gran Premio de Abu Dhabi, previsto del 4 al 6 de ese mes. A lo largo del año, la Fórmula 1 visitará cinco continentes e incorporará novedades como el circuito urbano de Madrid, que reemplazará a Imola.