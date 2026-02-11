La curiosa novedad que sumaron los autos más vendidos de Peugeot

La marca francesa echó mano en la gama de los 208 y 2008 producidos en Argentina con cambios que ya están disponibles desde febrero en buena parte de la gama.

En Argentina —y también a nivel global — los autos de colores neutros siguen siendo los más elegidos. El blanco lidera las ventas, seguido por distintas tonalidades de gris y el negro. En conjunto, esa paleta concentra más del 70% de los patentamientos, una tendencia que se mantiene estable desde hace varios años .

Para romper un poquito con esas estadísticas, Peugeot decidió ampliar la gama cromática de sus modelos más importantes en el país con la incorporación del nuevo Blue Obsesion para los Peugeot 208 y Peugeot 2008. Según la marca "refuerza su carácter moderno, dinámico y tecnológico".

El 208 es uno de los protagonistas del segmento B hatch y se comercializa en cinco versiones : Active, Allure (manual y automática), Allure Pack T200 y GT.

La gama mecánica combina el motor 1.6 de 115 cv —disponible con caja manual de cinco marchas o automática— y el 1.0 turbo de 120 cv asociado a transmisión CVT en las versiones T200 .

En materia de colores , la versión Active se ofrece en Blanco Banquise y Gris Artense. La gama Allure incluye Gris Selenium, Negro Perla Nera, Blanco Nacré, Gris Artense y ahora también Obsesion Blue. En el caso del GT, las opciones son Gris Selenium, Negro Perla Nera, Blanco Nacré y también Obsesion Blue .

De esta manera, el nuevo azul se posiciona como una alternativa dentro de una oferta donde predominan los tonos tradicionales, especialmente en las versiones de entrada.

0531 (1) 2008 lo incorpora en toda la gama

La propuesta del Peugeot 2008

El SUV compacto 2008, que compite en el segmento B-SUV —uno de los de mayor crecimiento en el mercado local— se ofrece en las variantes Active T200, Allure T200 y GT T200.

Todas están equipadas con el motor 1.0 turbo de 120 cv y caja automática CVT de siete marchas, y cuentan con un baúl de 419 litros para quien busca un vehículo de tintes familiares.

En cuanto a la paleta, la novedad es integral ya que las versiones Active y Allure pueden elegirse en Negro Perla Nera, Azul Quazar, Gris Artense, Blanco Nacré y Gris Selenium y la GT mantiene una oferta más acotada con Negro Perla Nera, Blanco Nacré y Gris Selenium. El nuevo Blue Obsesion se incorporará a toda la gama.

3022500-uj8dt4agei (1) El color se llama Blue Obsesion

Más variedad dentro de una tendencia conservadora

Si bien las estadísticas muestran que los colores neutros siguen siendo los más demandados —principalmente por cuestiones de reventa, disponibilidad y preferencia histórica del público— las automotrices mantienen una oferta diversa para quienes buscan diferenciarse.

En el caso del 208 y el 2008, la incorporación del Blue Obsesion amplía las opciones sin modificar la estructura principal de la gama. Se trata de un ajuste puntual dentro de modelos que hoy ocupan posiciones destacadas en sus respectivos segmentos y que siguen apostando a ofrecer alternativas dentro de un mercado que, en términos de color, continúa siendo, y posiblemente lo sea por un tiempo, mayormente conservador.