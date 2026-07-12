12 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Loto Plus: resultado del sorteo 3899 del sábado 11 de de julio de 2026

Todo lo que tenés que saber sobre el sorteo que se realiza todos los miércoles y sábados.

Por
Resultados del Loto Plus del sábado 11 de julio de 2026.

Resultados del Loto Plus del sábado 11 de julio de 2026.

Redes Sociales

Este sábado 11 de julio de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados. En esta nota, todos los resultados y los detalles.

Resultados del Loto Plus del sábado 11 de julio de 2026.
Te puede interesar:

Loto Plus: tres ganadores se llevaron $6.5 millones cada uno

Loto Plus: resultados del sábado 11 de julio de 2026

NÚMERO PLUS: 05

Loto Tradicional del sábado 11 de julio de 2026

Los números ganadores fueron: 13-15-26-27-31-45

6 aciertos: Vacante. Premio: $2.764.245.222.-

5 aciertos: 3 Ganadores. Premio: $ 6.373.541.-

4 aciertos: 287 Ganadores. Premio: $ 13.324.-

Loto Match del sábado 11 de julio de 2026

Los números ganadores fueron: 05-06-20-25-40-42

6 aciertos: Vacante. Premio: $ 632.145.849.-

5 aciertos: 4 Ganadores. Premio: $ 4.780.156.-

4 aciertos: 242 Ganadores. Premio: $ 15.802.-

Loto Desquite del sábado 11 de julio de 2026

Los números seleccionados fueron: 07-08-12-16-31-36

6 aciertos: Vacante. Premio: $ 1.056.466.792.-

Loto Sale o Sale del sábado 11 de julio de 2026

Los números ganadores fueron: 12-22-23-30-32-41

5 aciertos: 5 Ganadores. Premio: $ 9.850.018.-

Próximo sorteo del Loto Plus

Miércoles 15 de julio a las 22. POZO ESTIMADO: $ 13.434.000.000.-

¿Qué es el Loto Plus?

Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.

¿Cómo jugar al Loto Plus?

Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participas de todas las modalidades.

Las modalidades:

  • Loto tradicional: se eligen seis números entre el 0 al 41 y otros dos números adicionales llamados “Jack” del 0 al 9. También existe la posibilidad de realizar apuestas múltiples en las que se podrán elegir números adicionales a los 6 números principales tradicionales. Allí, el jugador del Loto puede sumar desde 7 hasta 20 números, aumentando así sus oportunidades de ganar, pero pagando también más por apuesta. Los premios se obtienen al acertar con tres, cuatro, cinco o seis aciertos entre los números principales. También hay premios por acertar además alguno o ambos números “Jack”.
  • Desquite: se eligen 6 números principales más 2 números extra llamados Jack. El jugador participa de este sorteo con los mismos números con los que jugó en el sorteo Tradicional, pero a diferencia de ese juego sólo posee tres categorías de premios. Las categorías de los premios se dividen según las combinaciones ganadoras: 6 aciertos más 2 Jacks, 6 aciertos más 1 Jack y 6 aciertos sin ningún Jack. Los premios para estas categorías son los mismos que para el sorteo Tradicional.
  • Sale o sale: el apostador compite con los mismos números con los que jugó en los sorteos anteriores. En este sorteo, también se extraen 6 números principales, pero a diferencia de las otras variantes, no se extrae ningún número Jack. En su lugar, se toman como números Jacks los cuatro números de esta categoría que salieron sorteados en el Tradicional y el Desquite. Tal cual lo indica el nombre del juego, siempre habrá al menos un ganador, ya que el premio corresponde a los apostadores que hayan obtenido la mayor cantidad de aciertos entre los números principales. El valor de este premio es independiente del pozo de los otros sorteos y también depende de las ventas.

Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertas, multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.

Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del miércoles 8 de julio de 2026.

Loto Plus: 242 apostadores del Sale o Sale se llevaron más de $100.000 cada uno

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 8 de julio de 2026.

Quini 6: un apostador de González Catán se llevó más de $300 millones

Estos son los resultados del sorteo del domingo 5 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.388 del domingo 5 de julio de 2026

Así quedó la Toyota Hilux que transportaba a la víctima y otros dos trabajadores.

Doble tragedia en una familia santiagueña: murió en un vuelco y su prima falleció al enterarse de la noticia

El choque dejó un saldo de tres muertes.

Tragedia en Ruta 7: quiénes eran las tres personas que murieron en el choque múltiple

Tras varios días con condiciones inestables en distintas zonas del país, el tiempo comenzará a mejorar hacia el cierre de la pausa extendida

Se termina el descanso con un clima más soleado: así cierra el finde largo

Rating Cero

El inesperado posteo de Camila Homs en sus redes.

El posteo de Cami Homs durante el partido de Argentina que llamó la atención de todos

Casamiento bomba en Gran Hermano.

Una ex Gran Hermano anunció que se casa y sorprendió a todos: quién es su pareja y cuándo dará el sí

La llegada de la rosarina.

Video: así fue la llegada de Antonela Roccuzzo al estadio para ver el partido de Argentina ante Suiza

Matt Damon en La Odisea.

Matt Damon reveló a quién alienta cuando queda eliminado Estados Unidos: "¡Vamos, Messi!"

Nicolás Occhiato habló sobre cómo está su relación con Messi y la Selección.

Nico Occhiato reveló como está su relación con Messi tras el escándalo de Flor Peña: "Hablamos..."

Alfano dio detalles de su relación amorosa con Maradona.
play

"¡Fui Dios!": el romance secreto de Graciela Alfano con Diego Maradona que terminó con un "milagro"

últimas noticias

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con el gol de Mbappé contra Marruecos, así está la tabla de goleadores del Mundial

Hace 8 minutos
Javier Milei ofreció un discurso con comparaciones malintencionadas.

Milei y la independencia al revés

Hace 26 minutos
Resultados del Loto Plus del sábado 11 de julio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3899 del sábado 11 de de julio de 2026

Hace 57 minutos
El inesperado posteo de Camila Homs en sus redes.

El posteo de Cami Homs durante el partido de Argentina que llamó la atención de todos

Hace 1 hora
En las últimas horas se viralizó un video del jugador.

Se viralizó el último video de Jayden Adams en el vestuario de Sudáfrica: el detalle que estremece tras su muerte

Hace 2 horas