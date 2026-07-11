Se viralizó el último video de Jayden Adams en el vestuario de Sudáfrica: el detalle que estremece tras su muerte Luego del fallecimiento del jugador sudafricano, se viralizó un video del festejo de su equipo en el que muchos usuarios señalaron un gesto del futbolista que, tras conocerse la noticia de su muerte, cobró un significado diferente. Por Agregar C5N en









En las últimas horas se viralizó un video del jugador.

Durante los partidos de cuartos de final que se disputaron este sábado, los equipos hicieron un minuto de silencio por Jayden Adams, el jugador sudafricano que murió a los 25 años y que cumplió el sueño de ser parte del Mundial 2026 representando a su Selección.

Su muerte sorprendió y dejó un gran vacío en el mundo deportivo. En las últimas horas se viralizaron las últimas imágenes del jugador y muchos usuarios señalaron que, pese a haber disputado varios partidos en el campeonato más importante de la FIFA, por sus gestos aparentaba estar atravesando una fuerte depresión.

El registro de las imágenes corresponde al vestuario sudafricano luego de la victoria 1 a 0 ante Corea del Sur, un resultado histórico que le permitió al equipo avanzar a los 16avos de final. Mientras sus compañeros festejaban saltando y coreando canciones, de fondo Jayden está sentado sin ánimos y con la mirada perdida, como si estuviera desconectado del momento.

pic.twitter.com/qkAL1SiJLH — Wawa (@Waronatwelve) July 11, 2026 Cómo hallaron el cuerpo de Jayden Adams El futbolista Jayden Adams, que disputó el Mundial 2026 para Sudáfrica, falleció este sábado y fue hallado sin vida en la habitación de un hotel en Ciudad del Cabo. La noticia fue confirmada mediante un comunicado por la Unión de Futbolistas Sudafricanos: "Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica".

De acuerdo a los medios sudafricanos, el jugador fue encontrado en su casa en Stellenbosch, un barrio del centro de Ciudad del Cabo, el sábado por la mañana. Tras el hallazgo, el ministro de Deporte, Arte y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, solicitó actuar con prudencia y respetar a sus familiares.

Jayden Adams falleció a los 25 años. Reuters "La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros. Ha privado a nuestra nación de un futbolista excepcional, pero jamás podrá borrar el legado que Jayden Adams deja tras de sí. Recordaremos siempre su humildad, su extraordinario talento y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna. Nunca serás olvidado", expresó el comunicado de la Unión de Futbolistas sudafricanos. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del jugador.