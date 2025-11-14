14 de noviembre de 2025 Inicio
En qué lugares ocultos de Buenos Aires podés encontrar cómo florecen los rosedales

Tres espacios porteños ofrecen paseos entre rosales en pleno auge de la primavera. Cada uno propone un ambiente distinto para disfrutar del florecimiento anual.

Por
El período de mayor esplendor se da entre septiembre y noviembre.

  • La Ciudad de Buenos Aires esconde rincones poco conocidos donde los rosedales florecen con mayor intensidad.
  • El mejor período para visitarlos va de septiembre a noviembre, cuando las rosas alcanzan su máximo esplendor.
  • Palermo, Puerto Madero y Parque Chacabuco albergan espacios con estilos distintos y cientos de variedades de rosales.
  • Cada rosedal permite vivir distintas experiencias, desde paseos clásicos hasta propuestas modernas y entornos barriales.

La Ciudad de Buenos Aires guarda espacios verdes que sorprenden incluso a quienes la recorren a diario. Entre estos, los rosedales ocupan un lugar especial con sus oasis llenos de perfume, senderos coloridos y un clima de calma que contrasta con el ritmo urbano. Son destinos ideales para desconectar sin alejarse de la ciudad.

El período de mayor esplendor se da entre septiembre y noviembre, cuando la primavera impulsa el florecimiento y los jardines se cubren de tonos intensos. En esos meses, cada rosedal tiene su particularidad, algunos destacan por su historia, otros por su diseño reciente y otros por su espíritu barrial.

Quienes busquen un paseo gratuito, tranquilo y rodeado de naturaleza pueden encontrar en estos jardines una alternativa ideal para una salida al aire libre. Tres rincones porteños ofrecen propuestas distintas para disfrutar del mejor momento del año para las rosas.

el-rosedal-de-palermo-el-pulmon-verde-de-buenos-aires-aire-libre-1702936188075_1280

Dónde encontrar rosedales ocultos en Buenos Aires

En el Parque Tres de Febrero, en Palermo, se encuentra el rosedal más tradicional y extenso de la ciudad. Con casi cuatro hectáreas y más de ocho mil rosas distribuidas en decenas de variedades, es un punto emblemático que atrae tanto a turistas como a vecinos.

Además de los rosales, el predio incluye lugares históricos como el Jardín de los Poetas, el Patio Andaluz y el Puente Blanco, que convierten la visita en un recorrido completo. Su ubicación, sobre la Avenida Presidente Pedro Montt, hace más fácil el acceso y lo vuelve ideal para pasar una tarde entre flores, caminatas y picnic.

Rosedal Chacabuco

Por otro lado, en Puerto Madero se encuentra el Parque Micaela Bastidas, un rosedal renovado en 2024 que aporta un toque natural a una de las zonas más jóvenes de la ciudad. Cuenta con más de 3.600 rosas de diferentes especies y un diseño paisajístico con senderos irregulares, pequeños desniveles y muros de piedra, lo que le da una estética distinta al estilo clásico.

Ubicado en Julieta Lanteri 1506, abre todos los días de 10 a 18 horas y rinde homenaje a Micaela Bastidas, figura histórica del Perú. Es un paseo perfecto para integrar naturaleza con vistas al río.

Rosedal Puerto Madero

Finalmente, en Parque Chacabuco, con un entorno más barrial, se encuentra un rosedal que reúne más de mil ejemplares recuperados en la remodelación de 2016. Uno de sus canteros reproduce el logo de la Asociación Coreana en Argentina, institución que colaboró con la renovación, y se convirtió en uno de los sectores más fotografiados.

El parque ofrece además múltiples actividades: anfiteatro, natatorio, pista de atletismo y monumentos históricos, lo que lo convierte en una opción ideal para pasar toda una tarde entre rosales y propuestas recreativas.

