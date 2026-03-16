Está a menos de una hora de Buenos Aires y es un excelente destino para conectar con la naturaleza un finde

Un pueblo bonaerense combina aire libre, tradición gaucha, gastronomía de campo y propuestas culturales en un entorno tranquilo y accesible.

A menos de una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , San Antonio de Areco aparece como una alternativa ideal para quienes buscan desconectar de la rutina urbana sin realizar viajes largos. Este histórico pueblo bonaerense reúne paisajes rurales, tradiciones criollas y propuestas gastronómicas que invitan a disfrutar de una escapada tranquila en contacto con la naturaleza.

Se puede llegar fácilmente desde la capital tanto en auto como en transporte público.

San Antonio de Areco se posiciona como uno de los pueblos rurales más atractivos cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La escapada cerca de Buenos a un pueblo oculto: está a orillas del Paraná

Con el paso del tiempo, el lugar se consolidó como uno de los destinos preferidos del turismo rural en la provincia de Buenos Aires. Su combinación de calles históricas, estancias, restaurantes de campo y ferias artesanales ofrece una experiencia relajada que permite recorrer el entorno sin apuros y disfrutar del aire libre.

El atractivo principal radica en la posibilidad de realizar paseos al aire libre , caminatas por senderos arbolados y visitas culturales en un entorno silencioso y seguro. A esto se suma una reconocida oferta gastronómica basada en parrillas tradicionales, pastas caseras y postres clásicos, elementos que forman parte de la identidad local.

San Antonio de Areco se encuentra en el norte de la provincia de Buenos Aires, a unos 110 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . El pueblo se ubica dentro de una zona de fuerte tradición rural, caracterizada por sus campos abiertos, estancias históricas y paisajes típicos de la llanura pampeana.

San Antonio de Areco es uno de los destinos más buscados por el turismo rural cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La localidad se desarrolló a orillas del río Areco , un entorno natural que contribuye al carácter tranquilo del lugar y que forma parte de los recorridos turísticos más habituales. Su cercanía con la capital y su identidad cultural vinculada a la tradición gaucha lo convierten en un destino frecuente para escapadas cortas.

Qué puedo hacer en San Antonio de Areco

Uno de los principales atractivos del pueblo es la posibilidad de realizar caminatas relajadas por espacios verdes y senderos arbolados, ideales para recorrer sin exigencias físicas. El entorno natural permite disfrutar del aire libre y descubrir distintos rincones históricos del casco urbano.

El lugar también se destaca por su actividad cultural y artesanal. En sus ferias y talleres es posible encontrar piezas de artesanos locales, además de participar en propuestas como clases de cerámica, tejido o cocina tradicional, que reflejan el patrimonio cultural de la región.

Otro punto fuerte es la gastronomía campestre, presente en restaurantes instalados en antiguas casonas o quintas arboladas. Allí predominan los asados tradicionales, pastas caseras, panificados artesanales y postres clásicos como flan o budín de pan, opciones que forman parte de la experiencia gastronómica del destino.

Cómo llegar a San Antonio de Areco

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acceso en auto se realiza principalmente por la Ruta Nacional 8, un trayecto de aproximadamente 110 kilómetros que suele demandar cerca de una hora y media de viaje, dependiendo del tránsito. El recorrido conecta directamente con la localidad y permite llegar de forma sencilla desde distintos puntos del área metropolitana.

San Antonio de Areco - Fiestas La gastronomía de campo, las ferias artesanales y los paisajes naturales impulsan el turismo en este histórico pueblo bonaerense. San Antonio de Areco

También existen alternativas en transporte público. Diversas líneas de trenes suburbanos y servicios interurbanos permiten llegar a localidades cercanas con entornos semi rurales, mientras que algunas empresas ofrecen combis o buses directos desde puntos céntricos de la capital, como Once, Liniers o Retiro, con traslados que facilitan el acceso al pueblo sin necesidad de utilizar vehículo propio.