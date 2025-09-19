Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025 A pocas semanas del final del programa que conduce Nico Occhiato, se publicó una lista de los concursantes que habrían ganado en cada uno de los equipos y que competirán por el premio mayor.







¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz? Telefe

A pocas semanas del final del programa y a falta de que se emitan varias emisiones, se filtró el nombre de los cuatro finalistas de La Voz Argentina, quienes pelearán por el premio mayor. Esto mismo ocurrió en 2021, con la edición que ganó Ricardo Montaner. ¿Quiénes son los que llegan?

Sucede que, cada uno de los equipos liderados por Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad, tienen que definir y un ganador. El mismo intentará vencer a sus rivales y, gracias a la votación de la gente, se consagrará como el ganador. Pero, al igual que en MasterChef, se grabarán cuatro finales alternativas.

“Los finalistas serían Alan Lez por Lali Espósito, Nicolás Behringer de Luck Ra, Eugenia Rodríguez por el team Miranda! y acá hay polémica, porque es una participante que fue eliminada varias veces y salvada varias veces y que hoy está en el team Soledad y sería Valentina Otero", contó Barbie Gyalay de Ya fue todo.

Esto mismo ocurrió en 2021 cuando ganó el programa Ricardo Montaner. ¿Será real ahora? Por el momento, el pronóstico parece ser real porque en el programa más reciente se definieron algunos de los finalistas del team Lali y Alan Lez integra ese equipo de concursantes que avanzaron.

Actualmente, en su equipo quedaron Alan, Giuliana, Valentino, Iara y Jaime. El eliminado fue Rafael, quien se despidió muy feliz: "Simplemente agradecer a la producción más que nada, me parece lo más importante la gente que labura atrás de este programa porque me hizo sentir muy bien todo el tiempo, todo el trayecto hasta acá. Fue muy cómodo, fue muy cálido".