17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Machu Pichu: 1.400 turistas quedaron varados por una protesta

Los habitantes de la zona turística reclaman que una nueva empresa se encargue del transporte terrestre de los visitantes. Hubo 14 policías lesionados.

Por
El gobierno confirmó que evacuó a miles de turistas cerca de la ciudad Inca.

El gobierno confirmó que evacuó a miles de turistas cerca de la ciudad Inca.

Redes Sociales

Unos 1400 turistas quedaron varados por el bloqueo de una vía férrea, con rocas y troncos, en una estación de tren cercana a la ciudadela inca de Machu Picchu hacia Cuzco, en Perú, y debieron ser evacuados, en medio de una protesta.

Trump y el delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en 2019.
Te puede interesar:

Activistas proyectan imágenes de Trump y Epstein en el castillo de Windsor

El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu reclama que una nueva empresa se encargue del transporte terrestre que lleva a los turistas hasta el sitio histórico. El incidente dejó a 14 uniformados lesionados.

La manifestación comenzó el lunes pasado, en el Inca Rail, el tren que conecta la ciudad de Ollantaytambo con la localidad de Aguas Calientes, al pie de las ruinas incas.

Tensión en Machu Pichu

Hasta el momento, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, confirmó que se pudieron asistir a unos 1400 turistas. La policía fue quien se ocupó del traslado de los viajeros a un sitio seguro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En la provincia de Buenos Aires hay dos ciudades que quedaron como pueblos fantasmas, por dos motivos muy diferentes.

Dos pueblitos cerca de Buenos Aires que fueron abandonados y hoy son ideales para una escapada

Puede ser aventura, descanso o una mezcla de ambos.

Viajar a Córdoba: el pueblito fantástico con mucho verde para ir en primavera

Este lugar tiene unos saltos de agua únicos en el mundo.

Turismo en Argentina: el pueblito desconocido que tiene una pared de cascadas imponente

La experiencia en El Pedral supera la simple observación de fauna.

Turismo en Argentina: el destino maravilloso donde hay pingüinos, orcas y lobos marinos

Descubiertas en la década de los 80, estas celdas forman parte de un circuito turístico subterráneo en la capital de Córdoba.

Descubrir Córdoba: están bajo tierra y creen que eran celdas para presos que se usaban el siglo XVIII

A solo 160 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rawson se posiciona como una opción atractiva para el turismo de escapadas cortas.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo que tiene unos alfajores artesanales deliciosos

Rating Cero

El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

La bailarina está conociendo a un jugador de vóley llamado Nicolás.
play

Laurita Fernández tendría un nuevo romance con un deportista: de quién se trata

Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi.
play

La abogada de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "¿Miente? Se los dejo a su criterio..."

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor que ya está disponible en Netfix, está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom, y se basa en la novela de Amanda Romare.
play

Furor en Netflix: de qué se trata Diario de una chica experta en desastres de amor

Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. 
play

Beauty In Black estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: de qué se trata

últimas noticias

El Senado se prepara para sesionar.

Emergencia pediátrica y financiamiento universitario: tras el rechazo al veto en Diputados, cómo seguirá el trámite el Senado

Hace 12 minutos
El conductor se solidarizó con las personas con discapacidad en Argentina.

"Me angustié": Andy Kusnetzoff se quebró en vivo al hablar de los recortes a las personas con discapacidad

Hace 42 minutos
Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Diputados rechazó los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario

Hace 52 minutos
Marcos Ginocchio y Tato Algorta protagonizarán una serie tras ganar Gran Hermano﻿.

Llega una serie con los campeones de Gran Hermano: qué harán Marcos Ginocchio y Tato Algorta

Hace 1 hora
Luis Caputo atacó al vicerrector de la UBA:  Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca

Caputo atacó al vicerrector de la UBA: "Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca"

Hace 1 hora