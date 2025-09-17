Machu Pichu: 1.400 turistas quedaron varados por una protesta Los habitantes de la zona turística reclaman que una nueva empresa se encargue del transporte terrestre de los visitantes. Hubo 14 policías lesionados. Por







El gobierno confirmó que evacuó a miles de turistas cerca de la ciudad Inca. Redes Sociales

Unos 1400 turistas quedaron varados por el bloqueo de una vía férrea, con rocas y troncos, en una estación de tren cercana a la ciudadela inca de Machu Picchu hacia Cuzco, en Perú, y debieron ser evacuados, en medio de una protesta.

El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu reclama que una nueva empresa se encargue del transporte terrestre que lleva a los turistas hasta el sitio histórico. El incidente dejó a 14 uniformados lesionados.

La manifestación comenzó el lunes pasado, en el Inca Rail, el tren que conecta la ciudad de Ollantaytambo con la localidad de Aguas Calientes, al pie de las ruinas incas.

Tensión en Machu Pichu Redes Sociales

Hasta el momento, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, confirmó que se pudieron asistir a unos 1400 turistas. La policía fue quien se ocupó del traslado de los viajeros a un sitio seguro.