Stephen Colbert se solidarizó con Jimmy Kimmel y apuntó contra Donald Trump: "Es censura flagrante" El conductor se refirió a la suspensión indefinida del programa nocturno por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk y aseguró que “con un autócrata no puedes ceder ni una pulgada”. Por







Stephen Colbert se solidarizó con Jimmy Kimmel. Redes sociales

Luego de la suspensión indefinida del programa nocturno Jimmy Kimmel Live! Por sus dichos sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el conductor Stephen Colbert se solidarizó con la situación, criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y catalogó al hecho como “censura flagrante”.

Todo comenzó tras las emisiones de lunes y martes, donde Kimmel fue duro con la reacción del movimiento Make América Great Again (MAGA) al asesinato de Kirk. El comediante indicó que "pandilla MAGA" estaba "trabajando muy duro para capitalizar"y el crimen y trataba desesperadamente de desvincular al presunto asesino del movimiento.

El presunto autor del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades y fue acusado de homicidio agravado. Las declaraciones de Kimmel generaron una inmediata reacción de Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar. Alford calificó los comentarios del presentador como "ofensivos e insensibles en un momento crítico para el discurso político nacional".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1969021652383232104?s=08&partner=&hide_thread=false "Con un autócrata no puedes ceder ni una pulgada"



Stephen Colbert se refirió a la suspensión indefinida del programa de Jimmy Kimmel que calificó como una "censura flagrante" y criticó a Donald Trump. pic.twitter.com/lv9QU3bpQC — Corta (@somoscorta) September 19, 2025

En su momento, esto fue celebrado por Trump, quien opinó de la noticia en sus redes sociales y consideró que Kimmel era un “perdedor sin talento”. Por su parte, Taylor Budowich, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, escribió en Twitter: "Bienvenidos a la cultura de las consecuencias. Los estadounidenses normales y sensatos ya no aceptan estas tonterías".