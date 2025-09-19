19 de septiembre de 2025 Inicio
Stephen Colbert se solidarizó con Jimmy Kimmel y apuntó contra Donald Trump: "Es censura flagrante"

El conductor se refirió a la suspensión indefinida del programa nocturno por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk y aseguró que “con un autócrata no puedes ceder ni una pulgada”.

Stephen Colbert se solidarizó con Jimmy Kimmel.

El mandatario y una polémica frase.
Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Todo comenzó tras las emisiones de lunes y martes, donde Kimmel fue duro con la reacción del movimiento Make América Great Again (MAGA) al asesinato de Kirk. El comediante indicó que "pandilla MAGA" estaba "trabajando muy duro para capitalizar"y el crimen y trataba desesperadamente de desvincular al presunto asesino del movimiento.

El presunto autor del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades y fue acusado de homicidio agravado. Las declaraciones de Kimmel generaron una inmediata reacción de Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar. Alford calificó los comentarios del presentador como "ofensivos e insensibles en un momento crítico para el discurso político nacional".

En su momento, esto fue celebrado por Trump, quien opinó de la noticia en sus redes sociales y consideró que Kimmel era un “perdedor sin talento”. Por su parte, Taylor Budowich, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, escribió en Twitter: "Bienvenidos a la cultura de las consecuencias. Los estadounidenses normales y sensatos ya no aceptan estas tonterías".

En medio de esta situación, Colbert disparó en su Late Show: “Es una censura flagrante. Con un autócrata no podés ceder ni una pulgada. Todos somos Jimmy Kimmel".

Y agregó: "Aunque todavía tengo un programa ¿verdad? ACB sacó a Kimmel indefinidamente. Siempre empieza con algo pequeño. Si ABC piensa que esto va a satisfacer al régimen, son terriblemente ingenuos. Jimmy, estoy 100% contigo y con tu equipo”.

