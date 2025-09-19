19 de septiembre de 2025 Inicio
Caso $LIBRA: el juez Martínez de Giorgi rechazó la causa

El juez sostuvo que, si bien comparte el criterio de conexidad entre las causas, la Cámara Federal ya había dicho que debían tramitar separadas.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Martínez de Giorgi. 

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la competencia para investigar la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA promocionada por el presidente Javier Milei.

Esta semana, el juez Ariel Lijo, subrogando a su colega María Servini, le derivó la causa a Martínez de Giorgi quien ya tenía un expediente en el que está imputada la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, por facilitar audiencias con el presidente a cambio de sumas de dinero.

Martínez de Giorgi sostuvo que, si bien comparte el criterio de conexidad entre las causas, la Cámara Federal ya había dicho que debían tramitar separadas. El conflicto volverá ahora a ser analizado por la Cámara Federal.

La comisión investigadora de Diputados citará a Karina Milei por la causa $LIBRA

Los diputados que integran la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA acordaron citar a Karina Milei para el 23 o 30 de septiembre con el objetivo de que dé explicaciones sobre el escándalo. En caso de que no se presente, se buscará tomarle testimonio en la Casa Rosada, aunque podrá ofrecer un día para presentarse en la comisión, con la primera semana de octubre como plazo máximo.

Al mismo tiempo, avanzaron en la creación de una subcomisión integrada por algunos legisladores, que tendría acceso al expediente judicial sin levantar el secreto de sumario.

