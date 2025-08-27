27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Esta mascarilla es ideal para reducir la papada y se puso de moda: cómo funciona

Más que una solución médica, el producto funciona como un ritual de autocuidado que mezcla estética, bienestar y la idea de pertenecer a una tendencia global.

Por
Una mascarilla de la que todos hablan es ideal para reducir la papada y se puso de moda.

Una mascarilla de la que todos hablan es ideal para reducir la papada y se puso de moda.

Una mascarilla de la que todos hablan es ideal para reducir la papada y se puso de moda. Posee forma de banda, rodea la mandíbula y se volvió viral: Kim Kardashian la sumó a su rutina nocturna, y el producto se agotó en minutos, ¿cómo funciona?

Es apta para todo tipo de piel, incluidas las más sensibles.
Te puede interesar:

Kim Kardashian reveló la mascarilla facial que tiene el beneficio que todo el mundo busca

Diseñada para reafirmar el mentón y la línea facial, combina materiales suaves, elásticos y transpirables, pensados para ser cómodos incluso al dormir. En Amazon ya llega a una calificación de 4,8 sobre 5, con el 85 % de los usuarios dándole la máxima puntuación. Muchos aseguran haber notado firmeza y definición en pocos días de uso.

Resumidamente, el producto está en tendencia porque fusiona un diseño llamativo, promesas de contorno más firme y un storytelling potente. Si bien no hay estudios clínicos masivos que lo avalen como una solución milagrosa, la compresión nocturna, el efecto hidratante y el impulso emocional de cuidarse hacen que muchas la sumen a su rutina. En ese sentido, se puede ver como los influencers ejercen un impacto fuerte en las decisiones de consumo, ya que muestran resultados “reales” en redes y generan la sensación de que es un producto imprescindible.

mascarilla facial

¿Cómo funciona esta mascarilla anti-papada?

La idea es simple, aunque su efecto real sigue en debate. Se trata de una banda que comprime suavemente el contorno del mentón, emulando un lifting manual. La presión constante favorece el drenaje linfático y estimula la circulación, lo que mejora la apariencia inmediata de la piel. Además, al estar hecha de materiales elásticos y cómodos, se puede usar por la noche sin molestia.lorettalstore.comsfmarket.com.arnupciasmagazine.com

También hay versiones que incorporan ingredientes como colágeno, ácido hialurónico o aloe vera, en formato de máscara tipo “V” que se adhiere del mentón a las orejas. Estas ofrecen un efecto hidratante y reafirmante adicional.

Lo que dice el público y lo que genera polémica

El SKIMS Seamless Sculpt Face Wrap de Kim Kardashian está en el centro de la conversación: algunos lo comparan con dispositivos médicos o hasta “tortura medieval” por su diseño sorprendente. Pero la realidad es que se vendió en cuestión de horas, y eso demuestra la fuerza de las tendencias virales.

Expertos en estética, si bien aclaran que la compresión no reemplaza tratamientos profesionales, reconocen que puede ofrecer soporte facial si se usa de forma constante. Y como si fuera poco, Anthony Hopkins probó la versión de SKIMS en tono irónico—imitando a Hannibal Lecter—y lanzó un video viral que catapultó aún más la atención hacia el producto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este look marcó a toda una generación en los años 90.

El Grunge Makeup volvió a estar de moda: cómo es la tendencia en el maquillaje

El cuero cabelludo es la base de un pelo fuerte, luminoso y con volumen.

A qué parte del pelo le debés prestar atención si querés lucirlo de la mejor manera

Existen recomendaciones de profesionales que permiten lograr un resultado saludable.

Por qué las canas pueden fortalecer el cabello y hacen lucir tu pelo de forma única

Su auge responde al interés de la Generación Z y de fanáticos del mundo fashion que buscan piezas versátiles y personalizadas.

No más Labubus: así son los beauty bag charms, la nueva moda en el mundo de la belleza

Su éxito se encuentra en combinar sencillez con resultados visibles.

Qué es la Hiperemia facial, la nueva moda para lucir la piel como nunca antes

¿Cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año?.

Efecto cara lavada: cómo hacer para que tu piel luzca de la mejor manera en cualquier momento del año

Rating Cero

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador 

Murió el reconocido actor español Eusebio Poncela, de destacado rol en el cine argentino

¿El rumor del año de las parejas?, estos dos famosos estarían juntos y vienen de una larga amistad.

El rumor del año: dos famosos estarían en pareja y vienen de una larga amistad

Jimena Barón eligió a Mari, su niñera, como madrina de su hijo

La emoción de Jimena Barón por la elección de la madrina de su hijo Arturo

Bon appétit, majestad, una nueva serie televisiva de Corea del Sur.
play

Bon appétit, majestad es el k-drama que tiene en vilo a todo Netflix: cuál es la trama

últimas noticias

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina.

La Tana de Gran Hermano reveló los detalles de su romance con Thiago Medina: "Me dijo que estaba separado"

Hace 12 minutos
La expropiación de YPF fue realizada en 2012

Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

Hace 19 minutos
Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Hace 20 minutos
play
Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

Hace 22 minutos
Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Hace 29 minutos