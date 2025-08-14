14 de agosto de 2025 Inicio
No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Una propuesta minimalista que cambia el rumbo del maquillaje. Técnicas y tratamientos para lograr un efecto sutil y elegante.

Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

La máscara de pestañas, durante décadas protagonista indiscutida de los neceseres de belleza, le está dejando su lugar de privilegio a una propuesta que apuesta por la sutileza. La tendencia conocida como ghost lashes busca resaltar la mirada sin recurrir al negro intenso tradicional, ofreciendo un efecto más fresco y natural.

Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look, una estética minimalista que prioriza terminaciones con pulidos y un aspecto aparentemente sencillo, aunque cuidadosamente trabajado. Impulsada por figuras como Hailey Bieber y respaldada en pasarelas y redes sociales, propone una “desnudez impostada” que sustituye el dramatismo por una elegancia discreta.

Más que renunciar al maquillaje, se trata de redefinir la forma en que se viste la mirada. Técnicas como el lifting de pestañas, el uso de rímeles transparentes o marrones, y la aplicación de sombras en tonos tierra son algunas de las claves que sostienen esta moda, que mezcla naturalidad y versatilidad.

ghost lashes Hailey Bieber

Cómo es la nueva moda de ghost lashes, la tendencia que impuso Hailey Bieber

Las ghost lashes se alejan del negro intenso para ofrecer un resultado suave y con mucha luz. El objetivo es abrir y levantar la mirada con métodos que prioricen la naturalidad. Uno de los más simples y económicos es el uso del rizador de pestañas, que permite un acabado limpio sin necesidad de máscara. Otra opción es rescatar el rímel transparente, un clásico adolescente que regresa con un acabado mucho más depurado.

Para quienes no quieren abandonar del todo el toque de color, sustituir el negro por un marrón cálido es una alternativa ideal. Pese a eso, el tratamiento estrella es el lifting de pestañas, que curva y levanta el vello desde la raíz sin extensiones, y que puede mezclarse con un tinte específico para potenciar el efecto.

La propuesta también incluye vestir la mirada con sombras en tonos tierra, apostando por ahumados sutiles en marrones y anaranjados. Preparar el párpado con un primer o corrector antes de aplicar el maquillaje mejora la fijación y prolonga su duración.

ghost lashes Hailey Bieber

Otro recurso clave es centrar la atención en las cejas. El laminado, un tratamiento semipermanente que alisa, peina y fija el pelo, crea un acabado pulido y armoniza perfectamente con el lifting de pestañas. Esta dupla logra un efecto elaborado sin recurrir a un maquillaje cargado.

En el mundo de la moda, marcas como Dior y Cynthia Rowley llevaron las ghost lashes a la pasarela, mientras celebridades como Sofia Richie o la influencer Alix Earle popularizaron la tendencia en redes. En TikTok, el hashtag #fullfacenomascara acumula más de 118 millones de visualizaciones, consolidando esta estética ligera como una de las favoritas de la temporada, incluso frente al maximalismo que gana fuerza entre la Generación Z.

Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

