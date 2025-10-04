4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Rosalía lució las axilas teñidas y sorprendió al mundo de la moda: cómo es la tendencia

La artista sorprendió en París con un gesto que tomó por sorpresa a sus seguidores. Una propuesta que desafía cánones y abre debate en la moda global.

Por
Rosalía volvió a demostrar que la moda es para ella un lenguaje artístico.

Rosalía volvió a demostrar que la moda es para ella un lenguaje artístico.

Rosalía volvió a convertirse en tema de conversación en la Semana de la Moda de París 2025. La cantante española apareció con un detalle inesperado en su look, en donde se le pudo ver el vello de sus axilas teñido de blanco. Este gesto abrió un nuevo debate sobre la relación entre estética, autonomía y autoexpresión en la moda contemporánea.

Esta práctica también funciona como un ritual de autocuidado.
Te puede interesar:

Qué es el yoga facial y por qué puede aportar en tu día a día para el mantenimiento de tu piel

La capital francesa es uno de los escenarios más influyentes en el calendario fashion, donde cada aparición pública adquiere dimensión global. En ese lugar, entre diseñadores, celebridades y flashes, la artista eligió desafiar los parámetros convencionales de la belleza con un recurso tan llamativo como disruptivo.

Fiel a su estilo, Rosalía volvió a demostrar que la moda es para ella un lenguaje artístico. Su gesto no fue un simple detalle estético, sino una declaración con la que refuerza su figura que se mueve entre música, performance y experimentación visual, siempre con la capacidad de incomodar y generar conversación.

Rosalía

Cómo es la moda que mostró Rosalía de las axilas teñidas

El look elegido para la ocasión combinaba un aire gráfico y fluido en blanco y negro. Rosalía llevó un top halter bicolor con nudos y tiras desestructuradas que caían de manera irregular, junto con una falda plisada asimétrica con aberturas laterales y guiños de inspiración lencera. El estilismo jugaba con la tensión entre movimiento y rigidez, pero lo que realmente capturó todas las miradas fueron sus axilas teñidas, reveladas de manera estratégica bajo el juego de cortes y tirantes.

Más que una provocación aislada, esta elección se integra al lenguaje visual que la artista viene construyendo en los últimos años. Su modo de experimentar con la belleza funciona como una declaración de autonomía, en la que los elementos corporales se convierten en símbolos de resistencia frente a lo impuesto por la estética tradicional.

No es la primera vez que Rosalía utiliza recursos beauty poco convencionales. En 2023, durante los Latin Grammy, impactó al público con un diseño de cejas estilizadas de manera escultórica, desmarcándose de la perfección clásica y apostando por una expresión más artística.

Rosalía

El teñido del vello corporal no es habitual en las grandes pasarelas, aunque sí tuvo espacio en propuestas de performance y en circuitos alternativos. La presencia de Rosalía en París legitima este gesto en la esfera mainstream, convirtiéndolo en un catalizador de discusión sobre el control, la apropiación y la resignificación del cuerpo en la cultura visual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las texturas cremosas con aromas refinados se transforman en aliadas.

No tanto perfume: esta es la nueva tendencia de la moda que además cuida la piel

La participación de Ana Milán fue uno de los puntos más llamativos. 

Este es el pintalabios que sorprendió a todos en la semana de la moda de Londres

La Princesa de Gales es recordada por su capacidad de imponer tendencias en los años 80.

Lady Di y una tendencia que no pasa de moda: el estilo retro que se vio en la semana de la moda de Londres

Se convirtió en una alternativa casera fácil de preparar.

Belleza casera: estos dos productos que están en la cocina te pueden ayudar a la piel en pocos pasos

La belleza no responde a reglas rígidas.

Estos mitos de la belleza se despejaron en 2025 y debés conocerlos: cuáles son

El resultado es un recogido práctico, estiloso y fácil de reproducir en casa

Cómo es el peinado conocido como Recogido Lindbergh y por qué está de nuevo como la moda del momento

Rating Cero

Moria Casán será conductora en El Trece.

Moria Casán reveló cuándo debutará en El Trece: a qué programa reemplazará

Vientos Oscuros, un estreno de 2022 ya està disponible en netflix.
play

Vientos oscuros es la serie que tiene a todos sorprendidos en Netflix: de qué se trata

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

La diferencia entre su rostro juvenil y el Brad Pitt que es hoy evidencia años de evolución.

La impresionante transformación de Brad Pitt: así se veía cuando era joven

El look de La Joaqui que causó furor en las redes.

La Joaqui impactó en las redes con un look al cuerpo que mezcla el rosa y lo retro

Marttein y su ácida crítica al sueño de los 90: Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy

Marttein y su ácida crítica al sueño de los '90: "Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy"

últimas noticias

play

Incidentes durante la visita de Javier Milei en Santa Fe: hubo detenidos y se suspendió la caminata del Presidente

Hace 25 minutos
play

Masiva peregrinación a Luján 2025: miles de fieles caminan hacia la Basílica

Hace 40 minutos
El mes de octubre del 2025 tendrá varios feriados: Conocelos

Confirmado: estos son los feriados que habrá en Buenos Aires durante octubre 2025

Hace 58 minutos
Masiva protesta en las calles de Roma. 

Italia: masiva protesta tras la detención de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Hace 1 hora
Lara tenía 15 años. 

La mamá de Lara aseguró que "la engañaron con dólares" y que las tres chicas "son las víctimas"

Hace 1 hora