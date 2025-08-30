30 de agosto de 2025 Inicio
Esta experta en limpieza reveló el truco para quitar todas las manchas del piso: "Limpia y seca súper rápido"

Una especialista dio a conocer cómo preparar un limpiador natural con ingredientes simples. La mezcla elimina manchas difíciles, seca rápido y deja un aroma fresco.

La elección correcta del producto es clave para conseguir un resultado eficaz y seguro.

La elección correcta del producto es clave para conseguir un resultado eficaz y seguro.

Mantener los pisos limpios es uno de los grandes desafíos del hogar. Aunque se limpien con frecuencia, las manchas vuelven a aparecer casi sin aviso y no siempre desaparecen con facilidad. Desde restos de comida hasta marcas por el uso diario, cada una requiere un esfuerzo distinto y muchas veces los productos convencionales no ofrecen el resultado esperado.

Para cuidar la piel: una dermatóloga reveló el tiempo ideal para mantener la manicura semipermanente

La búsqueda de alternativas más efectivas y, sobre todo, más saludables llevó a muchas personas a probar opciones caseras que evitan el uso excesivo de químicos. Además de ser más económicas, estas soluciones permiten mantener la higiene y controlar la proliferación de bacterias sin dañar el ambiente del hogar. Ser constante y encontrar con un limpiador que realmente funcione marca la diferencia enseguida.

Con esta lógica, Laura Giraldo, especialista en limpieza con miles de seguidores en YouTube, compartió un método práctico y natural para eliminar las manchas que más cuesta sacar del suelo. Su propuesta se volvió popular porque incluye tanto ingredientes simples, como fáciles de conseguir y con gran efectividad, logrando un resultado sorprendente tanto en limpieza como en frescura.

Cómo es el truco que recomienda la experta para limpiar la casa

La fórmula casera que propone Giraldo requiere solo algunos elementos básicos: tres litros de agua, una cucharada de jabón para platos, una taza de vinagre blanco de limpieza, un balde y un secador. El procedimiento es muy fácil: primero se colocan dos litros de agua bien caliente en el cubo, luego se agrega el jabón y el vinagre, y finalmente se completa con el tercer litro de agua. Una vez mezclado, el preparado está listo para usar en cualquier tipo de suelo.

Según explica la experta, la efectividad de este limpiador se encuentra en la mezcla de sus ingredientes. El jabón ayuda a desengrasar y arrastrar la suciedad, mientras que el vinagre potencia la desinfección y elimina olores. El resultado es un piso limpio en pocos minutos, que se seca rápido y deja un aroma agradable en el ambiente, algo que no siempre ocurre con los productos comerciales.

La especialista también aclara que no se debe confundir el vinagre blanco alimentario con el vinagre de limpieza. El primero suele usarse en la cocina y contiene entre un 3% y 5% de ácido acético, mientras que el segundo, diseñado para el hogar, concentra entre un 8% y 10%, lo que lo hace mucho más potente para higienizar.

