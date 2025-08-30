30 de agosto de 2025 Inicio
Por qué no hay que hacer pochoclos en a freidora de aire: es riesgoso

Existen alternativas prácticas para aprovechar este electrodoméstico sin peligro. Se sugiere no utilizar estos equipos para esta preparación.

No todos los alimentos resultan adecuados para este tipo de cocción.

Las freidoras de aire se convirtieron en un electrodoméstico estrella en los últimos años. Su capacidad para cocinar con menos aceite, de forma rápida y práctica, las llevó a ser consideradas como una de las opciones más elegidas para comer de manera saludable.

Ese auge motivó a muchos usuarios a experimentar con recetas variadas, desde carnes hasta postres. Aún así, no todos los alimentos resultan adecuados para este tipo de cocción, y algunos incluso pueden representar un riesgo si se preparan en este dispositivo.

Uno de los casos que más alerta generó recientemente es el de los pochoclos. Una especialista en consumo advirtió que hacer palomitas en la freidora de aire no solo es ineficiente, sino también potencialmente peligroso para el aparato y para la seguridad del hogar.

El motivo por el que no hay que hacer pochoclos en la freidora de aire

Grace Forell, experta en consumo, explicó en el programa británico Morning Live de la BBC que la mayoría de las freidoras de aire no alcanzan la temperatura necesaria para que el maíz pisingallo reviente correctamente. Esta falla puede provocar que los granos se queden atrapados dentro del mecanismo de calor, generando desperfectos técnicos e incluso riesgo de incendio.

El sistema de aire caliente, que distingue a estos electrodomésticos por su practicidad y menor uso de aceite, no siempre garantiza una distribución uniforme del calor. Esa inestabilidad térmica, sumada al diseño interno de algunos modelos, convierte a los pochoclos en una preparación problemática. Forell fue tajante al recomendar que, para una noche de películas, es mejor recurrir al microondas o a la clásica olla en la hornalla.

La especialista también advirtió sobre otros alimentos poco compatibles con este aparato. El brócoli tiende a resecarse con el aire caliente y se vuelve amargo, el arroz y la pasta crudos no logran cocinarse porque requieren agua en ebullición, mientras que las masas húmedas suelen gotear, dejando residuos difíciles de limpiar y con riesgo de quemaduras en la base.

De todos modos, la freidora de aire sí tiene usos alternativos recomendados. Forell señaló que es ideal para preparar huevos duros o pasados por agua, con solo programar la cocción a 130 °C durante unos 10 a 15 minutos, y también para pizzas personales, siempre que se precocine la base antes de añadir los ingredientes. Estas prácticas amplían las posibilidades del dispositivo y evitan accidentes derivados de un mal uso.

