30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblo olvidado que fue "recuperado" y que ahora es súper atractivo para conocer

Un antiguo asentamiento minero en las sierras cordobesas se transformó en un destino que atrae a quienes buscan naturaleza, historia y aventura.

Por
Un lugar imperdible.

Un lugar imperdible.

Viajeros por Más

Durante décadas, Pueblo Escondido quedó silenciado entre las montañas. Lo que en su momento fue un poblado minero con vida propia terminó en ruinas tras el cierre de las explotaciones a mediados del siglo XX. Sus casas, galpones y túneles permanecieron vacíos, cubiertos por la vegetación y el paso del tiempo, y hoy es un atractivo para hacer turismo en Argentina.

Este refugio en la provincia de Córdoba bien podría compararse con ambientes de libros o películas de fantasía.
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el bosque escondido que es encantador

En los años noventa comenzó un proceso de recuperación impulsado por las provincias de Córdoba y San Luis. La idea no fue reconstruirlo como estaba, sino abrirlo al turismo de aventura. Esa mezcla de pasado industrial y entorno natural es lo que hoy lo convierte en un lugar tan atractivo: quienes lo visitan se topan con un espacio detenido en el tiempo, pero rodeado de cascadas, senderos y vistas únicas de las sierras.

No es un paseo masivo ni sencillo. Llegar hasta allí requiere caminatas exigentes y algo de espíritu aventurero, ya que no hay rutas asfaltadas que lo lleven directamente. Pero quizás esa dificultad es lo que mantiene intacta la sensación de estar entrando en un sitio secreto, casi como si se tratara de un hallazgo personal.

Pueblo escondido
Originalmente, Pueblo Escondido fue un próspero centro minero donde se extraía tungsteno.

Originalmente, Pueblo Escondido fue un próspero centro minero donde se extraía tungsteno.

Dónde queda Pueblo Escondido, Córdoba

Pueblo Escondido está en el Cerro Áspero, en el límite entre Córdoba y San Luis. Forma parte de las Sierras de los Comechingones y se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Merlo, aunque el acceso no es directo y combina tramos en vehículo con caminatas.

Qué puedo hacer en Pueblo Escondido, Córdoba

El atractivo principal es recorrer lo que quedó del viejo asentamiento minero. Las antiguas casas de los trabajadores, la planta de procesamiento y hasta un pequeño museo permiten entender cómo fue la vida en este sitio, especialmente en tiempos de la explotación de tungsteno durante la Segunda Guerra Mundial.

Además, el lugar se presta para trekking hacia el Cerro Áspero, desde donde se obtienen vistas panorámicas espectaculares de las sierras. Otro imperdible es el Salto del Tigre, una cascada de 22 metros que cae en un pozo natural ideal para refrescarse después de la caminata.

Para quienes buscan una experiencia más tranquila, se puede acampar en las inmediaciones y pasar la noche bajo las estrellas. También hay una pequeña galería de arte y espacios culturales que, aunque modestos, suman un plus inesperado en medio del paisaje agreste.

Pueblo escondido
En el corazón de las sierras cordobesas, cerca del límite con San Luis, se encuentra Pueblo Escondido, un antiguo asentamiento minero que evolucionó hasta convertirse en un destino turístico imperdible.

En el corazón de las sierras cordobesas, cerca del límite con San Luis, se encuentra Pueblo Escondido, un antiguo asentamiento minero que evolucionó hasta convertirse en un destino turístico imperdible.

Cómo llegar a Pueblo Escondido, Córdoba

Hay varias opciones de acceso, todas con cierto nivel de dificultad. Desde Merlo (San Luis) se sube al Filo Serrano por ruta asfaltada y luego se continúa unos kilómetros de ripio hasta el Puesto El Tono, donde se deja el auto y se paga una entrada para cruzar la propiedad privada. Desde allí, el recorrido continúa a pie: primero 1,5 km hasta el puesto y luego unos 2,5 km hasta el pueblo.

Otra alternativa es ingresar por el lado cordobés, desde La Cruz, pero este camino solo es transitable en camionetas 4x4. En cualquier caso, se recomienda llevar calzado cómodo, agua y algo de abrigo, ya que el clima en la altura puede cambiar de golpe.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo llegar a este pequeño pero hermoso pueblo de Entre Ríos.

La escapada cerca de Buenos Aires para desconectar y tomar vino: un pueblo escondido

Cómo llegar a este bello pueblo dentro de la Provincia.

Lagunas, reservas naturales y parques: el destino ideal para hacer una escapada cerca de Buenos Aires

El crecimiento del turismo interno favorece a destinos pampeanos como Colonia Barón, que combina naturaleza y actividades recreativas en un entorno de tranquilidad.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo tranquilo que tiene parrillas y campings para disfrutar con amigos

Entre arroyos, caminos de tierra y una capilla centenaria, un sitio de Córdoba ofrece un combo perfecto para quienes prefieren una experiencia tranquila.

Viajar a Córdoba: el pueblito con aguas doradas y cristalinas que es un espectáculo

El destino en Argentina que tiene rastros paleontológicos.

Ni Salta ni Formosa: el pueblito que tiene restos paleontológicos

Un destino en la Argentina que no es masivo.

Turismo en Argentina: el maravilloso pueblito de piedra que representa un viaje al pasado

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

Kamala Harris, ahora sin custodia oficial.

Trump le quitó la custodia del Servicio Secreto a Harris

Hace 18 minutos
La joven de 24 años murió tras el disparo.

Asesinaron a una conductora de aplicación en un intento de robo en La Matanza

Hace 45 minutos
Santilli atribuyó la difusión de los audios a una maniobra política.

Pese al escándalo de las coimas, Santilli anticipó una victoria electoral de LLA: "La gente no es sonsa"

Hace 1 hora
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia.

Jueces federales cuestionaron el DNU que regula la administración de bienes decomisados

Hace 1 hora
Un lugar imperdible.

Turismo en Argentina: el pueblo olvidado que fue "recuperado" y que ahora es súper atractivo para conocer

Hace 1 hora