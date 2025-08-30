Turismo en Argentina: el pueblo olvidado que fue "recuperado" y que ahora es súper atractivo para conocer

Un antiguo asentamiento minero en las sierras cordobesas se transformó en un destino que atrae a quienes buscan naturaleza, historia y aventura.

Durante décadas, Pueblo Escondido quedó silenciado entre las montañas . Lo que en su momento fue un poblado minero con vida propia terminó en ruinas tras el cierre de las explotaciones a mediados del siglo XX. Sus casas, galpones y túneles permanecieron vacíos, cubiertos por la vegetación y el paso del tiempo, y hoy es un atractivo para hacer turismo en Argentina .

En los años noventa comenzó un proceso de recuperación impulsado por las provincias de Córdoba y San Luis. La idea no fue reconstruirlo como estaba, sino abrirlo al turismo de aventura. Esa mezcla de pasado industrial y entorno natural es lo que hoy lo convierte en un lugar tan atractivo: quienes lo visitan se topan con un espacio detenido en el tiempo, pero rodeado de cascadas, senderos y vistas únicas de las sierras.

No es un paseo masivo ni sencillo. Llegar hasta allí requiere caminatas exigentes y algo de espíritu aventurero , ya que no hay rutas asfaltadas que lo lleven directamente. Pero quizás esa dificultad es lo que mantiene intacta la sensación de estar entrando en un sitio secreto, casi como si se tratara de un hallazgo personal.

Pueblo Escondido está en el Cerro Áspero , en el límite entre Córdoba y San Luis. Forma parte de las Sierras de los Comechingones y se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Merlo, aunque el acceso no es directo y combina tramos en vehículo con caminatas.

El atractivo principal es recorrer lo que quedó del viejo asentamiento minero. Las antiguas casas de los trabajadores, la planta de procesamiento y hasta un pequeño museo permiten entender cómo fue la vida en este sitio, especialmente en tiempos de la explotación de tungsteno durante la Segunda Guerra Mundial .

Además, el lugar se presta para trekking hacia el Cerro Áspero, desde donde se obtienen vistas panorámicas espectaculares de las sierras. Otro imperdible es el Salto del Tigre, una cascada de 22 metros que cae en un pozo natural ideal para refrescarse después de la caminata.

Para quienes buscan una experiencia más tranquila, se puede acampar en las inmediaciones y pasar la noche bajo las estrellas. También hay una pequeña galería de arte y espacios culturales que, aunque modestos, suman un plus inesperado en medio del paisaje agreste.

Cómo llegar a Pueblo Escondido, Córdoba

Hay varias opciones de acceso, todas con cierto nivel de dificultad. Desde Merlo (San Luis) se sube al Filo Serrano por ruta asfaltada y luego se continúa unos kilómetros de ripio hasta el Puesto El Tono, donde se deja el auto y se paga una entrada para cruzar la propiedad privada. Desde allí, el recorrido continúa a pie: primero 1,5 km hasta el puesto y luego unos 2,5 km hasta el pueblo.

Otra alternativa es ingresar por el lado cordobés, desde La Cruz, pero este camino solo es transitable en camionetas 4x4. En cualquier caso, se recomienda llevar calzado cómodo, agua y algo de abrigo, ya que el clima en la altura puede cambiar de golpe.