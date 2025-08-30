30 de agosto de 2025 Inicio
Qué debés hacer si tomás agua con sal: ¿hace mal a la salud?

Te contamos qué hacer si bebés liquido salino y cuáles son las opciones saludables.

En internet circula la idea de que el agua con sal marina o “agua isotónica casera” es beneficiosa porque “remineraliza” el organismo. La realidad es que el exceso de sodio puede elevar la presión arterial y dañar los riñones, por lo que no se recomienda beberla sin indicación profesional. Si necesitás reponer electrolitos, es mejor hacerlo con soluciones de rehidratación oral aprobadas o bebidas deportivas formuladas específicamente para ese fin.

En cambio, el agua con limón suele considerarse beneficiosa porque, a diferencia del líquido salino, hidrata y aporta vitamina C, además de antioxidantes y compuestos que pueden favorecer la digestión y el sistema inmune. Suele recomendarse especialmente por la mañana para estimular el metabolismo y mejorar la absorción de nutrientes.

AGUA CON SAL

Qué hacer si tomas agua con sal

  • Evitá consumir agua con sal a propósito.
  • Si fue accidental y fue poca cantidad, hidratate bien y observá los síntomas.

Si fue solo un sorbo o un trago pequeño, la mayoría de las veces no genera complicaciones graves. Sin embargo, podés sentir:

  • Mucha sed.
  • Malestar estomacal o sabor desagradable en la boca.
  • Ligera diarrea en algunos casos.

Lo ideal es:

  • Tomar abundante agua potable para ayudar a tu cuerpo a eliminar el exceso de sal.
  • Evitar alimentos muy salados en las horas siguientes.
  • Descansar y observar cómo te sentís.

Grandes cantidades: síntomas de alerta

Si el agua estaba muy salada o tomaste bastante, pueden aparecer síntomas como:

  • Vómitos persistentes.
  • Calambres musculares.
  • Debilidad extrema o mareos.
  • Confusión o dolor de cabeza fuerte.

En estos casos, es clave acudir al médico, ya que puede haber un desequilibrio electrolítico que requiera tratamiento con soluciones intravenosas.

