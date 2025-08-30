Qué debés hacer si tomás agua con sal: ¿hace mal a la salud? Te contamos qué hacer si bebés liquido salino y cuáles son las opciones saludables. Por







Qué debés hacer si tomas agua con sal: ¿hace mal a la salud?.

La sal en exceso provoca deshidratación, porque el organismo necesita expulsar el sodio extra y para hacerlo utiliza más agua de la que ingeriste. Qué debés hacer si tomas agua con sal: ¿hace mal a la salud?

En internet circula la idea de que el agua con sal marina o “agua isotónica casera” es beneficiosa porque “remineraliza” el organismo. La realidad es que el exceso de sodio puede elevar la presión arterial y dañar los riñones, por lo que no se recomienda beberla sin indicación profesional. Si necesitás reponer electrolitos, es mejor hacerlo con soluciones de rehidratación oral aprobadas o bebidas deportivas formuladas específicamente para ese fin.

En cambio, el agua con limón suele considerarse beneficiosa porque, a diferencia del líquido salino, hidrata y aporta vitamina C, además de antioxidantes y compuestos que pueden favorecer la digestión y el sistema inmune. Suele recomendarse especialmente por la mañana para estimular el metabolismo y mejorar la absorción de nutrientes.

Qué hacer si tomas agua con sal Evitá consumir agua con sal a propósito.

Si fue accidental y fue poca cantidad, hidratate bien y observá los síntomas.

Si fue solo un sorbo o un trago pequeño, la mayoría de las veces no genera complicaciones graves. Sin embargo, podés sentir: