20 de abril de 2026 Inicio
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Así es el pueblo colonial que tiene Brasil y que no todos conocen: está cerca de Río de Janeiro

Este antiguo pueblo colonial, ubicado entre la selva y el mar, fue señalado por sistemas de inteligencia artificial como una de las opciones más atractivas para quienes buscan una experiencia auténtica y diferente.

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Así es el pueblo colonial que tiene Brasil y que no todos conocen: está cerca de Río de Janeiro
Vilebrequin
  • Paraty combina historia colonial y naturaleza, ideal para desconectarse.
  • Destaca por su hospitalidad y valor cultural.
  • Ofrece playas, selva y un ritmo tranquilo.
  • Cerca de Río, es un destino auténtico y completo.

Paraty se consolida como uno de los rincones más fascinantes de Sudamérica, un destino que incluso la inteligencia artificial señala como imperdible. Este pintoresco pueblo combina paisajes naturales vibrantes con un casco histórico colonial que parece detenido en el tiempo, creando una atmósfera ideal para quienes buscan desconectarse y sumergirse en un entorno donde la historia y la calma conviven en equilibrio.

El clima templado acompaña la experiencia, con días agradables ideales para actividades al aire libre. 
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El interés creciente por este destino también responde al auge de herramientas digitales que analizan millones de experiencias de viajeros. En ese contexto, Paraty destaca por su hospitalidad, su valor patrimonial y su riqueza cultural, posicionándose como uno de los pueblos más encantadores del litoral brasileño. No se trata de una recomendación al azar, sino de un reconocimiento basado en la armonía entre su identidad histórica y su atractivo visual.

Paraty
Entre las grandes urbes de Río de Janeiro y San Pablo se encuentra un lugar que destaca por su encanto particular: la Isla Paraty.

Entre las grandes urbes de Río de Janeiro y San Pablo se encuentra un lugar que destaca por su encanto particular: la Isla Paraty.

Ubicado entre el océano Atlántico y la selva tropical, este enclave resume lo mejor de Brasil: naturaleza exuberante, tradiciones vivas y un ritmo pausado que invita a disfrutar sin apuro. Su combinación de playas, montañas y cultura lo convierte en una experiencia completa, capaz de cautivar tanto a quienes buscan descanso como a quienes desean explorar la esencia más auténtica de la región.

Este es el pueblo colonial de Brasil que está cerca de Río de Janeiro

Ubicado a pocas horas de Río de Janeiro, Paraty se presenta como un refugio donde el tiempo parece detenido entre los siglos XVIII y XIX. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, su centro histórico deslumbra con calles empedradas y casas blancas con detalles de colores intensos que evocan el pasado del Ciclo del Oro. Uno de sus rasgos más llamativos ocurre durante la marea alta, cuando el agua del mar ingresa en algunas calles y genera un efecto espejo que potencia el encanto colonial.

Paraty
Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical

Las playas de Brasil representan un destino elegido por miles de turistas argentinos cada año, atraídos por la promesa de paisajes costeros idílicos y un clima tropical

Más allá de su riqueza histórica, el destino ofrece una conexión única con la naturaleza de la Costa Verde. Rodeado por el Parque Nacional de la Sierra de la Bocaina, combina selva tropical, montañas y una bahía de aguas calmas. Esta geografía permite recorrer playas e islas cercanas en embarcaciones tradicionales, alternando caminatas por senderos naturales con momentos de relax en entornos prácticamente vírgenes.

La experiencia se completa con una escena cultural y gastronómica muy activa. Paraty es reconocido por su producción artesanal de cachaça y por albergar festivales internacionales de arte y literatura. Entre sus calles se descubren talleres, librerías y restaurantes que fusionan tradición y creatividad, consolidándolo como un destino sofisticado, tranquilo y profundamente auténtico dentro del mapa turístico brasileño.

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