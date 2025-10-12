Esta es la forma de reciclar las bolsas de plástico que tiene un impacto único en el medio ambiente Ciertas estrategias innovadoras están marcando la diferencia y demostrando que sí es posible darles una segunda vida útil. Por







Las bolsas de plástico son uno de los residuos más comunes en todo el mundo y, al mismo tiempo, uno de los que más tardan en degradarse. Su presencia en océanos, ríos y rellenos sanitarios se ha convertido en un problema ambiental urgente, impulsando la búsqueda de soluciones prácticas para reducir su impacto.

A diferencia de otros materiales, estas bolsas presentan desafíos particulares para los sistemas tradicionales de reciclaje. Su ligereza, volumen y composición dificultan su procesamiento, lo que hace fundamental implementar métodos específicos y más eficientes. Entonces, reciclarlas de manera efectiva no solo evita que terminen contaminando ecosistemas, sino que también abre la puerta a nuevos usos con beneficios reales.

Cómo es el reciclaje de las bolsas de plástico que tiene múltiples beneficios

Una propuesta que nació en Chamcar Bei, Camboya, se expandió a localidades vecinas gracias a su sencillez y eficacia. Se trata de convertir las bolsas de plástico en bolsos grandes y resistentes.

Consiste en recolectar bolsas de plástico abandonadas en las calles y transformarlas en ovillos que luego se utilizan para tejer accesorios de moda, como bolsos.