12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta es la forma de reciclar las bolsas de plástico que tiene un impacto único en el medio ambiente

Ciertas estrategias innovadoras están marcando la diferencia y demostrando que sí es posible darles una segunda vida útil.

Por
Conocé las iniciativas relacionadas al reciclaje de plásticos

Conocé las iniciativas relacionadas al reciclaje de plásticos

Las bolsas de plástico son uno de los residuos más comunes en todo el mundo y, al mismo tiempo, uno de los que más tardan en degradarse. Su presencia en océanos, ríos y rellenos sanitarios se ha convertido en un problema ambiental urgente, impulsando la búsqueda de soluciones prácticas para reducir su impacto.

La “belleza silenciosa” busca resultados naturales mediante tratamientos que actúan desde el interior de la piel.
Te puede interesar:

Cómo es la moda que habla de "belleza silenciosa" para mantener la piel

A diferencia de otros materiales, estas bolsas presentan desafíos particulares para los sistemas tradicionales de reciclaje. Su ligereza, volumen y composición dificultan su procesamiento, lo que hace fundamental implementar métodos específicos y más eficientes. Entonces, reciclarlas de manera efectiva no solo evita que terminen contaminando ecosistemas, sino que también abre la puerta a nuevos usos con beneficios reales.

Cómo es el reciclaje de las bolsas de plástico que tiene múltiples beneficios

-Reciclaje bolsas de plástico

Una propuesta que nació en Chamcar Bei, Camboya, se expandió a localidades vecinas gracias a su sencillez y eficacia. Se trata de convertir las bolsas de plástico en bolsos grandes y resistentes.

Consiste en recolectar bolsas de plástico abandonadas en las calles y transformarlas en ovillos que luego se utilizan para tejer accesorios de moda, como bolsos.

Además de generar productos reutilizables y atractivos, la iniciativa contribuye al cuidado ambiental al limpiar el entorno urbano y, al mismo tiempo, ofrece una fuente de ingresos para personas en situación de vulnerabilidad.

Noticias relacionadas

Cómo limpiar los anteojos

Con este truco casero podés mantener tus anteojos de la misma forma que los recibiste

Hay una manera de hacer un tiramisú en poco tiempo y sin tener que usar el horno.

En 30 minutos: la receta sencilla para hacer un tiramisú de locos

Lo fundamental es identificar y sellar todos los posibles puntos de entrada a tu vivienda una vez que estés seguro de que los murciélagos ya salieron.

Qué debés hacer si tenés murciélagos en tu casa según expertos

Estos brownies son los más ricos de Buenos Aires.

Las mejores 2 pastelerías de Buenos Aires que hacen una tremenda torta de brownie

Dónde queda este destino, ideal para los amantes de la pesca.

Turismo en Argentina: el pueblo desconocido que tiene la Fiesta Nacional de la Corvina de río

Dónde queda este hermoso rincón de nuestra provincia.

El destino perfecto para escapar de Buenos Aires y sumergirse en su calma, arquitectura y cultura

Rating Cero

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

El inesperado nuevo romance de Katy Perry: fue vista a los besos en su yate

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

Se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La impresionante transformación de Demi Moore: se ve mucho más joven

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

Los fines de semana largo de lo que va del año representaron un movimiento económico estimado de $2.366.419 millones, lo que equivale a u$s1.670 millones.

Fin de semana largo: viajaron más turistas que en 2024, pero gastaron menos

Hace 24 minutos
Está señalado como el autor del femicidio de la madre y abuela de su hijo, Pedro  

Quién es Pablo Laurta, el presunto autor del doble crimen de Córdoba que habría secuestrado a su hijo

Hace 36 minutos
El enfrentamiento quedó grabado por otros vecinos.

El fuerte cruce de Guillermo Francos con un vecino de Mar del Plata: "Estás loco"

Hace 47 minutos
La “belleza silenciosa” busca resultados naturales mediante tratamientos que actúan desde el interior de la piel.

Cómo es la moda que habla de "belleza silenciosa" para mantener la piel

Hace 53 minutos
Cómo limpiar los anteojos

Con este truco casero podés mantener tus anteojos de la misma forma que los recibiste

Hace 1 hora