Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo encantador: naturaleza y construcciones viejas

Ubicado a menos de 90 kilómetros, esta localidad es una de las más atractivas en los alrededores de la Ciudad.

Dónde queda ubicado este precioso pueblo provinciano.

Dónde queda ubicado este precioso pueblo provinciano.

Antes las exigencias del trabajo, muchos buscan hacer una escapada de fin de semana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para salir de la rutina. Lo que no todos conocen es que existen una infinidad de pueblos ocultos que aseguran un descanso ideal, así como un hermoso ambiente natural.

Visitar Ambul no es solo una escapada a las sierras cordobesas, es también un encuentro con un modo de vida más sencillo, donde la fe, la historia y el paisaje se entrelazan.
Uno de ellos es Carlos Keen, uno de los destinos más aclamados de la Provincia de Buenos Aires. Rodeado de naturaleza, cuenta con antiguas construcciones llenas de historia y una gran propuesta gastronómica, así como un ritmo de vida tranquilo. Asimismo, cuentan con diferentes atracciones rurales destacadas.

Por otra parte, uno de los sitios más importantes de la zona es la antigua estación de tren, recuperada y convertida en un centro cultural, es el punto de encuentro de vecinos y visitantes. Allí se realizan exposiciones de arte, talleres y conciertos al aire libre, mientras a pocos pasos las plazas y senderos permiten paseos a pie o en bicicleta.

carlos keen
Se trata de una opción súper recomendada a la hora de buscar lugares para visitar por el día. Conocé este destino que está cerca de la Ciudad.

Se trata de una opción súper recomendada a la hora de buscar lugares para visitar por el día. Conocé este destino que está cerca de la Ciudad.

Dónde queda Carlos Keen

Carlos Keen está ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Luján. Asimismo, se encuentra a 87 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Carlos Keen

En Carlos Keen se puede disfrutar de diferentes actividades:

  • Oferta gastronómica: con restaurantes instalados en antiguas edificaciones que mantienen su estructura original. Menús con asado, pastas caseras, embutidos y dulces regionales forman parte de la experiencia.

  • Naturaleza: hay propuestas como la granja Mirador al Sur, donde se produce miel y gírgolas, y el Jardín de Noideée, un espacio con árboles frutales y senderos para descansar. Asimismo, se pueden realizar paseos a caballo o en sulky.
Carlos Keen
La escapada a un pueblo cerca de Buenos Aires que tiene todo lo que estabas buscando

La escapada a un pueblo cerca de Buenos Aires que tiene todo lo que estabas buscando

  • El Granero: se trata de un centro cultural ubicado en el pueblo, ofrece actividades artísticas y espectáculos, sumando una dimensión cultural a la visita a Carlos Keen.

  • Puntos históricos: la capilla San Carlos Borromeo y la vieja estación de ferrocarril son paradas infaltables dentro del recorrido.

Cómo llegar a Carlos Keen

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se accede en automóvil por el Acceso Oeste y la Ruta 7 hasta Luján, y desde allí se continúa por un camino señalizado que lleva directamente al pueblo. El trayecto dura aproximadamente una hora y quince minutos.

