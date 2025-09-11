Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo encantador: naturaleza y construcciones viejas

Dónde queda ubicado este precioso pueblo provinciano. Redes sociales

Antes las exigencias del trabajo, muchos buscan hacer una escapada de fin de semana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para salir de la rutina. Lo que no todos conocen es que existen una infinidad de pueblos ocultos que aseguran un descanso ideal, así como un hermoso ambiente natural.

Uno de ellos es Carlos Keen, uno de los destinos más aclamados de la Provincia de Buenos Aires. Rodeado de naturaleza, cuenta con antiguas construcciones llenas de historia y una gran propuesta gastronómica, así como un ritmo de vida tranquilo. Asimismo, cuentan con diferentes atracciones rurales destacadas.

Por otra parte, uno de los sitios más importantes de la zona es la antigua estación de tren, recuperada y convertida en un centro cultural, es el punto de encuentro de vecinos y visitantes. Allí se realizan exposiciones de arte, talleres y conciertos al aire libre, mientras a pocos pasos las plazas y senderos permiten paseos a pie o en bicicleta.

carlos keen Se trata de una opción súper recomendada a la hora de buscar lugares para visitar por el día. Conocé este destino que está cerca de la Ciudad. Dónde queda Carlos Keen Carlos Keen está ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Luján. Asimismo, se encuentra a 87 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Carlos Keen En Carlos Keen se puede disfrutar de diferentes actividades: