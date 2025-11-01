1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esta bebida la toma casi todo el mundo pero un experto advirtió que afecta a la longevidad

Sebastián La Rosa advierte sobre un hábito cotidiano que podría afectar a tus niveles hormonales y defensas.

Por
Proteger la testosterona y las defensas requiere conciencia

Proteger la testosterona y las defensas requiere conciencia, coherencia y hábitos sostenibles más que soluciones milagrosas.

Pexels
  • El especialista en longevidad Sebastián La Rosa ha lanzado una advertencia sobre los efectos de una bebida común que, según afirma, puede perjudicar la testosterona y debilitar las defensas del organismo.
  • Estas sustancias, presentes en ciertos plásticos y materiales de uso diario, se acumulan en el cuerpo y afectan al equilibrio natural de las hormonas.
  • La Rosa aclaró que estos compuestos actúan como imitadores hormonales, interfiriendo en los receptores y reduciendo la producción natural de testosterona.
  • También remarcó que la nutrición y el descanso son pilares esenciales para mantener el equilibrio hormonal. Recomienda priorizar una dieta rica en verduras, incorporar alimentos fermentados y consumir con frecuencia pescado y marisco, evitando el exceso de carne roja.

En el pódcast Tengo un plan, el especialista en longevidad Sebastián La Rosa ha lanzado una advertencia sobre los efectos de una bebida común que, según afirma, puede perjudicar la testosterona y debilitar las defensas del organismo. El experto explica que el problema no reside tanto en el líquido, sino en el envase en el que se conserva, donde se concentran disruptores endócrinos capaces de alterar la función hormonal. Estas sustancias, presentes en ciertos plásticos y materiales de uso diario, se acumulan en el cuerpo y afectan al equilibrio natural de las hormonas.

Visitar al dermatólogo es clave para tratar los granos y el acné facial.
Te puede interesar:

Por qué no hay que explotarse los granos: la importancia de saber qué es "el triángulo de la muerte"

Durante su intervención, La Rosa aclaró que estos compuestos actúan como imitadores hormonales, interfiriendo en los receptores y reduciendo la producción natural de testosterona. En su análisis, considera que la exposición continua a los microplásticos y a determinadas sustancias químicas de los envases ha contribuido al descenso de los niveles hormonales observados en los últimos años. Por ello, aconseja minimizar el contacto con materiales plásticos, especialmente en alimentos y bebidas, y optar por alternativas más seguras, como el vidrio o el acero inoxidable.

sebastian

Qué efecto tiene la bebida de un envase particular en la longevidad

El experto también remarcó que la nutrición y el descanso son pilares esenciales para mantener el equilibrio hormonal. Recomienda priorizar una dieta rica en verduras, incorporar alimentos fermentados y consumir con frecuencia pescado y marisco, evitando el exceso de carne roja. Además, advierte sobre la moda de los suplementos sin diagnóstico previo: “Primero hay que corregir los déficits reales de micronutrientes como la vitamina D o el magnesio antes de añadir más”, puntualizó. El sueño profundo y el entrenamiento de fuerza moderado también son claves para preservar los pulsos naturales de testosterona.

sebastian

Para La Rosa, la prevención no pasa por el alarmismo, sino por la estrategia. Señala que con gestos sencillos —como filtrar el agua, revisar los envases y cuidar el descanso— se puede reducir significativamente el riesgo. “No hay que obsesionarse, sino centrarse en el 20 % de acciones que generan el 80 % de los beneficios”, concluye. Su mensaje final es claro: proteger la testosterona y las defensas requiere conciencia, coherencia y hábitos sostenibles más que soluciones milagrosas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Comer helado a diario incrementa la ingesta de azúcares simples y grasas saturadas.

Esto le pasa al cuerpo si comés helado todos los días durante el verano

Cómo superar el dolor de rodilla de forma natural.

El ejercicio súper sencillo para decirle adiós para siempre al dolor del rodilla

Su historia pone en foco la importancia de una detección temprana, incluso en mujeres jóvenes.

Se sentía cansada todo el tiempo, le dijeron que era muy joven para que le pase eso y un diagnóstico reveló lo inesperado: qué era

Estos ejercicios son ideales para fortalecer los músculos a esta edad.

Los 3 ejercicios fáciles y rápidos para mujeres mayores de 50 años: tonifican todo el cuerpo

Los efectos que puede experimentar nuestro cuerpo si no duerme por 24 horas.

Esto le pasa al cuerpo si pasás 24 horas sin dormir: pocos lo tienen en cuenta

Los besos pueden transmitir bacterias y parásitos de animales a humanos.

Por qué no hay que darle besos a tu perro o gato: es más peligroso de lo que crees

Rating Cero

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 
play

Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Estas miniseries te garantizan unas cinco o seis horas de entretenimiento.
play

Las mejores 2 miniseries de Netflix para maratonear durante un viaje

La miniserie de ocho episodios disponible en Netflix combina historia, mitología y romance en una versión moderna de la Guerra de Troya.
play

La serie escondida en el catálogo de Netflix que se puede terminar en un solo día

Las nuevas Series latinoamericanas que se agregan al catálogo de Netflix
play

Esta serie brasileña combina juego, competencia y mucho lujo y está sorprendiendo a todos en Netflix

El perfume elegido por Adele pertenece a la línea Poison de la maison Dior.

Este es el perfume favorito de Adele: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

play
La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 

Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

Hace 9 minutos
Manuel Adorni fue desginado como jefe de Gabinete en remplazo de Guillermo Francos. 

Adorni habló sobre la salida de Francos del Gobierno: "Había un ciclo cumplido"

Hace 15 minutos
Conocé todo sobre el pueblo  bonaerense reconocido por los asados

Este pueblo de Buenos Aires hizo del asado un estilo de vida junto con la tranquilidad: cuál es

Hace 18 minutos
La red de autopistas de este país es la segunda más extensa del mundo.

¿Sabías cuál es el país de América que tiene la red de autopistas más extensa? No es Argentina

Hace 19 minutos
Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Hace 19 minutos