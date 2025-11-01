Esta bebida la toma casi todo el mundo pero un experto advirtió que afecta a la longevidad Sebastián La Rosa advierte sobre un hábito cotidiano que podría afectar a tus niveles hormonales y defensas. Por







Proteger la testosterona y las defensas requiere conciencia, coherencia y hábitos sostenibles más que soluciones milagrosas. Pexels

El especialista en longevidad Sebastián La Rosa ha lanzado una advertencia sobre los efectos de una bebida común que, según afirma, puede perjudicar la testosterona y debilitar las defensas del organismo.

Estas sustancias, presentes en ciertos plásticos y materiales de uso diario, se acumulan en el cuerpo y afectan al equilibrio natural de las hormonas.

La Rosa aclaró que estos compuestos actúan como imitadores hormonales, interfiriendo en los receptores y reduciendo la producción natural de testosterona.

También remarcó que la nutrición y el descanso son pilares esenciales para mantener el equilibrio hormonal. Recomienda priorizar una dieta rica en verduras, incorporar alimentos fermentados y consumir con frecuencia pescado y marisco, evitando el exceso de carne roja.

Durante su intervención, La Rosa aclaró que estos compuestos actúan como imitadores hormonales, interfiriendo en los receptores y reduciendo la producción natural de testosterona. En su análisis, considera que la exposición continua a los microplásticos y a determinadas sustancias químicas de los envases ha contribuido al descenso de los niveles hormonales observados en los últimos años. Por ello, aconseja minimizar el contacto con materiales plásticos, especialmente en alimentos y bebidas, y optar por alternativas más seguras, como el vidrio o el acero inoxidable.

sebastian Qué efecto tiene la bebida de un envase particular en la longevidad El experto también remarcó que la nutrición y el descanso son pilares esenciales para mantener el equilibrio hormonal. Recomienda priorizar una dieta rica en verduras, incorporar alimentos fermentados y consumir con frecuencia pescado y marisco, evitando el exceso de carne roja. Además, advierte sobre la moda de los suplementos sin diagnóstico previo: “Primero hay que corregir los déficits reales de micronutrientes como la vitamina D o el magnesio antes de añadir más”, puntualizó. El sueño profundo y el entrenamiento de fuerza moderado también son claves para preservar los pulsos naturales de testosterona.

sebastian Para La Rosa, la prevención no pasa por el alarmismo, sino por la estrategia. Señala que con gestos sencillos —como filtrar el agua, revisar los envases y cuidar el descanso— se puede reducir significativamente el riesgo. “No hay que obsesionarse, sino centrarse en el 20 % de acciones que generan el 80 % de los beneficios”, concluye. Su mensaje final es claro: proteger la testosterona y las defensas requiere conciencia, coherencia y hábitos sostenibles más que soluciones milagrosas.